Getty Images Sport
Çeviri:
Jude Bellingham kibirli mi? Eski takım arkadaşı, Real Madrid ve İngiltere'nin süperstarı hakkındaki karakter eleştirilerine tepki gösterdi
"Kibirli" etiketi çürütüldü
Real Madrid'e yaptığı sansasyonel transferden bu yana Bellingham mercek altına alınmış durumda ve bazı eleştirmenler, saha içindeki tavırlarının kibirli bir izlenim bıraktığını öne sürüyor. Ancak Birmingham City'de genç Bellingham ile aynı soyunma odasını paylaşan Davis, medyanın üst düzey sporcuların özgüvenini sıklıkla yanlış yorumladığını düşünüyor.
Kulübün resmi web sitesine konuşan Davis, "O mütevazı bir çocuktu. İnsanlar onun kibirli olduğunu düşünüyor, ama kendine güvenmek zorundasın. İngiltere'deki medya bunu kibir olarak algılıyor. Ama o kadar iyiysen, kafanın içinde sana yeterince iyi olduğunu söyleyen bir sesin olması gerekir." dedi.
- Getty Images Sport
Dünya çapında bir potansiyelin ilk işaretleri
Blues formasıyla 182 maça çıkan Davis, kulübün Wast Hills antrenman sahasında Bellingham’ın hızlı yükselişine tanık oldu. Henüz 16 yaşındayken bile, gelecekteki Şampiyonlar Ligi şampiyonu antrenmanlarda profesyonel oyuncuları gölgede bırakıyordu; bu da Davis’in genç oyuncunun geleceğinden hiç şüphe duymamasını sağladı.
O dönemki atmosferi hatırlayan Davis, "Bu kadar hızlı yükselişine şaşırdım mı? Hayır, çünkü yaptığı bazı şeyleri görmüştüm. Beşerli maçlarda onun takımında oynamak için neredeyse çaresiz kalıyordunuz! Sadece fiziksel olarak biraz daha güçlenmeye ihtiyacı vardı, ama fiziksel mücadelelere girmemek için yeterince akıllıydı. Bu, bu kadar genç yaşta futbol zekasıdır." dedi.
Gelecek nesil için bir rehber
Birmingham City’deki bir geçiş döneminde Davis, akademi mezunlarının takıma uyum sağlamasına yardımcı olmak için kişisel bir sorumluluk hissetti. Bellingham’da, genç oyuncunun ilk yıllarını tanımlayan ayakları yere basan yapısını kaybetmeden Championship futbolunun zorluklarıyla başa çıkmasını sağlayan benzersiz bir olgunluk gördü.
Davis, bu yetenekli genç için sıcak bir ortam yaratmanın önemine dikkat çekerek şöyle dedi: "Oraya gelip etrafa bakınca, genç Jude Bellingham'ın ilk adımlarını görüyorsunuz. Gençlerin kendilerini rahat hissetmelerini sağlamak benim görevim gibi geldi. Ben de gençken benden büyük oyuncuların bana sert davranmasına maruz kalmıştım ve bu hissi hiç sevmezdim."
- Getty Images Sport
St Andrew's'tan Bernabeu'ya
Real Madrid gelecekteki yeniden yapılanma süreçlerine hazırlanırken, Bellingham projenin temel taşı olmaya devam ediyor. Yeni teknik direktör Jose Mourinho kadroyu baştan aşağı yenilemeyi ve egoları ortadan kaldırmayı hedefliyor olsa da, Bellingham’ı en iyi tanıyanların ortak görüşü, karakterinin bir dezavantaj değil, tam tersine bir değer olduğu yönünde. Davis’in de değindiği gibi, alçakgönüllülük ile rekabetçilik arasında kurduğu denge, onu diğer yeteneklerden ayıran en önemli özellik.
22 yaşındaki oyuncunun St Andrew's'tan dünya futbolunun zirvesine uzanan yolculuğu, Davis'in tarif ettiği kendine güvenen yapısının bir kanıtı niteliğinde. Bellingham için, tavırlarıyla ilgili söylentiler muhtemelen sadece söylentiden ibarettir. Onun gelişimini ilk elden gören eski takım arkadaşlarının desteğiyle, orta saha oyuncusu sahadaki performanslarıyla şüphecileri susturmaya devam ediyor.