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Jude Bellingham, Lionel Messi’ye ne dedi? İngiltere’nin yıldızı, Dünya Kupası yarı finalinde yaşanan yenilgi sırasında Arjantinli efsaneyle yaşadığı hararetli tartışmayı anlattı
Bellingham, Messi ile yaşadığı hararetli tartışmayı önemsiz gösteriyor
Dünya Kupası yarı finalinde Arjantin'in İngiltere'yi 2-1 mağlup ettiği maçta bir olay yaşandı. İlk yarıda, Güney Amerika ekibinin lehine verilen bir hakem kararı sonrasında Bellingham ve Messi arasında hararetli bir tartışma çıktı. Bu tartışma kısa sürede dikkatleri üzerine çekti, ancak Bellingham maçtan sonra aralarında kalıcı bir husumet olduğu yönündeki iddiaları reddetti. Tartışmanın bir faul üzerine odaklandığını ve bunun böylesine önemli bir maçta yaşanabilecek duygusal tepkilerin bir parçası olduğunu vurguladı.
- AFP
Bellingham, görüşmenin ayrıntılarını açıkladı
Maçtan sonra konuşan Bellingham, bu tartışmanın bir hakem kararıyla ilgili anlaşmazlıktan kaynaklandığını açıkladı. İngiliz orta saha oyuncusu, her iki oyuncunun da farklı olaylar hakkında konuştuğunu belirterek, olayın bundan ibaret olduğunu vurguladı.
"Messi ile olan konuşma mı? Aslında bir faul hakkında tartışıyorduk. Ciddi bir şey değildi. Eminim herkes bunu abartacaktır ama önemsiz bir şeydi," diye açıkladı Bellingham, AS'nin aktardığına göre.
"Daha önce bir faul olduğunu düşünmüştüm, o da ‘Peki ya bana yapılan faul ne olacak?’ dedi. Ben de ‘Bunu kaldıracak kadar güçlüsün’ dedim, ne demek istediğimi anlarsınız."
İngiltere’nin yaşadığı hayal kırıklığına rağmen saygı devam ediyor
Maç sırasında duyguların oldukça yoğun yaşandığı görülse de, Bellingham maçın bitiminden sonra Messi’ye büyük bir hayranlık duyduğunu ifade etti. İngiltere milli takım oyuncusu, yenilginin acısına rağmen Arjantin kaptanıyla karşı karşıya gelmeyi bir ayrıcalık olarak nitelendirdi. Bellingham ayrıca, İngiltere’nin büyük bir uluslararası kupa kazanma konusundaki uzun bekleyişini sonlandıramadığı son başarısızlığı üzerine düşüncelerini paylaştı ve taraftarlardan özür diledi.
"Elbette kaybeden tarafta olduğum için çok üzgünüm, ama en iyilerden biriyle karşı karşıya gelmek bir ayrıcalık," dedi. "Bu çok yürek burkan bir durum. Sonunda başaran İngiltere takımının bir parçası olmak istiyordum. Burada durup taraftarlara muhtemelen yıllardır duydukları şeyleri tekrarlamak gerçekten çok üzücü. Özür dilerim."
- Getty Images Sport
İngiltere, bir kez daha yarı finalde elenmesinin ardından toparlanmaya çalışıyor
İngiltere, Dünya Kupası yarı finalinde aldığı acı yenilginin ardından şimdi toparlanmak zorunda. Bellingham ve takım arkadaşları, Cumartesi günü Fransa ile oynanacak üçüncülük maçı için hazırlanıyor.
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