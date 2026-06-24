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Jude Bellingham, Jose Mourinho’nun Real Madrid teknik direktörlüğüne atanması ve yaz transfer döneminin başlarında gerçekleşecek transferler hakkındaki görüşlerini açıkladı
“Özel Adam”ın dönüşüyle ilgili heyecan
İngiltere’nin 2026 Dünya Kupası’nda Gana ile golsüz berabere kalmasının ardından Bellingham, Bernabéu’daki kulüp geleceğine dair bir değerlendirmede bulundu. Orta saha oyuncusu, futbol dünyasında şok dalgaları yaratan Mourinho’nun İspanya’nın başkentine geri getirilmesi kararını övgüyle karşıladı. Efsanevi teknik direktörün altında çalışma ihtimaline değinen Bellingham, heyecanını açıkça dile getirdi.
"Mourinho en üst düzey bir teknik direktör. Çok mutluyum," dedi 22 yaşındaki oyuncu maçın ardından. Orta saha oyuncusunun bu desteği, Mourinho’ya Bernabeu’da nadiren görülen bir transfer yetkisi verildiği yönündeki haberlerin ortaya çıktığı bir dönemde geldi.
- Getty/GOAL
Bellingham, Madrid’in yaz transferlerini onayladı
Real Madrid, yaz transfer döneminin ilk aşamalarında oldukça aktif bir performans sergiledi ve uzun vadeli projesini bir kenara bırakarak, sahada kendini kanıtlamış tecrübeli oyunculara yöneldi. Kulüp, Marc Cucurella, Bernardo Silva ve Ibrahima Konate’yi hızla kadrosuna katarak, kendini kanıtlamış yıldızlarla anlaşmalarını şimdiden tamamladı. Bellingham, yeni oyuncuların gelmesinin, Kuzey Amerika’daki turnuvanın ardından geri döneceği soyunma odasının dinamiklerini önemli ölçüde değiştireceğini belirtti.
"Biz de çok iyi transferler yaptık, hem de çok sayıda. Kaliteli ve deneyimli oyuncular. Onlarla çalışmaktan büyük mutluluk duyacağım. Şu anda İngiltere'ye odaklanmış durumdayım ama kulübün yaptığı transferleri gerçekten çok beğeniyorum," diye ekledi Bellingham.
Boston’da çıkmaz ve Dünya Kupası’ndaki hayal kırıklığı
Kulüp kariyerinin geleceği parlak görünse de, Bellingham’ın şu anki odak noktası İngiltere’nin Dünya Kupası zaferi arayışında. Gana ile 0-0 berabere kaldıkları maçta Maçın En İyi Oyuncusu seçilmesine rağmen, Real Madrid yıldızı o geceye dair alçakgönüllü ve dürüst bir değerlendirmede bulundu. Thomas Tuchel’in takımına karşı sergiledikleri kararlı savunma performansı nedeniyle bu ödülün rakiplerine verilmesi gerektiğini vurguladı. “Dürüst olmak gerekirse, bunu hak etmedim,” diye itiraf etti. "Birkaç iyi anım oldu ama maça girmekte zorlandım. Oy veren herkese minnettarım ama bu ödül, muhtemelen çok iyi savunma yapan rakip takımdan bir oyuncuya verilmeliydi. Onlara da tebrikler."
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Dünya Kupası’nın yarattığı baskı içinde neşeli bir an
Mourinho ve Gana maçındaki beraberliğin yarattığı hayal kırıklığına dair taktiksel tartışmaların ötesinde, Bellingham turnuvanın geneliyle ilgili düşüncelerini de paylaştı. Müthiş bir formda olan takım arkadaşı Kylian Mbappé hakkında sorulduğunda Bellingham kısa ve öz bir yanıt verdi; Fransız oyuncunun performansını “Harika!” olarak nitelendirdi. Konuşma daha sonra İspanya’ya yöneldi; orta saha oyuncusu, Borussia Dortmund’dan transfer olduktan sonra kısa sürede taraftarların gözdesi haline gelmişti.
İspanya'nın kupayı kaldırma favorisi olup olmadığı sorulduğunda Bellingham, şakacı bir şekilde soruyu geçiştirdi. "Çok. İspanya'yı seviyorum," diye söze başladı. “Ah, milli takımı mı kastediyorsunuz? [Güler] Onlar çok iyi, ama ülke daha da iyi. Orayı seviyorum." Bellingham, Madrid'deki hayatından açıkça keyif alsa da, İngiltere'nin son 32 turuna kalmayı hedeflediği bu dönemde önceliği artık Panama maçına yöneliyor.