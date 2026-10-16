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Yosua Arya
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Jude Bellingham, Real Madrid'le Haziran 2031'e kadar geçerli yeni bir dev sözleşme konusunda anlaştı

J. Bellingham
Real Madrid
La Liga

Jude Bellingham, Real Madrid ile Haziran 2031'e kadar sürecek sözleşme uzatma konusunda anlaşarak İspanya'nın başkentindeki uzun vadeli geleceğini güvence altına aldı. İngiliz orta saha oyuncusu en iyi formuna yeniden kavuştu ve soyunma odasındaki gerçek bir lider olarak konumunu pekiştirmeyi sürdürüyor.

  • Madrid'e uzun vadeli bağlılık

    Bellingham ve Madrid, AS'ın haberine göre, oyuncunun Santiago Bernabeu'daki sözleşmesini 30 Haziran 2031'e kadar uzatacak anlaşmayı kesinleştirdi. İngiltere millî takımının oyuncusu, 2023 yazında Borussia Dortmund'dan 2029'a kadar geçerli bir sözleşmeyle kulübe katılmıştı.

    Bu yeni anlaşma, Bellingham'ın kulüpte kalacağı süreyi uzatırken sahadaki büyük etkisini yansıtan iyileştirilmiş bir ücret paketini de içeriyor. Görüşmeler geçen sezonun sonlarına doğru başladı ve iki taraf en başından itibaren kolayca uzlaştı. Bellingham kendini Madrid'deki hayatına giderek daha fazla alışmış hissederken taraftarlar da onun çalışma azmi ve liderliğiyle tamamen özdeşleşiyor.

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    Fiziksel sorunların üstesinden gelmek

    Orta saha oyuncusu, İspanya’daki ilk sezonunda sergilediği olağanüstü seviyeye yeniden ulaştı. Daha önce Real Madrid’e zorlu bir dönemde yardımcı olabilmek için geçmeyen omuz sakatlığına yönelik ameliyatını ertelemişti. Bu karar, bireysel performansını da etkiledi.

    Ancak fiziksel sorunlarını tamamen geride bıraktıktan sonra geçen sezonun sonunda istikrarlı biçimde en iyi formuna ulaştı. Bu ivmeyi Dünya Kupası’na da taşıdı ve İngiltere için kritik bir rol oynadı. Kuzey Amerika’daki olağanüstü performansı, milli takımdaki konumunu da tamamen değiştirdi. Thomas Tuchel ile daha önce yaşadığı sürtüşmenin ardından Bellingham, turnuvada attığı yedi golün de gösterdiği gibi ülkesi için vazgeçilmez hâle geldi.

  • Yeni yönetimle yükselişte

    Jose Mourinho'nun teknik direktör olarak gelişi, Bellingham'ın en iyi özelliklerini yeniden ortaya koymasında önemli rol oynadı. Mourinho, hücum düzeninde Kylian Mbappe'nin hemen arkasında oynaması için ona tam serbestlik tanıdı.

    Bu pozisyon değişikliği, Bellingham'ın genel performansını ve maçlara etkisini önemli ölçüde artırdı. Hücuma katkısının yanı sıra Bellingham, önde baskıyı başlatan ilk oyuncu olmaya ve savunmada yorulmadan çalışmaya devam ediyor.

    İstatistikleri de sahadaki bu yenilenmiş enerjisini ve taktiksel açıdan kendini rahat hissettiğini yansıtıyor. 23 yaşındaki oyuncu, bu sezon ligde şu ana kadar üç gol ve üç asist kaydetti.

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  • Real Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Geleceğe öncülük etmek

    Geleceği 2031'e kadar resmen güvence altına alınan Bellingham, önümüzdeki yıllarda kulübün orta sahasının bel kemiği olmaya hazır. Santiago Bernabeu'daki taraftarlar, takıma ilham veren liderlerinin kulübü yeni kupalara taşımaya devam etmesini bekleyecek. Kulübün kamuoyuna resmî açıklama yapması ise artık an meselesi.

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