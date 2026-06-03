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Jude Bellingham, Liverpool'a mı transfer olacak? Kırmızılar'ın efsanesi Robbie Fowler, Premier Lig'deki transferin ne zaman gerçekleşebileceğini ve İngiltere'nin süperstarının hangi alanlarda gelişmesi gerektiğini açıklıyor
Birmingham'dan Madrid'e: Bellingham'ın kariyer yolu
Birmingham akademisi mezunu Bellingham, henüz 16 yaşındayken West Midlands’ta A takımda ilk kez forma giyerek konfor alanının dışına çıktı. 2020 yazında, Alman devi Borussia Dortmund’a yüksek bedelli bir transfer anlaşması imzalandı.
Orada potansiyelini daha da ortaya koyan oyuncu, 2023 yılında 103 milyon avro (89 milyon sterlin/120 milyon dolar) karşılığında Santiago Bernabeu'ya transfer oldu. Bu klas oyun kurucu, Madrid'in "Galaktik"leri arasında hiç de yersiz görünmüyor ve Ballon d'Or yarışında hızla yükselişini sürdürüyor.
Son iki sezonda sakatlıklar ilerlemesini engelledi ve büyük kupalar ulaşılamaz hale geldi. Morgan Rogers gibi oyuncuların 10 numara pozisyonunda ciddi bir rekabet oluşturması nedeniyle, Bellingham'ın İngiltere'de dokunulmazlığını koruyup koruyamayacağına dair bazı sorular sorulmaya başlandı.
Planı, yıllar boyunca alışkanlık haline getirdiği gibi şüphecileri susturmak ve bu süreç, önümüzdeki transfer dönemlerinde memleketine dönmesiyle daha da kolaylaşabilir. Premier League'deki hırslı kulüpler, kendini kanıtlamış bir Şampiyonlar Ligi şampiyonunu kadrolarına katmaktan büyük mutluluk duyacaktır.
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Premier Lig transfer haberleri: Bellingham, Liverpool'a katılabilir mi?
Bellingham’ın İngiltere’nin en üst liginde forma giyip giymeyeceği ve bunun Anfield’da olup olmayacağı sorusuna yanıt veren Liverpool efsanesi Fowler, BetMGM’nin desteğiyle GOAL’a özel olarak yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Anfield’da iyi oyuncular görmek istiyorum, bu yüzden onu orada görmekten büyük mutluluk duyarım.
“Premier Lig'den bahsettiğimizde, bu lig dünyanın en iyi ligi olarak gösterilir, ancak şu anda o, Real Madrid'de, dünyanın en büyük kulüplerinden birinde oynuyor, değil mi? Bu yüzden Premier Lig'e geri dönmek istediğini sanmıyorum.
“Bu, belki üç, dört veya beş yıl sonra bunun olmayacağı anlamına gelmez, ancak futbolun şu anki durumu ve oyunculara verilen sözleşmelerin şekli göz önüne alındığında, bu sizi şaşırtmaz. Çünkü eğer İspanya'da Madrid'de veya en iyi takımlardan birinde oynamıyorsa, o zaman bence Premier League tam da olması gereken yer. Tabii ki, bir Liverpool taraftarı olarak, harika oyuncular görmek istersiniz ve o da bu oyuncular arasında yer alırdı.”
Bellingham, oyununda geliştirilebilecek bir noktaya değindi
Şu an için Bellingham’ın aklının bir köşesinde yer alan yurt içi transferler bir kenara bırakılırken, dikkatini Dünya Kupası görevine çeviriyor. Üç Aslanlar, bu yaz Kuzey Amerika topraklarında kükremek ve bu süreçte 60 yıllık acıyı sona erdirmek istiyor.
Thomas Tuchel'in bazı önemli kadro kararları vermesi gerektiğinden, Bellingham'ın bu mücadelede ne kadar önemli bir rol oynayacağı henüz belli değil. Herhangi bir orta saha pozisyonunda oynayabilen bir oyuncudan ne beklediği sorulduğunda, 26 kez milli forma giymiş eski İngiltere yıldızı Fowler şunları ekledi: "Ona baktığımda, inanılmaz yetenekli bir oyuncu görüyorum. Tabii ki yetenekli, çünkü bulunduğu yer ve oyuncu tipi nedeniyle öyle.
“Birmingham'da çocukluğundan beri olağanüstü bir oyuncu. Dortmund'da inanılmaz bir performans sergiledi. Madrid'de zirveye çıktı. Yine, ileriye doğru ne kadar proaktif olduğu konusunda hepimizin olumlu şekilde bahsettiği bir oyuncu.
“Bence, Jude’a dışarıdan baktığımda, bunu tekrar tekrar yapma konusunda bir tutarlılık eksikliği olduğunu düşünüyorum. Belki de bir İngiltere menajeri, senin ileriye gitmeni isterken, aynı zamanda biraz daha hızlı geri dönmeni de istediğinde ortaya çıkan disiplin meselesi olabilir.
“Bence Jude, geri dönmesinden çok daha hızlı ileriye gitme konusunda biraz suçlu. Bence bu da tartışmaya dahil oluyor. Jude ileriye giderken kaliteli bir oyuncu. Bunu biliyoruz. Bence geri dönme konusundaki tutarlılık ve disiplin, bunu biraz gölgeliyor.”
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Bellingham, İngiltere'nin Dünya Kupası zaferine katkıda bulunmaya can atıyor
İngiltere milli takımında 50 maça ulaşmasına sadece dört maç kalan Bellingham, Madrid’de 2029 yılına kadar süren bir sözleşmeye sahip olduğu için şimdilik tamamen milli takım işlerine odaklanabilir.
Orada şimdiden çok büyük başarılara imza attı ve bu da, cazip teklifler gelirse Premier League'e transfer olmayı düşünmesine yol açabilir. Eğer bu yolu seçerse, bunu tarihi bir Dünya Kupası şampiyonu olarak yapmayı umacaktır.