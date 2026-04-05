Jude Bellingham, sakatlık endişeleri nedeniyle Real Madrid'in Bayern Münih ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçında yedek kulübesinde yer alacak
Bellingham yedek kulübesinde yer alacak
Real Madrid, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinin ilk ayağı için Santiago Bernabéu'da Bayern Münih'i ağırlarken zorlu bir görevle karşı karşıya.
Ancak Los Blancos'un ilk 11'inde Bellingham'ın yer almaması bekleniyor. OK Diario'nun haberine göre, orta saha oyuncusu maçın başlangıcından itibaren en yüksek yoğunlukta mücadele edebilmek için gerekli fiziksel kondisyona henüz sahip değil.
İngiliz süperstar, Madrid'in sezonunun odak noktası olmuştu, ancak son zamanlarda ritmini kaybetmesi teknik ekip için büyük bir endişe kaynağı haline geldi. Bu Salı günü oynanacak maçta ilk 11'de yer almayacak.
Gerçek şu ki, ritim eksikliği hala önemli boyutta ve bu durum, Alvaro Arbeloa'yı, takımın Alman deviyle rekabet edebilmesini sağlamak için orta saha dörtlüsünde alternatif seçeneklere yönelmeye zorluyor.
Militao savunmaya dönmeye hazır
Bellingham ile ilgili haberler cesaret kırıcı olsa da, İspanyol devleri için Eder Militao adında bir umut ışığı var. Brezilyalı savunma oyuncusu, proksimal tendonu da etkileyen ciddi bir uyluk kası sakatlığının ardından uzun bir iyileşme sürecini başarıyla tamamladı.
Daha erken dönebilirdi ancak sağlık ekibi, oyuncunun yüzde yüz formuna ulaşmasını sağlamak için temkinli bir yaklaşım sergiledi.
Defans oyuncusu, Mallorca karşısında 30 dakikalık bir süreyle sahaya çıkarak hazır olduğunu kanıtladı. Bu maçta sadece defansif olarak keskin bir performans sergilemekle kalmadı, aynı zamanda gol de attı. Herhangi bir aksilik olmazsa, Rudiger ile birlikte savunmanın merkezinde yer alacak.
Arbeloa kadro seçimi konusunda zor bir karar vermek zorunda
Mallorca'ya karşı alınan şok yenilginin ardından Arbeloa, Bayern'in konuk olacağı maçta doğru dengeyi bulma baskısı altında. Bellingham'ın ilk 11'de yer almaması beklenirken, taktiksel ikilem yaratıcılık boşluğunu kimin dolduracağı konusunda odaklanıyor.
Madrid, ilk maçta avantaj elde etmek isterken, Arda Güler ve Thiago Pitarch, hücum orta saha rollerinde bu görevi üstlenecek başlıca adaylar.
Bernabeu'da baskı artıyor
Real Madrid için, ligdeki hayal kırıklığından Avrupa'daki hırslarına yönelirken, riskler daha yüksek olamazdı. Bayern Münih ile yapılacak karşılaşma, "boş" bir yıl geçirme tehdidinin gölgesinde, sezonun bir dönüm noktası niteliğinde.
Hedef basit: Bir hafta sonra Allianz Arena'da oynanacak rövanş maçı için kendilerini güçlü bir konuma getirecek bir sonuç elde etmek. Arbeloa, Mallorca yenilgisinin ardından odaklanma gerekliliğinden bahsederek, "Oyuncuların Salı gününü düşünmelerini istiyorum" dedi.