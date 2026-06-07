Gece Ngumoha’nın kişisel başarısına sahne olsa da, Thomas Tuchel takımın genel performansından pek de memnun değildi. 2026 Kuzey Amerika Dünya Kupası'na hazırlanan Alman teknik direktör, ilk yarıdaki taktik disiplinsizliği eleştirdi ve takımın sergilediği performansı, antrenman sahasındaki talimatlarından sapan "serbest stil" futbol olarak nitelendirdi. Galibiyete rağmen, Alman teknik adam, Three Lions'ın Hırvatistan ile oynayacağı turnuva açılış maçına yaklaşırken daha fazla disiplin talep etti.

Ngumoha'ya, Alex Scott, Josh King ve Ethan Nwaneri gibi diğer genç umutlar da A Milli Takım kadrosunda eşlik etti. Liverpool'un kanat oyuncusu, Reds formasıyla 29 maça çıktığı bir sezonun ardından milli takıma çağrıldı, ancak şu anda turnuva için belirlenen 26 kişilik nihai kadroda yer almıyor. Bununla birlikte, tecrübeli kaleci Jordan Pickford, "O çok kaliteliydi, hiçbir şey onu sarsamadı. Liverpool'da gerçekten iyi bir sezon geçirdi ve teknik direktör ona ilk kez forma şansı verdi, o da ne kadar iyi olduğunu gösterdi." diyerek etkilenmiş olduğunu belirtti.



