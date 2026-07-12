Getty Images Sport
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Jude Bellingham, tüm zamanların en iyisi! Gary Lineker, 2026 Dünya Kupası’nın kahramanının “İngiltere’nin gelmiş geçmiş en iyi futbolcusu” olabileceğini öne sürüyor
Bellingham, İngiltere’nin hücumunu yönetiyor
Bu büyük övgüler, Real Madrid’in orta saha oyuncusunun sergilediği bir başka ustalık gösterisinin ardından geldi; oyuncu, altı golle Harry Kane ile birlikte 2026 Dünya Kupası’nın en golcü oyuncuları arasında ilk sırada yer alıyor.
Bellingham'ın etkisi, özellikle eleme turlarının yüksek baskı ortamında yadsınamaz. Son 16 turunda Meksika’ya karşı 3-2 kazanılan maçta attığı iki golün ardından, Norveç’i 2-1 yendikleri maçta yine iki gol atarak on yıllardır görülmemiş bir başarıya imza attı ve dünyanın en yetenekli oyuncularından biri olduğunu bir kez daha kanıtladı. En büyük sahnelerde maçı kazandıran anlar yaratma yeteneği, pek çok kişinin bu genç oyuncunun potansiyelinin ne kadar yüksek olabileceğini merak etmesine neden oldu.
- Getty Images Sport
Maradona’ya yetişmek ve rekorları kırmak
Bellingham, 1986’da Diego Maradona’nın Arjantin formasıyla bu başarıyı elde etmesinden bu yana, tek bir Dünya Kupası’nda arka arkaya oynanan eleme turu maçlarında iki gol atan ilk oyuncu oldu. Bu turnuvada attığı altı golle, tek bir turnuvada en az beş gol atan seçkin bir İngiliz futbolcular grubuna katıldı; bu gruba 1986’da Lineker’in kendisi ile 2018 ve 2026’da Kane de dahildir.
Bellingham’ın 12 uluslararası golünden dokuzu büyük turnuvalarda atıldı; bu da en kritik anlarda performans sergileme konusundaki yeteneğini ortaya koyuyor. Netflix'teki"The Rest is Football" programında konuşan eski İngiltere forveti Lineker, orta saha oyuncusunun kariyer gidişatı hakkında net bir tavır sergiledi. "Hatta şunu söyleyeceğim: Bence onun İngiltere'nin gelmiş geçmiş en iyi futbolcusu olma ihtimali var ya da sonunda öyle olacak. Ve bu çok iddialı bir söz," dedi.
Charlton ve Kane’in grubuna katılmak
Lineker, İngiltere’nin tarihi boyunca dünya çapında yetenekler yetiştirdiğini kabul etmekle birlikte, Bellingham’ın liderlik ve teknik becerinin nadir görülen bir birleşimine sahip olduğunu vurguladı. 2020’de İrlanda karşısında milli takımdaki ilk maçına çıkan orta saha oyuncusu, o günden bu yana “Üç Aslanlar” formasıyla 54 kez milli formayı giyip 12 gol attı ve İngiltere’nin 2020 ve 2024’te arka arkaya Avrupa Şampiyonası finallerine ulaşmasına katkıda bulundu. Lineker, İngiliz futbol efsanelerinin hiyerarşisini tartışırken, Madrid'in yıldızını 1966 kahramanı Bobby Charlton ve şu anki kaptan Kane gibi isimlerle aynı kefeye koydu.
"Gerçekten harika oyuncularımız oldu. Bazıları ülkelerine hizmet etmemiş olabilir, bazıları ise etti," diye açıkladı Lineker. "Elbette Bobby Charlton gibi isimlere dönersek, onun da en üst sıralarda yer alması gerektiğini söyleyebilirim. Harry Kane'i de bu kategoriye koyabilirsiniz ve başka oyuncular da var, ancak bence bu yaşta onun yaptıklarını yapmak, İngiltere'yi sırtında taşımak ve takımı zafere ulaştırmak, işte bu bir süperstar olmaktır."
- AFP
Gözler yarı final mücadelesinde
Bellingham’ın Norveç karşısında sergilediği kahramanlık, Arjantin ile oynanacak heyecan verici bir yarı final karşılaşmasının önünü açtı ve orta saha oyuncusuna, giderek büyüyen efsanesini daha da pekiştirmek için bir fırsat daha sundu. Birmingham City altyapısından yetişen oyuncu, muhteşem formundan yararlanarak İngiltere’yi, 1966’da kazandığı tek şampiyonluğundan bu yana ilk kez bir Dünya Kupası finaline taşımaya kararlı.
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