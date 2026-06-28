Jude Bellingham, İngiltere’yi sırtında taşıyor – ancak Dünya Kupası hayali gerçeğe dönüşecekse diğer oyuncuların da bir an önce adım atması gerekiyor: Thomas Tuchel’in takımı yine zorlanırken, sağ bek pozisyonundaki sakatlık sorunları devam ediyor; kazananlar ve kaybedenler

İngiltere, grubunu birinci bitirmesine rağmen bu turnuvada zaman zaman büyük zorluklar yaşadı. Bunu başarmaları büyük ölçüde Bellingham’a borçludur; o, Üç Aslanlar için sadece yaratıcılık kaynağı olmakla kalmayıp aynı zamanda ilham kaynağı da olmuştur. Hırvatistan karşısında takımını 3-2 öne geçiren oydu ve bu maçta da bir kez daha sahada liderlik rolünü üstlendi.

Bellingham, İngiltere'nin 19 Temmuz'daki final için buraya geri dönme yolunu çizmesini sağlayan, aksiyon dolu bir performans sergiledi; bir gol attı, bir golün de asistini yaptı.

Thomas Tuchel'in takımı işleri kendileri için kolaylaştırmadı. İlk yarı, büyük ölçüde Gana ile oynadıkları sıkıcı 0-0'lık maçta görülen durgun futbolun bir devamı niteliğindeydi; İngiltere, Panama'nın ortasından oyun kurmaya çalıştı ancak başaramadı. Topu kanatlara açtıklarında ise ortaları yeterince isabetli değildi.

"Bir teknik direktör olarak bu tür maçları kazanmak için ne gerektiğini biliyorum. Bu maçların çekişmeli ve zorlu geçmesi sorun değil. Bu durum bir sonraki maçımızda bize yardımcı olacak," dedi Tuchel maç sonrası.

İngiltere’yi uyandıran bir duran top oldu; Bukayo Saka’nın kullandığı köşe vuruşunda Bellingham muhteşem bir çaba göstererek golü attı; bacağını markajındaki rakibinden biraz daha uzağa uzatarak vole vuruşunu alt köşeye yönlendirdi.

O andan itibaren İngiltere daha rahat oynadı ve Bellingham, beş dakika sonra skoru 2-0'a getirmede başrolü üstlendi. Harry Kane'i geride bırakarak Nico O'Reilly'nin pasına koştu, bir o yana bir bu yana hareket ederek önündeki boşluğa ortaladı; Kane de bu ortayı hiç tereddüt etmeden kafayla ağlara gönderdi.

Tuchel, golcüleri hakkında, “[Bellingham ve Kane’den] muazzam bir etki. İhtiyacımız olan da bu, istediğimiz de bu... işte bu yüzden beklentiler yüksek,” dedi.

İngiltere teknik direktörünün başka endişeleri de vardı; en önemlisi, Çarşamba günü Atlanta'da DR Kongo ile oynanacak son 32 turu maçı öncesinde, sağ bek pozisyonundaki seçeneklerini daha da kısıtlayacak gibi görünen Jarell Quansah'ın sakatlığıydı.

Bellingham bu şekilde performans gösterirken, bu eksiklikleri örtbas edebiliyor. Ancak İngiltere'nin Dünya Kupası'nı kazanması için, diğer oyuncuların da Üç Aslanlar'ı zafere taşıyacak benzer düzeyde maçın gidişatını değiştirebilecek yetenekler sergilemesi gerekecek.

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