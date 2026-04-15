Jude Bellingham, Real Madrid'de Kylian Mbappé ve Vinicius Júnior ile uyum sağlamanın "zor olabileceğini" kabul ediyor
Madrid'in süperstarlarının taktiksel sorunları
2024 yılında Mbappé'nin Vinicius Júnior ve Bellingham'a Bernabéu'da katılmasıyla beklentiler doruk noktasına ulaştı, ancak sahadaki uyum hâlâ gelişme aşamasında. Çarşamba günü Allianz Arena'ya yapılacak deplasman öncesinde konuşan Bellingham, bu kadar çok sayıda üst düzey forvetin benzer alanları paylaşmasının getirdiği sürtüşme konusunda samimi bir tavır sergiledi.
"Zor, çünkü hala çok iyi uyum sağladığımız birçok maç olduğunu hissediyorum," dedi Bellingham. "Bazen, doğal olarak sol kanatta oynayan iki oyuncu [Mbappe ve Vini] ile zor olabilir. Hepimiz aynı tarafta olduğumuzda zor olabilir. [Alvaro] Arbeloa, diğer tarafta benimle biraz daha dengeyi buldu. Akıcıyız, hareket özgürlüğümüz var, bu bazen biraz dağınıklığa neden olabilir, ancak ikisiyle de yeteneklerine güvenmek zorundasınız... Her şey yolunda gittiğinde, umarım yarın olduğu gibi. Bunu daha önce de gördüm."
Münih'te 'ya hep ya hiç' gecesi
Evinde oynanan ilk maçtan sonra 2-1 geride kalan ve Girona ile aldığı hayal kırıklığı yaratan beraberliğin ardından La Liga'da Barcelona'nın dokuz puan gerisinde bulunan Madrid için Şampiyonlar Ligi, kupa kazanma yolundaki son umut. Omuz ameliyatı ve hamstring sorunları nedeniyle sakatlıklarla boğuşan bir sezon geçiren Bellingham, bu maçın yarattığı baskının fazlasıyla farkında.
"Sezon sonunda hala bir şey için mücadele etmek istiyoruz," diye ekledi orta saha oyuncusu. "Bu bizim için, kulüp için çok önemli... Açıkçası benim için biraz sinir bozucu bir sezon oldu, ilk kez böyle bir şey yaşıyorum, sakatlık nedeniyle bu kadar çok maçı kaçırdım. Şampiyonlar Ligi'nde herhangi bir mağlubiyet felaket gibi geliyor. İçinde bulunduğumuz durum göz önüne alındığında, yarının bir final olduğunu anlıyoruz. Bunu ya hep ya hiç maçı olarak görmeliyiz."
Kompany, Madrid efsanesini çürütüyor
İspanyol devleri Avrupa'daki mucizelerle dolu geçmişlerine güvenirken, Bayern'in teknik direktörü Vincent Kompany bu heyecana pek kapılmıyor. Belçikalı teknik direktör, Şampiyonlar Ligi'ndeki geri dönüş tarihlerini çevreleyen mistik havayı sorguladı ve bu tür hikayelerin 15 kez şampiyon olan takıma özgü olmadığını vurguladı. Kompany, "Hala Avrupa'nın en iyileri arasında yer alıyorlar, [ancak] 'remontada hikayelerini' benzersiz bulmuyorum. Bunlar Barcelona, Liverpool ve Bayern Münih gibi diğer kulüplerin hikayeleri de" dedi.
Arbeloa, baskıya rağmen yılmıyor
Kompany, Madrid’in Avrupa’daki efsanevi havasını ortadan kaldırmaya kararlıyken, Álvaro Arbeloa ise bu havanın tam da içinde yer almaktan büyük mutluluk duyuyor. Üç maçtır galibiyet alamaması nedeniyle artan eleştirilere maruz kalsa da, Real Madrid teknik direktörü, kulübün DNA’sının bu zorlu dönemi atlatmalarını sağlayacağına olan inancından hiç sapmıyor.
Arbeloa gazetecilere, "Öncelikle, biz Real Madrid'iz" dedi. "Bu stadyuma gelip durumu tersine çevirebilecek bir takım varsa, o da biziz. İlk maçı kazansaydık, bu hiç de çılgınca bir şey olmazdı. Onların kalecisi [Manuel Neuer] maçın en değerli oyuncusuydu."
Allianz Arena'da her şeyin belirleneceği bu gecenin perdesi açılmaya hazırlanırken, Arbeloa'nın son mesajı takımın zihniyetine dair hiçbir şüpheye yer bırakmıyor. "Bunu başarabiliriz. Real Madrid teknik direktörü inanıyor, oyuncular inanıyor ve kulüp inanıyor," diye sözlerini tamamladı. "Son birkaç gün içinde tanıştığım tek bir taraftar bile bizim kazanacağımıza inanmıyor."