Jude Bellingham ve Kylian Mbappé'nin golleriyle Real Madrid, Athletic Club karşısında hayal kırıklığı yaratan sezonu güzel bir galibiyetle noktaladı
Efsanevi bir kaptana veda
Gecenin başrolünde, altı Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanan kadronun ayakta kalan son direği olan Carvajal vardı. Tecrübeli bek, kaptan olarak son kez sahaya çıktığında kahraman gibi karşılandı; Güney Tribünü’nde Alfredo Di Stefano ile genç Carvajal’ın resminin yer aldığı bir tifo gösterisi düzenlendi ve üzerinde “Bir çocuğun hayali, bir efsanenin zaferi” yazıyordu.
Rekabetçi doğasına sadık kalan Carvajal, törene sadece katılmakla kalmadı. Gonzalo Garcia'yı bulmak için kendine özgü hassas bir çapraz pas attı ve Garcia, vole vuruşuyla skoru açarak defans oyuncusunun sezonun ilk gol katkısını kaydetti. Bu, Madrid taraftarlarına gelecek sezon neyi özleyeceklerini hatırlatan, saf kalitenin hakim olduğu bir andı, zira defans oyuncusu başkentteki parlak bir döneme son verdi.
Bellingham parlıyor, Mbappé ise Pichichi ödülünü garantiledi
Carvajal için kutlama havası hakim olsa da, Mbappé daha zorlu bir akşam geçirdi. Fransız oyuncu, ligin en golcü oyuncusu olarak Pichichi ödülünü kazandı, ancak Oviedo maçından sonra yaptığı son açıklamaların ardından Bernabeu seyircisinin bir kısmından ıslıklarla karşılandı. Ancak Bellingham, Thiago Pitarch'ın hassas bir çalım pasını yakalayarak skoru ikiye katladı ve "Hey Jude" tezahüratlarını geri getiren bir vole vuruşuyla golü attı.
Mbappe, ikinci yarıda kendisi de gol atarak eleştirenlerin bir kısmını susturdu. Ceza sahası kenarında topu alan forvet, keskin bir dönüşle köşeye sert bir şut gönderdi. Kutlaması oldukça ölçülüydü; hızlıca yedek kulübesine koşarak takımdan ayrılan teknik direktör Alvaro Arbeloa'yı kucakladı.
Athletic Club, Valverde'nin veda maçında dirençli bir performans sergiledi
Athletic Club, ligde kalmayı garantilemiş olmanın verdiği rahatlıkla oynayarak ev sahibi takıma hayatı zorlaştırdı. Bask ekibinin teknik direktör koltuğundaki efsane Ernesto Valverde, devre bitmeden takımının bir gol geriye gelmesini izledi. Iñaki Williams sağ kanatta boşluk buldu ve Gorka Guruzeta’ya tehlikeli bir orta yaptı; Gorka Guruzeta ise soğukkanlı bir vuruşla skoru 2-1’e getirdi.
Konuk takım ikinci yarıda da tehlikeli ataklar yapmaya devam etti ve Andoni Gorosabel'in iyi çalışmasının ardından Robert Navarro beraberlik golüne çok yaklaştı. İkinci yarının ilerleyen dakikalarında, Thiago'nun ikinci asistiyle Brahim Real Madrid'in dördüncü golünü attı, ardından Urko Izeta Athletic'in ikinci golünü kaydetti. Valverde, maçın son dakikalarını Inigo Lekue'ye Athletic formasıyla son bir kez sahaya çıkma fırsatı vermek için kullandı ve kulübün sadık hizmetkarlarının da takdir edilmesini sağladı. Sonuçta mağlup olsalar da, Aslanlar son düdüğe kadar rekabetçi kalarak Valverde'nin görev süresi boyunca aşıladığı ruhu yansıtmış oldular.
Altın bir dönemin sonu
Maçın bitiş düdüğü, stadyumun Carvajal ve takımdan ayrılan David Alaba'yı onurlandırmak için ayağa kalkmasıyla duygusal anlara sahne oldu. Madrid'deki kariyeri sakatlıklarla büyük ölçüde gölgelenen Avusturyalı savunma oyuncusu, her iki takımın oyuncuları tarafından şeref kıtası ile uğurlandı. Tribünlerdeki taraftarlar ise, yıllar önce Paris Saint-Germain'e karşı gerçekleştirilen ünlü geri dönüş maçında Alaba'nın ikonik sevinç hareketine atfen beyaz sandalyeleri havaya kaldırdı.