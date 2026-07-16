Jude Bellingham, Lionel Messi’ye ne dedi? İngiltere’nin yıldızı, Dünya Kupası yarı finalinde yaşanan yenilgi sırasında Arjantinli efsaneyle yaşadığı hararetli tartışmayı anlattı

Maçtan sonra konuşan Bellingham, bu tartışmanın bir hakem kararıyla ilgili anlaşmazlıktan kaynaklandığını açıkladı. İngiliz orta saha oyuncusu, her iki oyuncunun da farklı olaylar hakkında konuştuğunu belirterek, olayın bundan ibaret olduğunu vurguladı.

"Messi ile olan konuşma mı? Aslında bir faul hakkında tartışıyorduk. Ciddi bir şey değildi. Eminim herkes bunu abartacaktır ama önemsiz bir şeydi," diye açıkladı Bellingham, AS'nin aktardığına göre.

"Daha önce bir faul olduğunu düşünmüştüm, o da ‘Peki ya bana yapılan faul ne olacak?’ dedi. Ben de ‘Bunu kaldıracak kadar güçlüsün’ dedim, ne demek istediğimi anlarsınız."