AFP
Çeviri:
Jude Bellingham, Real Madrid galibiyetinde iki kritik asistle parladı; Kylian Mbappe ise muhteşem bir hat-trick yaptı
Mbappé'den hat-trick: Zor günler geçiren Sociedad'ı yıktı
Real Madrid, bugün Real Sociedad'ı 4-1 yenerek La Liga'daki erken üstünlüğünü ortaya koydu. Bernabéu'daki maçın öne çıkan ismi, sansasyonel bir hat-trick yapan Mbappé oldu. Fransız yıldız, ilk yarının sonlarına doğru gol perdesini açtıktan sonra ikinci devrede iki net vuruş daha yaptı. Hücum oyuncusu böylece kulüp adına 89 gol ve 12 asiste ulaşarak toplam 101 gole katkı gibi çarpıcı bir kilometre taşına erişti.
Bu galibiyetle Real Madrid, puan tablosunun zirvesinde altı puanı garantiledi. Buna karşılık konuk ekip, açılış maçında daha önce Real Betis'e yenilmiş olmasının ardından kendisini ligin dibinde buldu.
- AFP
Bellingham orta sahada oyunu yönlendiriyor
Gol manşetlerini Mbappé kapmış olsa da, takımı ileri taşıyan yaratıcı motor Bellingham'dı. İngiliz orta saha, 42 pasın 40'ını başarıyla tamamlayıp yüzde 95 pas isabeti yakalayarak son derece etkili bir performans sergiledi. Bellingham, ikinci ve üçüncü goller için iki kritik asist yaptı; önce Mbappé'yi, ardından Vinícius'u hazırladı. 77. dakikada oyundan alınmadan önce orta sahanın akışını tamamen kontrol etti. Bellingham, son 10 maçında 11 gole doğrudan katkı vererek teknik direktör José Mourinho için neden kesinlikle vazgeçilmez olduğunu bir kez daha gösterdi.
Mourinho rahatladı, Vinícius kutlama yaptı
Real Madrid'in gecedeki üçüncü golü, Vinícius'un yakın mesafeden yaptığı dokunuşla geldi ve maçın fiilen bitmesini sağladı. Brezilyalı kanat oyuncusu sol kanatta sürekli tehdit yarattı ve son golde Mbappé'ye de asist yaptı. Son dakikalarda oyundan alınmasının ardından Vinícius, kenarda Mourinho ile samimi ve son derece neşeli bir kutlama yaşadı. Bu baskın performans, sezonun daha önceki bölümünde ligdeki açılış maçında zorlu bir 2-1'lik galibiyeti kıl payı alan Real Madrid'in ardından baskı hisseden Portekizli teknik direktöre büyük rahatlama getirdi.
- Getty Images Sport
Real Madrid için sırada ne var?
İleriye bakıldığında, Real Madrid bir sonraki LaLiga maçına hazırlanırken bu olağanüstü ivmeyi sürdürmeyi hedefleyecek. Kulüp, yenilmesi gereken takım olarak kendini sağlam şekilde konumlandırdı ve pazar günü Malaga'yı ağırlayacak. Lig lideri, kusursuz galibiyet serisini uzatmaya çalışırken rakipler şüphesiz son derece özgüvenli Mbappé ve son derece yaratıcı Bellingham'la karşı karşıya gelmekten çekinecek.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun