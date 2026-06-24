Real Madrid, yaz transfer döneminin ilk aşamalarında oldukça aktif bir performans sergiledi ve uzun vadeli projesini bir kenara bırakarak, sahada kendini kanıtlamış tecrübeli oyunculara yöneldi. Kulüp, Marc Cucurella, Bernardo Silva ve Ibrahima Konate’yi hızla kadrosuna katarak, kendini kanıtlamış yıldızlarla anlaşmalarını şimdiden tamamladı. Bellingham, yeni oyuncuların gelmesinin, Kuzey Amerika’daki turnuvanın ardından geri döneceği soyunma odasının dinamiklerini önemli ölçüde değiştireceğini belirtti.

"Biz de çok iyi transferler yaptık, hem de çok sayıda. Kaliteli ve deneyimli oyuncular. Onlarla çalışmaktan büyük mutluluk duyacağım. Şu anda İngiltere'ye odaklanmış durumdayım ama kulübün yaptığı transferleri gerçekten çok beğeniyorum," diye ekledi Bellingham.