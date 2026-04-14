Jude Bellingham, Real Madrid'in Bayern Münih karşısında "geri çekilmeyeceğini" vaat ediyor ve takım arkadaşlarını, sezonu kurtarmak için "artık başka şansımız kalmadığını" uyarıyor
Avrupa'nın tanıdık bir kavşağı
Madrid, geçen hafta Bernabeu'da Alman devi Bayern Münih'e karşı aldığı hayal kırıklığı yaratan ilk maç yenilgisinin ardından, Şampiyonlar Ligi'nde yine tanıdık bir dönüm noktasında bulunuyor. Konuk takım maçın ilk dakikalarında üstünlüğü ele geçirdi ve Luis Diaz ile Harry Kane'in golleriyle 2-0 öne geçti. Ancak 62. dakikada Thiago Pitarch'ın yerine Jude Bellingham'ın oyuna girmesiyle maçın dengesi değişti. Orta saha oyuncusu, Los Blancos'a anında canlılık kattı ve Kylian Mbappe'nin farkı yarıya indirdiği son dakikalardaki atakları başlattı. Şimdi Bellingham, takımın Almanya'daki yoğun baskıyı kucaklaması gerektiğini vurgulayarak, kolektif bir güç gösterisi çağrısında bulundu.
Hata yapma lüksü yok
Kulüp her ne kadar son derece rekabetçi olmaya devam etse de, Şampiyonlar Ligi, kimliğini gerçek anlamda tanımlayan kupa. İlk karşılaşmayı değerlendiren Bellingham, mevcut durumu açık sözlü bir şekilde ele aldı ve turnuvanın kritik aşamasına geldikçe hata yapma lüksünün tamamen ortadan kalktığı konusunda takım arkadaşlarını uyardı.
Karar maçı öncesinde konuşan İngiliz yıldız, maç öncesi basın toplantısında yaptığı samimi açıklamalarla tutumunu net bir şekilde ortaya koydu: "Bu bizim zihniyetimiz, saklanmayacağız. Artık başka şansımız kalmadığı için inanmak istiyoruz."
Münih'te cesaret vaadi
Eski Dortmund yıldızı, Bayern Münih'in oluşturduğu ciddi tehdidin farkında; zira rakibin golcü vuruşlarını bizzat gözlemlemişti. Geçen hafta sadece 28 dakika sahada kalmasına rağmen, olağanüstü pas isabet oranı, Alman savunmasının aşılabileceğini kanıtladı. Madrid taraftarlarına, düşmanca bir atmosferde olsa bile rakibe karşı oyununu dayatmaya hazır bir takım göreceklerini söz verdi. Mutlak cesaretin gerekliliğini vurgulayan oyuncu, "En önemli şey sahada olmak ve maça güçlü başlamak. Çok uzun bir maç ve seri olacak. Bu bir final gibi. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek ve kazanmak istiyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız" dedi.
Karar maçına bakış
Kritik rövanş maçı yaklaşırken, tüm gözler Bellingham'a çevrilecek; maçın başlangıcından itibaren oyunu yönlendirebilecek mi ve hayati bir geri dönüşe öncülük edebilecek mi diye merakla beklenecek. Artık takımın geri kalanının onun cesur liderliğini takip etmesi, toplam skor farkını tersine çevirmesi ve 15. Avrupa şampiyonluğuna doğru ilerlemesi gerekiyor.