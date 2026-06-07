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Jude Bellingham, rüya gibi İngiltere A Milli Takımı'ndaki ilk maçıyla Real Madrid yıldızından övgüler alırken, Liverpool'un genç yeteneği Rio Ngumoha'yı "sözsüz" bıraktı
Bellingham, Ngumoha için 'parlak bir gelecek' öngörüyor
İngiltere'nin Raymond James Stadyumu'nda 1-0 kazandığı maçın ardından, Bellingham soyunma odasında sahneye çıkarak takımın en yeni oyuncusunu onurlandırdı. Sakatlığından sonra sahalara dönerek İngiltere'nin temposunu artıran Real Madrid'in süperstarı, Ngumoha'ya milli formayı takdim etti ve genç oyuncunun dünya sahnesindeki potansiyeli hakkında övgü dolu sözler sarf etti.
Bellingham şunları söyledi: "Harika bir ilk maç için tebrikler. Sanırım hepimiz izlemekten keyif aldık ve açıkçası kulübünde ve umarım bizimle de çok parlak bir geleceğin olacak. Sana bunu [formayı] vermek benim için bir zevk çünkü daha pek çok formanın olacağını biliyorum. Tebrikler." Görünürde duygulanan Ngumoha, üst düzey yetkililere sadece kısa ve alçakgönüllü bir yanıt verebildi: "Herkese teşekkür ederim. Mutluyum. Söyleyecek söz bulamıyorum! Sadece teşekkür etmek istiyorum. Devam edeceğiz!"
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Tuchel, genç oyuncuların önemli başarılarına rağmen eleştirel bir tavır sergiliyor
Gece Ngumoha’nın kişisel başarısına sahne olurken, Thomas Tuchel takımın genel performansından pek de memnun kalmadı. 2026 Kuzey Amerika Dünya Kupası'na hazırlanan Alman teknik direktör, ilk yarıdaki taktiksel disiplin eksikliğini eleştirdi ve takımın sergilediği performansı, antrenman sahasındaki talimatlarından sapan "serbest stil" futbol olarak nitelendirdi. Galibiyete rağmen, Alman teknik adam, Three Lions'ın Hırvatistan ile oynayacağı turnuva açılış maçına yaklaşırken daha fazla disiplin talep etti.
Ngumoha'ya, Alex Scott, Josh King ve Ethan Nwaneri gibi diğer genç umutlar da A Milli Takım kadrosunda eşlik etti. Liverpool'un kanat oyuncusu, Reds formasıyla 29 maça çıktığı bir sezonun ardından milli takıma çağrıldı, ancak şu anda turnuva için belirlenen 26 kişilik nihai kadroda yer almıyor. Bununla birlikte, tecrübeli kaleci Jordan Pickford, "Kaliteli bir oyuncuydu, hiçbir şey onu sarsamadı. Liverpool'da gerçekten iyi bir sezon geçirdi ve teknik direktör ona ilk kez forma şansı verdi, o da ne kadar iyi olduğunu gösterdi." diyerek etkilenmiş olduğunu belirtti.
Bayern Münih, Anfield'ın yıldız oyuncusunun peşinde
Ngumoha’nın hızlı yükselişi, Melwood ve St George's Park’ın dışında da gözden kaçmadı. Perde arkasında, Vincent Kompany’nin teknik direktörlüğünü yaptığı Bayern Münih, bu kanat oyuncusunu Anfield’dan koparmak için sürpriz bir hamle yapmayı planlıyor. Bundesliga devi, yaşlanan forvet hattını yenilemek amacıyla 17 yaşındaki oyuncuyu sol kanat için birincil hedef olarak belirlemiş durumda. Ancak Liverpool'un, eski Chelsea akademisi mezununu elinde tutmak için sonuna kadar mücadele etmesi bekleniyor. Kırmızılar, özellikle Mohamed Salah'ın ayrılmasının ardından, Ngumoha'yı yeni teknik direktör Andoni Iraola yönetimindeki gelecek planlarının hayati bir parçası olarak görüyor.
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Florida’nın sıcağına alışmak
Tampa'daki hazırlık maçı, takım için önemli bir iklim testi niteliğindeydi; Tuchel, Florida'nın yakıcı güneşi altında oynamanın fiziksel zorluklarına dikkat çekti. Teknik direktör, bu zorlukların, Dünya Kupası resmen başladığında karşılaşacakları çevresel zorluklara takımın alışması için gerekli olduğunu vurguladı. İngiltere, son hazırlık maçı için dikkatini Orlando'ya çevirecek ve burada Kosta Rika ile karşılaşacak.
Tuchel, "Güneşin altında bir antrenman yaptık ve şimdi bu maç gerçekten çok tuhaf geldi" dedi. "Ama buna maruz kalmamız iyi oldu çünkü buraya bunun için geldik. Böyle olmasını istedik ve buna alışmamız gerekiyor çünkü bir noktada bununla karşılaşacağız." Ngumoha için, bu koşullarda antrenman yapma ve ilk kez sahaya çıkma deneyimi, bir sonraki büyük turnuvada A milli takımda kalıcı bir yer edinmeye çalışan oyuncunun gelişiminde hayati bir rol oynadı.