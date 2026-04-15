Getty Images Sport
Çeviri:
Jude Bellingham, Real Madrid ile Bayern Münih arasındaki Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesinde Harry Kane'in Ballon d'Or şansını değerlendiriyor
İngiltere'nin yıldızları Münih'teki karşılaşmaya hazırlanıyor
Madrid, golcü Kane'in liderlik ettiği Bayern ile oynayacağı belirleyici Avrupa karşılaşması için Allianz Arena'ya gidiyor. Forvet, 31 golle ligin en skorer oyuncusu olarak Bayern'in üst üste ikinci Bundesliga şampiyonluğuna doğru ilerleyişine öncülük ederek Alman futbolunu domine etmeye devam ediyor. Bellingham, bu sezon tüm turnuvalarda 41 maçta 49 gol kaydeden milli takım kaptanının oluşturduğu tehdidi kabul ediyor.
- AFP
Bellingham, muhteşem Kane'i övüyor
Madrid'in 2-1'lik toplam skor dezavantajını telafi etmeyi hedeflediği Almanya deplasmanı öncesinde basına konuşan Bellingham, Kane'in bu üst düzey sahnedeki etkili performansından büyük gurur duyduğunu ifade etti. Kardeşi Jobe'nin Borussia Dortmund'la olan bağları nedeniyle Bayern'in ligdeki başarısına karşı kişisel bir çelişki yaşadığını kabul etse de, Madrid'in yıldızı forvetin etkisinden hayranlık duymaya devam ediyor.
Kane'in şu anda Ballon d'Or'un en büyük adayı olup olmadığı sorulduğunda Bellingham, "Bu, takımın başarılarına ve İngiltere milli takımında ne yapacağına büyük ölçüde bağlı olacak. O harika bir oyuncu. Bundesliga'yı kazanacaklar ve bu beni üzüyor çünkü kardeşim Dortmund'da oynuyor. Onun İngiltere milli takımında olması gurur verici ve son iki üç yılda ne kadar iyi olduğunu gösterdi."
Dünya Kupası hayalleri ve rekabetleri
Bellingham, Kane’in Alman futbolundaki performansının, yaz aylarında gerçekleşecek önemli uluslararası turnuva öncesinde dünya çapında bir oyuncu olarak ününü daha da pekiştirdiğine inanıyor. Orta saha oyuncusu, bu üst düzey deneyimin “Üç Aslanlar” için başarıya dönüşeceğini umuyor; ancak şu anki önceliği, Bavyera’da 32 yaşındaki oyuncuyu etkisiz hale getirmek.
Kane'in gelişimini ve ikinci maçta ona karşı oynamanın zorluğunu değerlendiren Bellingham, şunları ekledi: "Gelişti; o muhteşem bir forvet ve onu izlemek büyük bir zevk. Bakalım bu oyun stilini Dünya Kupası'na taşıyabilecek mi? Yarın umarım sahaya çıkmaz ya da onu durdurabiliriz."
- Getty Images Sport
Avrupa tarihi arayışı
Kane, bir İngiliz futbolcu olarak tarihe adını yazmaya çok yakın bir şekilde rövanş maçına çıkıyor ve Steven Gerrard’ın Şampiyonlar Ligi’nde üst üste beş maçta gol atma rekorunu egale etmeyi hedefliyor. Forvet oyuncusu ayrıca, Real Madrid’e karşı üst üste beş maçta gol katkısı sağlayan ilk futbolcu olmayı da hedefliyor. Her iki kulübün de ligdeki hedeflerinin yanı sıra Avrupa’da zafer kazanmaya öncelik verdiği bu yüksek riskli karşılaşma, bireysel başarılar ve yarı finale kalma hakkı için belirleyici bir sınav niteliğinde.