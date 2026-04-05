Jude Bellingham, sakatlık endişeleri nedeniyle Real Madrid'in Bayern Münih ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçında yedek kulübesinde yer alacak

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinin ilk ayağı için Santiago Bernabéu'da Bayern Münih'i ağırlarken zorlu bir görevle karşı karşıya.

Ancak Los Blancos'un ilk 11'inde Bellingham'ın yer almaması bekleniyor. OK Diario'nun haberine göre, orta saha oyuncusu maçın başlangıcından itibaren en yüksek yoğunlukta mücadele edebilmek için gerekli fiziksel kondisyona henüz sahip değil.

İngiliz süperstar, Madrid'in sezonunun odak noktası olmuştu, ancak son zamanlarda ritmini kaybetmesi teknik ekip için büyük bir endişe kaynağı haline geldi. Bu Salı günü oynanacak maçta ilk 11'de yer almayacak.

Gerçek şu ki, ritim eksikliği hala önemli boyutta ve bu durum, Alvaro Arbeloa'yı, takımın Alman deviyle rekabet edebilmesini sağlamak için orta saha dörtlüsünde alternatif seçeneklere yönelmeye zorluyor.