Jude Bellingham, tüm zamanların en iyisi! Gary Lineker, 2026 Dünya Kupası’nın kahramanının “İngiltere’nin gelmiş geçmiş en iyi futbolcusu” olabileceğini öne sürüyor

Bellingham, 1986’da Diego Maradona’nın Arjantin formasıyla bu başarıyı elde etmesinden bu yana, tek bir Dünya Kupası’nda arka arkaya oynanan eleme turu maçlarında iki gol atan ilk oyuncu oldu. Bu turnuvada attığı altı golle, tek bir turnuvada en az beş gol atan seçkin bir İngiliz futbolcular grubuna katıldı; bu gruba 1986’da Lineker’in kendisi ile 2018 ve 2026’da Kane de dahildir.

Bellingham’ın 12 uluslararası golünden dokuzu büyük turnuvalarda atıldı; bu da en kritik anlarda performans sergileme konusundaki yeteneğini ortaya koyuyor. Netflix'teki"The Rest is Football" programında konuşan eski İngiltere forveti Lineker, orta saha oyuncusunun kariyer gidişatı hakkında net bir tavır sergiledi. "Hatta şunu söyleyeceğim: Bence onun İngiltere'nin gelmiş geçmiş en iyi futbolcusu olma ihtimali var ya da sonunda öyle olacak. Ve bu çok iddialı bir söz," dedi.