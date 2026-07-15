Jude Bellingham ve Harry Kane manşetleri kaplarken, İngiltere’nin göze çarpmayan kahramanı kim oldu? Eski “Three Lions” yıldızı, Dünya Kupası’nın en çalışkan oyuncusunu öne çıkarıyor

Bayern Münih’in forveti Kane ve Real Madrid’in oyun kurucusu Bellingham gibi iki süperstar oyuncu, İngiltere’yi Dünya Kupası yarı finallerine taşıdı; her ikisi de oynadıkları altı maçta altı gol attı.

Onlar olmasaydı, Üç Aslanlar muhtemelen çoktan evlerine dönmüş ve sezon öncesi hazırlıklarına başlamış olurlardı. Şu anda ise Lionel Messi ve son şampiyon Arjantin ile kozlarını paylaşmaya hazırlanıyorlar.

Sırtlarında 9 ve 10 numaraları taşıyan bu sembolik figürlerden, tüm zamanların en iyilerinden biri ve mücadele etmeden dünya şampiyonluğunu teslim etmeye niyeti olmayan bir Güney Amerika takımıyla karşılaştıklarında, maçın gidişatını değiştirecek parlak anlar yaratmaları beklenecek.

Kane ve Bellingham’ın sahanın kritik bölgelerinde maçı yönlendirirken gerçekten başarılı olabilmeleri için, birilerinin onlar adına “kirli işleri” halletmesi gerekiyor. İngiltere kadrosunda bu görevi üstlenmeye istekli pek çok oyuncu bulunuyor.