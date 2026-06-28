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England Panama W+LsGetty/GOAL
Thomas Hindle

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Jude Bellingham, İngiltere’yi sırtında taşıyor – ancak Dünya Kupası hayali gerçeğe dönüşecekse diğer oyuncuların da bir an önce adım atması gerekiyor: Thomas Tuchel’in takımı yine zorlanırken, sağ bek pozisyonundaki sakatlık sorunları devam ediyor; kazananlar ve kaybedenler

Winners & losers
İngiltere
J. Bellingham
H. Kane
Dünya Kupası
FEATURES
Panama - İngiltere
Analysis

New Jersey’nin East Rutherford kentinde, maçın bitiş düdüğünün ardından en yüksek sesle yankılanan şarkı “Hey Jude” oldu. İngiltere oyuncuları, Dünya Kupası L Grubu'nda birinciliği garantileyen, ancak pek heyecan verici olmayan 2-0'lık Panama galibiyetinin ardından sahadan ağır adımlarla ayrılmıştı. Ancak Jude Bellingham hâlâ sahadaydı; basın toplantısı için sahanın diğer ucuna doğru koşuyordu ve taraftarlar, Cumartesi günü maçın kaderini değiştiren bu oyuncuya tezahürat ettiler.

İngiltere, grubunu birinci bitirmesine rağmen bu turnuvada zaman zaman büyük zorluklar yaşadı. Bunu başarmaları büyük ölçüde Bellingham’a borçludur; o, Üç Aslanlar için sadece yaratıcılık kaynağı olmakla kalmayıp aynı zamanda ilham kaynağı da olmuştur. Hırvatistan karşısında takımını 3-2 öne geçiren oydu ve bu maçta da bir kez daha sahada liderlik rolünü üstlendi.

Bellingham, İngiltere'nin 19 Temmuz'daki final için buraya geri dönme yolunu çizmesini sağlayan, aksiyon dolu bir performans sergiledi; bir gol attı, bir golün de asistini yaptı.

Thomas Tuchel'in takımı işleri kendileri için kolaylaştırmadı. İlk yarı, büyük ölçüde Gana ile oynadıkları sıkıcı 0-0'lık maçta görülen durgun futbolun bir devamı niteliğindeydi; İngiltere, Panama'nın ortasından oyun kurmaya çalıştı ancak başaramadı. Topu kanatlara açtıklarında ise ortaları yeterince isabetli değildi.

"Bir teknik direktör olarak bu tür maçları kazanmak için ne gerektiğini biliyorum. Bu maçların çekişmeli ve zorlu geçmesi sorun değil. Bu durum bir sonraki maçımızda bize yardımcı olacak," dedi Tuchel maç sonrası.

İngiltere’yi uyandıran bir duran top oldu; Bukayo Saka’nın kullandığı köşe vuruşunda Bellingham muhteşem bir çaba göstererek golü attı; bacağını markajındaki rakibinden biraz daha uzağa uzatarak vole vuruşunu alt köşeye yönlendirdi.

O andan itibaren İngiltere daha rahat oynadı ve Bellingham, beş dakika sonra skoru 2-0'a getirmede başrolü üstlendi. Harry Kane'i geride bırakarak Nico O'Reilly'nin pasına koştu, bir o yana bir bu yana hareket ederek önündeki boşluğa ortaladı; Kane de bu ortayı hiç tereddüt etmeden kafayla ağlara gönderdi.

Tuchel, golcüleri hakkında, “[Bellingham ve Kane’den] muazzam bir etki. İhtiyacımız olan da bu, istediğimiz de bu... işte bu yüzden beklentiler yüksek,” dedi.

İngiltere teknik direktörünün başka endişeleri de vardı; en önemlisi, Çarşamba günü Atlanta'da DR Kongo ile oynanacak son 32 turu maçı öncesinde, sağ bek pozisyonundaki seçeneklerini daha da kısıtlayacak gibi görünen Jarell Quansah'ın sakatlığıydı.

Bellingham bu şekilde performans gösterirken, bu eksiklikleri örtbas edebiliyor. Ancak İngiltere'nin Dünya Kupası'nı kazanması için, diğer oyuncuların da Üç Aslanlar'ı zafere taşıyacak benzer düzeyde maçın gidişatını değiştirebilecek yetenekler sergilemesi gerekecek.

GOAL, New Jersey’deki maçın kazananlarını ve kaybedenlerini analiz ediyor...

  • Panama v England: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    KAZANAN: Jude Bellingham

    Bellingham’ın bu yaz İngiltere milli takımında ilk 11’de yer alıp almayacağı konusunda bir tartışma yaşandığını düşünmek bile zor; zira grup aşamaları boyunca hem kalitesi hem de liderlik vasıflarıyla olağanüstü performanslar sergiledi.

    Declan Rice’ın ağrıyan bacaklarını dinlendirebilmesi için Panama maçında daha geride bir pozisyonda oynayan Bellingham, maçın ilk düdüğünden itibaren tam bir hareketlilik sergiledi. Topa sert müdahalelerde bulundu, sayısız Panama savunma oyuncusunu geçmeye çalıştı ve her fırsatta takım arkadaşlarına yönlendirme yaptı.

    Ne attığı gol ne de yaptığı asist kolay değildi, ancak Bellingham bunları kolaymış gibi gösterdi. Maçın ardından Panama teknik direktörü Thomas Christiansen, “İşte Jude Bellingham’ın kalitesi budur” dedi.

    71. dakikada Bellingham'ın görevi tamamlanmıştı. O, top kapma mücadeleleri, kazanılan top kapma mücadeleleri, top çalma girişimleri, kazanılan fauller, yaratılan gol fırsatları, top sürme denemeleri, başarılı top sürme girişimleri ve tabii ki gol katkısı açısından maçın en iyisiydi. 21. yüzyılda İngiltere formasıyla turnuva golü sayısında Bellingham'ı geride bırakan sadece Kane ve Wayne Rooney var. Tuchel daha ne isteyebilir ki?

    "Sakatlığının ardından tam da formunun zirvesinde. Tekrar oynayabildiği için mutlu, kendini özgür hissediyor... Bu yoğunlukta oynaması gerekiyor, bu tür sahnelerde oynamayı çok seviyor," dedi teknik direktör.

    Bellingham, eleme turları öncesinde Pazartesi günü 23 yaşına girecek. Bu kadar genç birinin şimdiden bu kadar takımın sembolü haline gelmesi gerçekten etkileyici.

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  • Panama v England: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    MAĞLUP: Morgan Rogers

    Bu turnuva öncesinde Tuchel’in Morgan Rogers mı yoksa Bellingham’ı mı ilk 11’de oynatacağı tartışılıyordu, ancak Cumartesi günü her ikisini de tercih etti.

    Bellingham ve Rogers daha önce İngiltere formasıyla iki kez birlikte ilk 11'de yer almışlardı ve her iki maç da galibiyetle sonuçlansa da, hiçbir oyuncu gol atamadı ya da asist yapamadı; bu da ikilinin birbiriyle tam olarak uyumlu olmayabileceğini düşündürdü.

    Ancak Bellingham etkileyici bir performans sergilerken, Aston Villa'nın yıldızı Rogers varlığını hissettirmekte zorlandı. Maçın kenarında kaldı, ara sıra topa dokundu, ancak hücum açısından pek bir katkı sağlayamadı. İki pozisyon yaratması ve sıfır şut, pek de güven verici rakamlar değil.

    "Birlikte oynayabilirler. Her rakip için bir tehdit oluştururlar," dedi Tuchel maçtan sonra, Rogers'ın karışık performansına rağmen. Bu yaz ilerleyen dönemde Rogers'ın rolü belirsiz görünüyor. Rice'ın da kadroda olmasıyla birlikte, eleme turlarında neredeyse kesin olarak yedek kulübesine dönecek ve Rogers'ın burada ilk 11'de oynadığından daha fazla katkı sağlaması gerekecek.

  • FBL-WC-2026-MATCH67-PAN-ENGAFP

    KAZANAN: Harry Kane

    Uzun süreler boyunca bu, Kane için unutulması gereken bir maç daha oldu. Topla hiçbir zaman ritmini bulamadı; sahada serbestçe hareket etme özgürlüğü ise bir noktada, sahanın diğer ucunda bir odak noktası olmak yerine kendi 18-yard-box’ında savunma yapmasına neden oldu.

    Bayern Münih forması giydiğinde Kane her an maça etki edebiliyor. Ancak İngiltere milli takımında daha çok anlık performans gösteren bir oyuncu. Kane'e tehlikeli bir bölgede topu ulaştırırsanız gol atar. Bellingham'ın ortasıyla yaptığı da buydu ve Kane, altı yarda alanı içinden düzgün bir kafa vuruşuyla bu fırsatı değerlendirdi.

    Kaptan, 11 golle İngiltere'nin Dünya Kupaları tarihindeki en golcü oyuncusu oldu ve Gary Lineker'in 10 gollük rekorunu geride bıraktı.

    Tuchel, kaptanı hakkında şöyle konuştu: "Herkes çok mutlu çünkü o harika bir takım arkadaşı. Ben tüm bu rekorların ve istatistiklerin farkında bile değilim... Dünya Kupası'nda bu rekoru kırma şansı yakalaması harika bir şey. Hem zihinsel hem de fiziksel olarak muhteşem bir durumda. Bu Dünya Kupası'nda sonuna kadar gitmeye hazır."

    Kylian Mbappé ve Erling Haaland'ın sakin bir maç günü geçirmesi, Lionel Messi'nin Cumartesi akşamı geç saatlerde gol krallığı sırasındaki liderliğini genişletmesine rağmen, Kane'in Altın Ayakkabı yarışındaki bazı başlıca rakipleriyle arasındaki farkı azaltmasını sağladı. Yine de Kane, Gana karşısında aldığı ağır yenilginin ardından yeniden olumlu bir ivme yakaladı.

  • Jarell Quansah England 2026Getty Images

    MAĞLUP: İngiltere'nin sağ bekleri

    Tuchel, bu İngiltere kadrosunu oluştururken Reece James ve Tino Livramento gibi iki doğal sağ bek oyuncusunu kadroya almaya karar verdi. Son üç hafta içinde, her ikisi de – belki de son dönemdeki geçmişleri nedeniyle şaşırtıcı olmayan bir şekilde – sakatlıklarla boğuştu. Livramento'nun sakatlığı, İngiltere'nin ilk maçının arifesinde onu turnuva dışı bıraktı; James ise kadroda kalmaya devam etse de, Cumartesi günkü galibiyette forma giyemediği için en az bir maç daha kaçıracak.

    Tuchel, Bayer Leverkusen’de üçlü savunmanın sağ kanadında görev yapan doğal bir stoper olan Jarell Quansah’ın bu pozisyonda oynayabileceğini belirterek bu duruma yanıt verdi. Bu tamamen haksız bir değerlendirme değildi, ancak Quansah’ın Panama maçında bir saat sonra ayak bileğinden sakatlık geçirmesi nedeniyle kadro kaynakları daha da kısıtlı hale geldi.

    Tuchel, Çarşamba günü DR Kongo ile oynanacak maça bakarken, oyuncuların fiziksel durumuna ilişkin olarak “Reece James ve Jarell Quansah için rekabet sıkı geçecek” dedi. “Elbette bu ikisi için endişeliyiz. Ancak genel olarak çözümler buluruz ve çözüm bulmaya çalışacağız.”

    Trent Alexander-Arnold’u kadroya almama kararı, Mayıs ayı sonuna kıyasla şimdi daha da tartışmalı görünüyor; Livramento’nun yerine stoper Trevoh Chalobah’ı seçme kararı da artık yanlış bir hamle olarak değerlendiriliyor. Şu an için çözüm, son üç sezonun büyük bir bölümünü sol kanatta oynayan Djed Spence olacak gibi görünüyor. Dünya Kupası’nı kazanmayı hedeflediğinizde, bu durum ideal olmaktan çok uzak.

  • FBL-WC-2026-MATCH67-PAN-ENGAFP

    MAĞLUP: Thomas Tuchel

    Geçen hafta Gana ile oynanan golsüz berabere biten maçın ardından Tuchel, derin savunma bloklarını aşmak için yeni bir plan geliştirdiğini belirtmişti; ancak Boston’daki maçın ortasında bu planı uygulamaya koymakta tereddüt etti. Ve eğer bu, İngiltere’yi canlandırması beklenen taktiksel bir ustalık hamlesiyse, burada başarısız oldu.

    Elbette, Rogers ve Bellingham'ı kadroya dahil ederek, Saka ve Marcus Rashford'u da tekrar kadroya çağırarak bazı değişiklikler yaptı. Tuchel, İngiltere topu elindeyken etkili bir şekilde 3-1-6 sistemine geçerek, ön hatta kasıtlı olarak altı oyuncuyla oynamak istediğini itiraf etti. Teorik olarak bu, Üç Aslanlar'ın Panama'ya sayı üstünlüğü sağlamasına olanak tanıdı, ancak pratikte sonuç pek de ikna edici olmadı.

    İngiltere ilk yarıda çok az pozisyon üretti ve kaleyi bulan sadece iki şut attı. İkinci yarıda ise bir duran top ve ardından bir geçiş hücumunda atılan gol, maçı açtı.

    İngiltere güçlü yanlarını ortaya koydu, ancak bu performans, rakibin inatçı savunma düzenlerini aşma kabiliyetiyle ilgili hâlâ cevaplanmamış sorulara bir cevap vermedi. DR Kongo’nun da bir sonraki turda savunmasını açması pek olası görünmüyor; bu da taraftarların hafta ortasında yine gergin bir akşam geçirebileceği anlamına geliyor.

  • Panama v England: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    KAZANAN: İngiltere’nin finale giden yolu

    Bu maça girerken İngiltere’nin 32’li tura zaten yükseldiğini hatırlamakta fayda var. Asıl önemli olan ise, ilerleyen turlarda kura çekiminin ne kadar elverişli olacağıydı.

    İngiltere'nin grubunu birinci bitirerek yerini garantilediği kuralar tablosunun bir tarafında, üç zorlu potansiyel rakip yer alıyordu: Meksika, Brezilya ve Arjantin. İngiltere, Arjantin karşısında favori konumunda olmayacaktı; Azteca Stadyumu'nda El Tri ile oynamak ürkütücü olurken, Miami'de Brezilya ile karşılaşmak da atmosfer açısından neredeyse bir deplasman maçı gibi olacaktı.

    Ancak İngiltere ikinci olsaydı, durum çok daha ürkütücü olurdu. Son 32 turundaki rakibi Portekiz olurdu ve Üç Aslanlar bir üst tura çıkarsa İspanya muhtemelen onları bekliyor olurdu. Sıralamalar değişmezse, yarı finalde de Fransa’nın korkutucu forvetleriyle karşı karşıya kalacaklardı.

    Dolayısıyla, üç hafta sonra İngiltere final için New Jersey’e geri dönerse, bu galibiyet geriye dönüp bakıldığında çok önemli olarak değerlendirilebilir. Yerleştikleri kupa grubunda işler yine de tamamen istedikleri gibi gitmeyecek, ancak Demokratik Kongo Cumhuriyeti maçı, rakiplerinin seviyesi önemli ölçüde yükselmeden önce en azından pürüzleri gidermek için bir fırsat daha sunacaktır.