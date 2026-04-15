Jude Bellingham, Real Madrid ile Bayern Münih arasındaki Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesinde Harry Kane'in Ballon d'Or şansını değerlendiriyor

Madrid'in 2-1'lik toplam skor dezavantajını telafi etmeyi hedeflediği Almanya deplasmanı öncesinde basına konuşan Bellingham, Kane'in bu üst düzey sahnedeki etkili performansından büyük gurur duyduğunu ifade etti. Kardeşi Jobe'nin Borussia Dortmund'la olan bağları nedeniyle Bayern'in ligdeki başarısına karşı kişisel bir çelişki yaşadığını kabul etse de, Madrid'in yıldızı forvetin etkisinden hayranlık duymaya devam ediyor.

Kane'in şu anda Ballon d'Or'un en büyük adayı olup olmadığı sorulduğunda Bellingham, "Bu, takımın başarılarına ve İngiltere milli takımında ne yapacağına büyük ölçüde bağlı olacak. O harika bir oyuncu. Bundesliga'yı kazanacaklar ve bu beni üzüyor çünkü kardeşim Dortmund'da oynuyor. Onun İngiltere milli takımında olması gurur verici ve son iki üç yılda ne kadar iyi olduğunu gösterdi."