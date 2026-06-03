Jude Bellingham mı, yoksa Morgan Rogers mı? Alan Shearer, Dünya Kupası'nda İngiltere'nin 10 numara pozisyonu için yapılan rekabeti kimin kazandığını açıkladı

Turnuva öncesinde konuşan Shearer, Tuchel’in ilk on birini belirlerken şöhretten ziyade güncel formu ön planda tutması gerektiğini vurguladı. SunSport’a verdiği röportajda, yorumcu, Bellingham’a resmi olarak 10 numaralı forma verilmiş olsa da Rogers’ın ana forvetin arkasında oynaması gerektiğini öne sürdü. İki oyuncunun kulüp sezonlarındaki performansları arasındaki fark çok belirgin ve bu durum Tuchel’e kadro seçiminde büyük bir baş ağrısı yaratıyor.

Shearer, Aston Villa'nın oyun kurucusunu seçmesinin nedenini şöyle açıkladı: "Şu anda Rogers belki de biraz daha önde. Yani, Bellingham bir iki sakatlık sorunu yaşadı ve Rogers onun yerine geçip çok iyi bir performans sergiledi."