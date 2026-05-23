Jude Bellingham ve Kylian Mbappé'nin golleriyle Real Madrid, Athletic Club karşısında hayal kırıklığı yaratan sezonu güzel bir galibiyetle noktaladı

Gecenin başrolünde, altı Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanan kadronun ayakta kalan son direği olan Carvajal vardı. Tecrübeli bek, kaptan olarak son kez sahaya çıktığında kahraman gibi karşılandı; Güney Tribünü’nde Alfredo Di Stefano ile genç Carvajal’ın resminin yer aldığı bir tifo gösterisi düzenlendi ve üzerinde “Bir çocuğun hayali, bir efsanenin zaferi” yazıyordu.

Rekabetçi doğasına sadık kalan Carvajal, törene sadece katılmakla kalmadı. Gonzalo Garcia'yı bulmak için kendine özgü hassas bir çapraz pas attı ve Garcia, vole vuruşuyla skoru açarak defans oyuncusunun sezonun ilk gol katkısını kaydetti. Bu, Madrid taraftarlarına gelecek sezon neyi özleyeceklerini hatırlatan, saf kalitenin hakim olduğu bir andı, zira defans oyuncusu başkentteki parlak bir döneme son verdi.