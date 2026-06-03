Birmingham akademisi mezunu Bellingham, henüz 16 yaşındayken West Midlands’ta A takımda ilk kez forma giyerek konfor alanının dışına çıktı. 2020 yazında, Alman devi Borussia Dortmund’a yüksek bedelli bir transfer anlaşması imzalandı.

Orada potansiyelini daha da ortaya koyan oyuncu, 2023 yılında 103 milyon avro (89 milyon sterlin/120 milyon dolar) karşılığında Santiago Bernabeu'ya transfer oldu. Bu klas oyun kurucu, Madrid'in "Galaktik"leri arasında hiç de yersiz görünmüyor ve Ballon d'Or yarışında hızla yükselişini sürdürüyor.

Son iki sezonda sakatlıklar ilerlemesini engelledi ve büyük kupalar ulaşılamaz hale geldi. Morgan Rogers gibi oyuncuların 10 numara pozisyonunda ciddi bir rekabet oluşturması nedeniyle, Bellingham'ın İngiltere'de dokunulmazlığını koruyup koruyamayacağına dair bazı sorular sorulmaya başlandı.

Planı, yıllar boyunca alışkanlık haline getirdiği gibi şüphecileri susturmak ve bu süreç, önümüzdeki transfer dönemlerinde memleketine dönmesiyle daha da kolaylaşabilir. Premier League'deki hırslı kulüpler, kendini kanıtlamış bir Şampiyonlar Ligi şampiyonunu kadrolarına katmaktan büyük mutluluk duyacaktır.