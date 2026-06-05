Bellingham'ın durumuna, tavırlarına odaklanan soruların pek de yararı olmadı. O her zaman cesur bir tavırla oynadı ve bu tavır zaman zaman sınırları aşabiliyor; geçen Haziran ayında Senegal'e karşı 3-1 yenildikleri maçta olduğu gibi. O maçta, İngiltere aleyhine verilen bir VAR kararına Bellingham'ın öfkeli tepkisi dikkatleri üzerine çekmişti.
Tuchel, City Ground'da oynanan bu hazırlık maçının ardından TalkSport'a verdiği röportajda bu olayla ilgili sorulara yanıt verdi ve Bellingham'ın duygularının faydalı olabileceğini vurguladı.
"Bence o bir avantaj sağlıyor, bunu memnuniyetle karşılıyoruz ve büyük başarılara ulaşmak istiyorsak buna ihtiyacımız var," dedi. "Bunun doğru yönlendirilmesi gerekiyor. Bu avantaj rakibe ve hedefimize doğru yönlendirilmeli, takım arkadaşlarını sindirmek veya takım arkadaşlarına ya da hakemlere aşırı agresif davranmak için kullanılmamalı."
Tuchel, bu noktada, İngiltere'nin en önemli oyuncusu hakkında annesinin düşüncelerini tartışırken, görev süresindeki belki de en tartışmalı yorumunu yaptı.
"Bunun karışık duygular yaratabileceğini görüyorum. Bunu ailemde, annemde görüyorum; annem bazen benim gördüğüm o nazik, iyi eğitimli ve iyi huylu çocuğu göremiyor... Gülümsediğinde herkesi kendine hayran bırakıyor, ama bazen öfke, açlık ve ateş görüyoruz ve bu biraz itici bir şekilde ortaya çıkıyor. Örneğin, annem televizyonun karşısına oturduğunda bunu görüyorum, ama genel olarak onun aramızda olmasından çok mutluyuz, o özel bir çocuk."
Bellingham, ameliyatından sonra iyileşmesi nedeniyle Kasım ayına kadar İngiltere kadrosuna dönmedi ve Tuchel ile ilişkisi hemen mercek altına alındı.
O ara dönemin açılış maçı olan Sırbistan karşılaşmasında yedek kulübesinde kaldı, ancak üç gün sonra Arnavutluk maçında ilk on birde yer aldı, ancak İngiltere'nin son eleme maçının bitimine altı dakika kala oyundan alındığında öfkeli bir hareket yaptığı görüldü.
Tuchel, olayla ilgili olarak "Karar bu ve o da bu kararı kabul etmek zorunda" dedi. "Arkadaşı kenarda bekliyor, bu yüzden bunu kabul etmeli, saygı duymalı ve yoluna devam etmelisin."
Öte yandan eski İngiltere forveti Ian Wright, Bellingham'ı savundu ve orta saha oyuncusuna yöneltilen bazı eleştirilerin daha kötü niyetli olduğunu ima etti.
"Jude gibi hareket edebilen siyahi bir süperstara hazır olduklarını sanmıyorum. Ona dokunamıyorlar," dedi Wright, İngiliz medyası ve taraftar kitlesinin bir kısmı hakkında. "Oraya çıkıyor, performansını sergiliyor, yapması gerekeni yapıyor. Bu insanlar için bu çok küstahça.
Hepsi N'Golo Kante'yi seviyor. O alçakgönüllü bir siyahi adam, işine bakıyor. Jude gibi biri, yeteneği ve verebileceği ilham nedeniyle bu insanları korkutuyor. Çünkü açık sözlü, siyahi ve o seviyede oynayan ve umursamayan biri olmak, bazı insanları korkutur. Bu konu hakkında konuşmak yorucu bir iş."