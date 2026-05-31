Real Madrid'e yaptığı sansasyonel transferden bu yana Bellingham mercek altına alınmış durumda ve bazı eleştirmenler, saha içindeki tavırlarının kibirli bir izlenim bıraktığını öne sürüyor. Ancak Birmingham City'de genç Bellingham ile aynı soyunma odasını paylaşan Davis, medyanın üst düzey sporcuların özgüvenini sıklıkla yanlış yorumladığını düşünüyor.

Kulübün resmi web sitesine konuşan Davis, "O mütevazı bir çocuktu. İnsanlar onun kibirli olduğunu düşünüyor, ama kendine güvenmek zorundasın. İngiltere'deki medya bunu kibir olarak algılıyor. Ama o kadar iyiysen, kafanın içinde sana yeterince iyi olduğunu söyleyen bir sesin olması gerekir." dedi.



