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Jude Bellingham ve Harry Kane manşetleri kaplarken, İngiltere’nin göze çarpmayan kahramanı kim oldu? Eski “Three Lions” yıldızı, Dünya Kupası’nın en çalışkan oyuncusunu öne çıkarıyor
Kane ve Bellingham’ın her birinin altı golü var
Bayern Münih’in forveti Kane ve Real Madrid’in oyun kurucusu Bellingham gibi iki süperstar oyuncu, İngiltere’yi Dünya Kupası yarı finallerine taşıdı; her ikisi de oynadıkları altı maçta altı gol attı.
Onlar olmasaydı, Üç Aslanlar muhtemelen çoktan evlerine dönmüş ve sezon öncesi hazırlıklarına başlamış olurlardı. Şu anda ise Lionel Messi ve son şampiyon Arjantin ile kozlarını paylaşmaya hazırlanıyorlar.
Sırtlarında 9 ve 10 numaraları taşıyan bu sembolik figürlerden, tüm zamanların en iyilerinden biri ve mücadele etmeden dünya şampiyonluğunu teslim etmeye niyeti olmayan bir Güney Amerika takımıyla karşılaştıklarında, maçın gidişatını değiştirecek parlak anlar yaratmaları beklenecek.
Kane ve Bellingham’ın sahanın kritik bölgelerinde maçı yönlendirirken gerçekten başarılı olabilmeleri için, birilerinin onlar adına “kirli işleri” halletmesi gerekiyor. İngiltere kadrosunda bu görevi üstlenmeye istekli pek çok oyuncu bulunuyor.
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İngiltere için kimler gözden kaçmış?
Şu anda boynunda 116 milyon sterlin (155 milyon dolar) etiketiyle dolaşan Anderson, defansif orta saha pozisyonuna sorunsuz bir şekilde uyum sağladı. Topu geri kazanma ve ileriye taşıma sanatında ustalaştı.
Pallister, Anderson’ın büyük bir hayranı ve NetBet Sport’un izniyle GOAL’a verdiği röportajda, Bellingham ve Kane’in tüm dikkatleri üzerine çekerken, en az gürültüyle işini yapan ve gözden kaçan isim sorulduğunda şöyle yanıt verdi: “Muhtemelen Anderson. City’deki transferini halletti. Man United’a bakmamış olması biraz hayal kırıklığı yarattı, ama bence onlar hiçbir zaman onun peşinde değildi.
“Bence üstesinden geldiği zorluklar – yüksek irtifada oynamak, nemli havada oynamak, sıcağın altında oynamak gibi bazı koşullar çok zor. O, sıkı çalışmaktan çekinmeyen bir oyuncu. Meksika maçlarına ve benzeri maçlara bakarsanız, çalışma temposunun müthiş olduğunu düşündüm – topu geri kazanma performansı.
“Geçen gece [Erling] Haaland’a karşı oynadığını izlemek ilginçti. Gelecek yıl takım arkadaşı olacaklar ve diyelim ki, Haaland tarafından itildiğinde biraz kolay yere düştü. Ama bence o da gerçekten iyi bir turnuva geçirdi.”
Anderson’ın oyununda geliştirilebilecek alanlar
Anderson’ın pek çok yeteneği iyi bir şekilde değerlendirilse de, zırhındaki bazı zayıf noktalar da ortaya çıkmıştır. Oyununda hâlâ geliştirilebilecek alanlar olduğu düşünülmektedir; bu da onu daha çok yönlü bir oyuncu haline getirecektir.
Bir başka eski İngiltere yıldızı, eski forvet Gary Linker, Rest Is Football podcast’inde şöyle konuştu: “Şunu söyleyebilirim ki, bazen biraz erken zıplıyor. Eğer [önünde] Bellingham ve Declan Rice varsa, bazen dörtlü savunmanın önünde biraz açık kalıyoruz. Bence o harika bir oyuncu ama bu durum endişe verici. Belki de bunun nedeni, Arjantin, Fransa veya İspanya yerine Norveç ile oynuyor olmamızdır.”
Eski City ve İngiltere savunma oyuncusu Micah Richards ise şunları ekledi: “Aslında bence o bir 8 numara, 6 numara olduğunu düşünmüyorum. Teknik olarak çok iyi, pas menzili çok geniş. O kadar enerjik ki, sahada bir uçtan diğer uca koşabiliyor. O kadar iyi ki her zaman oyuna dahil olmak istiyor.
“O sadece muhteşem bir oyuncu [ama] daha disiplinli olmalı. Fransa’ya karşı oynarsanız ve [Michael] Olise o 10 numarada olursa, hemen canınız yanar. Sadece bu küçük detaylar; eğer bunları hallederse, istediği her şey olabilir, bence o kadar iyi. Man City onu transfer etti, o tam da ihtiyaçları olan şey: enerji.
“Ama durum zor. Rice koşan bir oyuncu, 6 numara değil, 8 numara. Jude da 8 ya da 10 numara, Anderson da 8 numara; bu yüzden bazıları Kobbie Mainoo’nun [oynaması] hakkında konuşuyor ama [Thomas Tuchel] onu pek beğenmiyor.”
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Messi ve Arjantin ile oynanacak Dünya Kupası yarı final maçı
İngiltere, Atlanta’da Arjantin’e karşı sahaya çıktığında Anderson, Rice’ın yanında yine ilk 11’de yer almalıdır. Bazı kaynaklar, 23 yaşındaki oyuncunun Messi’yi bire bir markajla durdurma görevini üstlenebileceğini öne sürüyor.
Tarihin en iyi futbolcusunu durdurmak tek bir kişinin işi olmayacak; herkesin bu ortak amaca katkıda bulunması gerekecek. Bellingham ve Kane bile bu konuda elinden geleni yapmalı; aynı zamanda son üçte bir sahada belirleyici bir etki yaratmak ve Pazar günü İspanya ile oynanacak final maçına çıkmak için ellerinden geleni yapmalılar.
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