Orta saha oyuncusu, İspanya’daki ilk sezonunda sergilediği olağanüstü seviyeye yeniden ulaştı. Daha önce Real Madrid’e zorlu bir dönemde yardımcı olabilmek için geçmeyen omuz sakatlığına yönelik ameliyatını ertelemişti. Bu karar, bireysel performansını da etkiledi.

Ancak fiziksel sorunlarını tamamen geride bıraktıktan sonra geçen sezonun sonunda istikrarlı biçimde en iyi formuna ulaştı. Bu ivmeyi Dünya Kupası’na da taşıdı ve İngiltere için kritik bir rol oynadı. Kuzey Amerika’daki olağanüstü performansı, milli takımdaki konumunu da tamamen değiştirdi. Thomas Tuchel ile daha önce yaşadığı sürtüşmenin ardından Bellingham, turnuvada attığı yedi golün de gösterdiği gibi ülkesi için vazgeçilmez hâle geldi.