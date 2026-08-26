Real Madrid, bugün Real Sociedad'ı 4-1 yenerek La Liga'daki erken üstünlüğünü ortaya koydu. Bernabéu'daki maçın öne çıkan ismi, sansasyonel bir hat-trick yapan Mbappé oldu. Fransız yıldız, ilk yarının sonlarına doğru gol perdesini açtıktan sonra ikinci devrede iki net vuruş daha yaptı. Hücum oyuncusu böylece kulüp adına 89 gol ve 12 asiste ulaşarak toplam 101 gole katkı gibi çarpıcı bir kilometre taşına erişti.

Bu galibiyetle Real Madrid, puan tablosunun zirvesinde altı puanı garantiledi. Buna karşılık konuk ekip, açılış maçında daha önce Real Betis'e yenilmiş olmasının ardından kendisini ligin dibinde buldu.