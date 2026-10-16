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Jude Bellingham, Real Madrid'le Haziran 2031'e kadar geçerli yeni bir dev sözleşme konusunda anlaştı
Madrid'e uzun vadeli bağlılık
Bellingham ve Madrid, AS'ın haberine göre, oyuncunun Santiago Bernabeu'daki sözleşmesini 30 Haziran 2031'e kadar uzatacak anlaşmayı kesinleştirdi. İngiltere millî takımının oyuncusu, 2023 yazında Borussia Dortmund'dan 2029'a kadar geçerli bir sözleşmeyle kulübe katılmıştı.
Bu yeni anlaşma, Bellingham'ın kulüpte kalacağı süreyi uzatırken sahadaki büyük etkisini yansıtan iyileştirilmiş bir ücret paketini de içeriyor. Görüşmeler geçen sezonun sonlarına doğru başladı ve iki taraf en başından itibaren kolayca uzlaştı. Bellingham kendini Madrid'deki hayatına giderek daha fazla alışmış hissederken taraftarlar da onun çalışma azmi ve liderliğiyle tamamen özdeşleşiyor.
- Getty Images Sport
Fiziksel sorunların üstesinden gelmek
Orta saha oyuncusu, İspanya’daki ilk sezonunda sergilediği olağanüstü seviyeye yeniden ulaştı. Daha önce Real Madrid’e zorlu bir dönemde yardımcı olabilmek için geçmeyen omuz sakatlığına yönelik ameliyatını ertelemişti. Bu karar, bireysel performansını da etkiledi.
Ancak fiziksel sorunlarını tamamen geride bıraktıktan sonra geçen sezonun sonunda istikrarlı biçimde en iyi formuna ulaştı. Bu ivmeyi Dünya Kupası’na da taşıdı ve İngiltere için kritik bir rol oynadı. Kuzey Amerika’daki olağanüstü performansı, milli takımdaki konumunu da tamamen değiştirdi. Thomas Tuchel ile daha önce yaşadığı sürtüşmenin ardından Bellingham, turnuvada attığı yedi golün de gösterdiği gibi ülkesi için vazgeçilmez hâle geldi.
Yeni yönetimle yükselişte
Jose Mourinho'nun teknik direktör olarak gelişi, Bellingham'ın en iyi özelliklerini yeniden ortaya koymasında önemli rol oynadı. Mourinho, hücum düzeninde Kylian Mbappe'nin hemen arkasında oynaması için ona tam serbestlik tanıdı.
Bu pozisyon değişikliği, Bellingham'ın genel performansını ve maçlara etkisini önemli ölçüde artırdı. Hücuma katkısının yanı sıra Bellingham, önde baskıyı başlatan ilk oyuncu olmaya ve savunmada yorulmadan çalışmaya devam ediyor.
İstatistikleri de sahadaki bu yenilenmiş enerjisini ve taktiksel açıdan kendini rahat hissettiğini yansıtıyor. 23 yaşındaki oyuncu, bu sezon ligde şu ana kadar üç gol ve üç asist kaydetti.
- Getty Images Sport
Geleceğe öncülük etmek
Geleceği 2031'e kadar resmen güvence altına alınan Bellingham, önümüzdeki yıllarda kulübün orta sahasının bel kemiği olmaya hazır. Santiago Bernabeu'daki taraftarlar, takıma ilham veren liderlerinin kulübü yeni kupalara taşımaya devam etmesini bekleyecek. Kulübün kamuoyuna resmî açıklama yapması ise artık an meselesi.
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