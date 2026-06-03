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Jude Bellingham mı, yoksa Morgan Rogers mı? Alan Shearer, Dünya Kupası'nda İngiltere'nin 10 numara pozisyonu için yapılan rekabeti kimin kazandığını açıkladı
Shearer, Bellingham yerine Rogers'ı destekliyor
Turnuva öncesinde konuşan Shearer, Tuchel’in ilk on birini belirlerken şöhretten ziyade güncel formu ön planda tutması gerektiğini vurguladı. SunSport’a verdiği röportajda, yorumcu, Bellingham’a resmi olarak 10 numaralı forma verilmiş olsa da Rogers’ın ana forvetin arkasında oynaması gerektiğini öne sürdü. İki oyuncunun kulüp sezonlarındaki performansları arasındaki fark çok belirgin ve bu durum Tuchel’e kadro seçiminde büyük bir baş ağrısı yaratıyor.
Shearer, Aston Villa'nın oyun kurucusunu seçmesinin nedenini şöyle açıkladı: "Şu anda Rogers belki de biraz daha önde. Yani, Bellingham bir iki sakatlık sorunu yaşadı ve Rogers onun yerine geçip çok iyi bir performans sergiledi."
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Olağanüstü bir yetenek, yerini hak ediyor
Efsanevi forvet, 23 yaşındaki oyuncunun gösterdiği gelişimden son derece etkilenmiş durumda ve istatistikler de bu övgüyü kesinlikle haklı çıkarıyor. Rogers, tüm turnuvalarda toplam 55 maça çıkarak olağanüstü bir sezon geçirdi. 14 gol ve 12 asistle katkıda bulunan oyuncu, Aston Villa’nın Avrupa Ligi kupasını kaldırmasında kilit bir rol oynadı.
Shearer, Villa'nın yıldız oyuncusunu Elliot Anderson ve Declan Rice ile birlikte güvenilir bir orta saha üçlüsüne dahil ederdi. Kendine olan güvenini vurgulayan Shearer, şunları ekledi: "Bu yüzden, ilk 11'de onun yer alacağını düşünüyorum. Bellingham'ın durumuna da bakmamız gerekecek. Rogers harika bir performans sergiledi. Gerçekten çok yetenekli bir oyuncu. Dünya Kupası'na katılma hakkını kazandı ve umarım orada da çok başarılı olur."
Önemli istisnaların yönetimi
Milli takım arkadaşının maraton gibi geçen sezonunun aksine, Bellingham Real Madrid'de sakatlıklarla dolu, hayal kırıklığı yaratan bir sezon geçirdi. Orta saha oyuncusu La Liga, Şampiyonlar Ligi ve ulusal kupalarda toplam 40 maça çıktı; bu maçlarda 8 gol attı ve 5 asist yaptı.
Bu istatistiklere sahip bir yıldız oyuncuyu kadro dışı bırakmak büyük yankı uyandıracaktır, ancak Shearer teknik ekibin bu durumu idare edeceğinden emin. Shearer şöyle konuştu: "Açıkçası, ilk maça başlayan ilk 11, turnuva boyunca her maçta oynayacak ilk 11 olmayacak. Ve eğer oyuncuları, kadro dışı kalan büyük yıldızları idare edebilecek bir teknik direktör varsa, o da bu teknik direktördür."
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İngiltere için bundan sonra ne olacak?
İngiltere milli takımı, 6 Haziran'da Yeni Zelanda ve 10 Haziran'da Kosta Rika ile oynayacağı hazırlık maçlarıyla taktik hazırlıklarını tamamlayacak. Bu hazırlık maçlarının ardından Tuchel, İngiltere'nin 17 Haziran'da Hırvatistan'la oynayacağı Dünya Kupası L Grubu'ndaki ilk maçı öncesinde ilk 11'deki oyun kurucusunu belirlemeli; ardından 23 Haziran'da Gana ve 27 Haziran'da Panama ile karşılaşacak.