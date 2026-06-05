Paddy Power’a özel bir röportajda Butt, Rogers’ı potansiyel bir yıldız adayı yapan taktiksel özelliklerine dikkat çekti. Butt şöyle konuştu: “[Harry] Kane, [Declan] Rice, [Bukayo] Saka ve [Jude] Bellingham süperstarlar ama Morgan Rogers gerçekten öne çıkan isim olabilir.

"Bu, Jude Bellingham'ın turnuvaya nasıl başlayacağına bağlı olacak. Eğer turnuvaya çok iyi başlarsa, o zaman durum farklı olur. Ama eğer formunda değilse ya da Harry Kane'in gelmesi gerekiyorsa ya da gol atamıyorsa.

"Her turnuvada her zaman öne çıkan bir oyuncu olur. Onları bu şekilde düşünmeyebilirsiniz ama onlar yepyeni bir seviyeye ulaşan oyuncular haline gelirler. Rogers, [Thomas] Tuchel'in sevdiği türden bir oyuncu; Tuchel onu on numara rolünde çok seviyor. O, ceza sahası dışından gol atabilir. Dünya Kupası'ndaki birçok gol, takımlar ceza sahası çevresinde derin savunma yaptıkları için ceza sahası dışından gelir."

"Bence Rogers'ta X faktörü var. Gol atıyor, sezonun sonuna doğru gerçekten iyi oynamaya başladı. Sezona çok iyi başladı, biraz düşüş yaşadı ama sonra tekrar formuna kavuştu. İçimden bir ses, birkaç kez yedek kulübesinden çıkıp çok önemli goller atabileceğini söylüyor. Birçok maçta fark yaratabilir.

"Bence ilk 11 kendiliğinden belli oluyor ve o hemen ilk 11'e giremeyecek. Ama Bellingham iyi oynamazsa, Tuchel'in bir özelliği de oyuncuların egolarını veya algılarını hiç umursamamasıdır. Örneğin Bellingham iyi oynamazsa, onu sahadan çıkarır ve yerine doğrudan Rogers'ı sokar.

"O zaman turnuvada İngiltere'nin en iyi oyuncusu olabilecek birini görebilirsiniz, o kadar yetenekli. İnsanlar yedek oyuncu olarak girip süperstar olarak çıkabilirler. Yıllar boyunca pek çok oyuncuda bu oldu.”