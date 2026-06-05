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Jude Bellingham, Thomas Tuchel'in "egolara zerre kadar aldırış etmediğini" söyledi; Morgan Rogers'ın ise Dünya Kupası'nda Real Madrid'in yıldızı ve Harry Kane'i gölgede bırakacağı tahmin ediliyor
Tuchel, şöhretten çok form durumuna öncelik veriyor
Butt, İngiltere teknik direktörü Tuchel’in 2026 Dünya Kupası’nda formda olmayan süperstarları kadro dışı bırakmakta tereddüt etmeyeceğini iddia etti. Eski Three Lions orta saha oyuncusu, Real Madrid’in orta saha oyuncusu Bellingham’ın turnuvanın başlarında formunu yakalayamazsa, Villa’nın oyun kurucusu Rogers’ın ilk 11’deki yerini hızla alabileceğine inanıyor.
Bellingham, omuz sorunu ve ardından gelen hamstring sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kaldığı, hayal kırıklığı dolu ve sakatlıklarla boğuşan bir sezonun ardından turnuvaya katılıyor. Bununla birlikte, tüm turnuvalarda 40 maça çıktı ve bunların 30'unda ilk 11'de yer aldı.
Rogers ise Aston Villa'nın Avrupa Ligi kupasını kazanıp Premier Lig'i dördüncü sırada bitirdiği muhteşem bir sezonun ardından turnuvaya katılıyor. 23 yaşındaki oyuncu, iki turnuvada toplam 13 gol ve 11 asist kaydetti.
2024'teki ilk maçından bu yana İngiltere'nin 14 maçının 13'ünde forma giyen oyuncunun İngiltere kadrosundaki önemi de giderek artıyor. Butt, oyuncunun Thomas Tuchel'in takımındaki büyük isimleri gölgede bırakacak potansiyele sahip olduğuna inanıyor.
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Butt, Rogers'ın patlama yapacağını öngörüyor
Paddy Power’a özel bir röportajda Butt, Rogers’ı potansiyel bir yıldız adayı yapan taktiksel özelliklerine dikkat çekti. Butt şöyle konuştu: “[Harry] Kane, [Declan] Rice, [Bukayo] Saka ve [Jude] Bellingham süperstarlar ama Morgan Rogers gerçekten öne çıkan isim olabilir.
"Bu, Jude Bellingham'ın turnuvaya nasıl başlayacağına bağlı olacak. Eğer turnuvaya çok iyi başlarsa, o zaman durum farklı olur. Ama eğer formunda değilse ya da Harry Kane'in gelmesi gerekiyorsa ya da gol atamıyorsa.
"Her turnuvada her zaman öne çıkan bir oyuncu olur. Onları bu şekilde düşünmeyebilirsiniz ama onlar yepyeni bir seviyeye ulaşan oyuncular haline gelirler. Rogers, [Thomas] Tuchel'in sevdiği türden bir oyuncu; Tuchel onu on numara rolünde çok seviyor. O, ceza sahası dışından gol atabilir. Dünya Kupası'ndaki birçok gol, takımlar ceza sahası çevresinde derin savunma yaptıkları için ceza sahası dışından gelir."
"Bence Rogers'ta X faktörü var. Gol atıyor, sezonun sonuna doğru gerçekten iyi oynamaya başladı. Sezona çok iyi başladı, biraz düşüş yaşadı ama sonra tekrar formuna kavuştu. İçimden bir ses, birkaç kez yedek kulübesinden çıkıp çok önemli goller atabileceğini söylüyor. Birçok maçta fark yaratabilir.
"Bence ilk 11 kendiliğinden belli oluyor ve o hemen ilk 11'e giremeyecek. Ama Bellingham iyi oynamazsa, Tuchel'in bir özelliği de oyuncuların egolarını veya algılarını hiç umursamamasıdır. Örneğin Bellingham iyi oynamazsa, onu sahadan çıkarır ve yerine doğrudan Rogers'ı sokar.
"O zaman turnuvada İngiltere'nin en iyi oyuncusu olabilecek birini görebilirsiniz, o kadar yetenekli. İnsanlar yedek oyuncu olarak girip süperstar olarak çıkabilirler. Yıllar boyunca pek çok oyuncuda bu oldu.”
Taktik seçimler üzerindeki baskı artıyor
Butt, ağır çevresel engelleri ve ulusal beklentilerin yüksekliğini gerekçe göstererek İngiltere'nin şansları konusunda derin endişelerini dile getirdi. Şöyle devam etti: “Kişisel olarak, yarı final ya da final gibi son aşamalara ulaşmanın bir başarı olacağını düşünüyorum. Ancak o durumda bile, ulusal beklentilerimiz göz önüne alındığında, bence yarı final bile bir başarısızlık olarak görülebilir.
"Bence öyle olmaz. Genç bir kadromuz var, zaman alacak. Kazanacağımızı sanmıyorum. Oradaki koşullar, sıcaklık ve nem, tüm o seyahatler... Bu mümkün görünmüyor. Kendime güvenmiyorum.
"Benim için başarısızlık, tabii ki grup aşamasını geçememek olur. Yarı finale çıkamazsak, bazıları bunu büyük bir başarısızlık olarak görecektir, özellikle de sahip olduğumuz tüm yetenekler ve evde bıraktıklarımız nedeniyle.
"Formda değiller ama Phil Foden'ı, Cole Palmer'ı, Harry Maguire'ı veya Trent Alexander-Arnold'u kadroya almadı. Yani son aşamalara kalamazsak, parmaklar doğrudan Thomas Tuchel'i gösterecek.
"Eğer bu olursa, bence gider. Hem FA tarafından hem de kişisel olarak gider. Kulüp futboluna geri dönmek isteyecektir, gerçek bir kulüp futbol menajeri gibi görünüyor, her gün bunun içinde olmak istiyor. Elbette İngiltere milli takımının başına geçme fırsatı çıktı, bu çok büyük bir görev, dünyadaki en büyük görevlerden biri. Ancak başarılı olamazsa, bence her iki taraf da yollarını ayırmak isteyecektir."
Turnuvanın favorilerini değerlendiren Butt, “Dürüst olmak gerekirse, koşullar, sıcaklık ve nem nedeniyle gerçekten zorlu geçeceğini düşünüyorum. Son 16 turunda Mexico City’de Meksika ile oynayabiliriz.
"Brezilya veya Arjantin'i favori olarak görmemek delilik olur. Açıkçası Brezilya, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho, Roberto Carlos'un olduğu eski takım değil. Artık o kadar çok süperstar isimleri yok.
"İspanya favoriler ve bunu görebilirsiniz çünkü baskıya dayanabilirler ve büyük bir taraftar kitlesi var. Onların da finalde olacağını tahmin edebilirim ama benim kafamda sadece Brezilya ve Arjantin var. Bence şampiyon onlar olacak.”
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Üç Aslanlar hemen bir sınava çıkacak
Tuchel’in taktiksel cesareti, 17 Haziran’da AT&T Stadyumu’nda Hırvatistan’la oynayacağı L Grubu açılış maçıyla hemen sınanacak. Gana ve Panama ile aynı grupta yer alan Üç Aslanlar, Bayern Münih’te 61 gol attığı muazzam bir sezonun ardından kadroya katılan kaptan Kane’den en yüksek performansı bekliyor.
Rogers, Aston Villa'yı Avrupa Ligi zaferine taşıyan olağanüstü katkısının ardından büyük bir özgüvenle, yedek kulübesinden etkili olmaya hazır.