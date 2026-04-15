Jude Bellingham, Real Madrid'de Kylian Mbappé ve Vinicius Júnior ile uyum sağlamanın "zor olabileceğini" kabul ediyor

2024 yılında Mbappé'nin Vinicius Júnior ve Bellingham'a Bernabéu'da katılmasıyla beklentiler doruk noktasına ulaştı, ancak sahadaki uyum hâlâ gelişme aşamasında. Çarşamba günü Allianz Arena'ya yapılacak deplasman öncesinde konuşan Bellingham, bu kadar çok sayıda üst düzey forvetin benzer alanları paylaşmasının getirdiği sürtüşme konusunda samimi bir tavır sergiledi.

"Zor, çünkü hala çok iyi uyum sağladığımız birçok maç olduğunu hissediyorum," dedi Bellingham. "Bazen, doğal olarak sol kanatta oynayan iki oyuncu [Mbappe ve Vini] ile zor olabilir. Hepimiz aynı tarafta olduğumuzda zor olabilir. [Alvaro] Arbeloa, diğer tarafta benimle biraz daha dengeyi buldu. Akıcıyız, hareket özgürlüğümüz var, bu bazen biraz dağınıklığa neden olabilir, ancak ikisiyle de yeteneklerine güvenmek zorundasınız... Her şey yolunda gittiğinde, umarım yarın olduğu gibi. Bunu daha önce de gördüm."