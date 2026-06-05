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Will Bellingham be benchedGetty
Thomas Hindle

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Jude Bellingham, İngiltere'nin Dünya Kupası'nın yüzü olmalıydı; ancak Real Madrid'in yıldızı, Thomas Tuchel tarafından yedek kulübesine gönderilme riskiyle karşı karşıya

Analysis
İngiltere
J. Bellingham
Dünya Kupası
M. Rogers
T. Tuchel
FEATURES
İngiltere - Yeni Zelanda

"Başka kim olabilir ki?!" Bu sözler, Jude Bellingham'ın Euro 2024 son 16 turunda Slovakya ile oynanan maçın 95. dakikasında attığı olağanüstü bisiklet vuruşuyla İngiltere'yi skoru eşitlemesinin ardından sevinçle koşarken söylediği sözlerdi. Üç Aslanlar o ana kadar berbat bir performans sergilemişti, ancak Bellingham'ın kahramanca anı takımı turnuvada tuttu; bu, Real Madrid'de defalarca fark yaratan oyuncunun sezonundaki performansının bir devamı niteliğindeydi.

Ancak bu gol, en azından kritik anlarda beklentileri karşılama ve işini layıkıyla yapma açısından, Bellingham’ın bugüne kadarki kariyerinin en parlak anı olmaya devam ediyor.

O noktaya kadar hızlı bir yükseliş yaşamıştı; 2022 Dünya Kupası'nda 19 yaşında rahat bir performans sergiledikten sonra, Borussia Dortmund'u Bundesliga şampiyonluğunun eşiğine taşıdı (takımın lideri sakatlık geçirdiğinde bu şansı kaçırdılar) ve La Liga'daki ilk iki Clasico maçında son dakikada attığı gollerle Ballon d'Or'a layık bir ilk sezon geçirdi.

Ancak bir nedenden ötürü, Bellingham o zamandan beri aynı zirvelere ulaşamadı. Sakatlıklarla boğuştu; en önemlisi, acıya rağmen oynamaya çalıştıktan sonra geçen yaz sonunda ameliyat olduğu omuz sorunu; Madrid'in gözden düşmesi ise ilgili hemen hemen herkesin değerini düşürdü.

Uluslararası düzeyde ise, Thomas Tuchel'in istediği gibi bir performans sergileyemedi, ancak 2026 Dünya Kupası'na takımın poster çocuğu ve Timothee Chalamet ile birlikte adidas'ın efsanelerle dolu reklamının yıldızı olarak giriyor.

Bu nedenle, Bellingham'ın 17 Haziran Çarşamba günü İngiltere'nin Hırvatistan ile oynayacağı açılış maçında ilk 11'de yer almama ihtimali artık oldukça yüksek.

  • Jude Bellingham Borussia Dortmund 2022-23Getty

    İnkar edilemez yetenek

    Bellingham’ın yeteneğinin onu turnuvanın en iyi oyuncuları arasına yerleştirdiğine şüphe yok. Birmingham City akademisindeki ilk günlerinden itibaren büyük bir gelecek vaat ediyordu ve Dortmund’da henüz genç bir oyuncu iken elitler arasında yer alabileceğini kanıtladı.

    Real Madrid ve Liverpool'un transferi için rekabet etmesiyle birlikte, büyük yankı uyandıran bir transfer hikayesi yaşandı. Sonunda Los Blancos galip geldi. Madrid'in efsane ismi Zinedine Zidane'ın, Bellingham'ı Paris'te 2022 Şampiyonlar Ligi finalini (Madrid'in Liverpool'u 1-0 yendiği maç) birlikte izlemeye davet ederek anlaşmayı tamamladığı bildirildi.

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  • Jude Bellingham Champions League trophy Real Madrid 2024Getty

    Galactico Enerji

    Bellingham, Galactico enerjisini sonuna kadar kullandı ve Madrid, Ballon d'Or ödüllü oyuncunun yerine yeni bir forvet transfer etmemeyi tercih ettiğinde, Karim Benzema'nın bıraktığı boşluğu neredeyse kusursuz bir şekilde doldurdu.

    İspanyol deviyle çıktığı ilk 10 maçta 10 gol atan Bellingham, Cristiano Ronaldo'nun 2009'da Madrid'e ilk katıldığında kaydettiği gol sayısına ulaştı. Barcelona'ya karşı 2-1 kazanılan maçta attığı iki golle Bellingham, La Liga, Şampiyonlar Ligi ve El Clásico'daki ilk maçlarında gol atan ilk Madrid oyuncusu oldu.

    Sezonun ikinci yarısında gol sayısı düşse de, Bellingham yine de La Liga'da Sezonun En İyi Oyuncusu unvanını hak etti. Madrid, Bellingham'ın 23 golü ve 13 asistiyle çifte kupayı kazandı. Görünüşe göre, sınırsız bir potansiyeli vardı.

  • Bellingham Mbappe ViniciusGetty Images

    Bırakma

    Bellingham'ın sakatlık sorunları, Kylian Mbappé'nin takıma katılmasıyla birleşince, kritik anlarda performansında bir düşüşe neden oldu. Geçtiğimiz sezon, tüm turnuvalarda sadece dokuz gol atıp altı asist yapabildi.

    Madrid'deki karar vericiler, Mbappe ve Vinicius Jr'dan en iyi verimi almak için teknik direktörleri değiştirip durarak Bellingham'a - ya da başka birine - hiçbir iyilik yapmadılar; bu süreçte Bellingham'ın ilk sezonunda var olan yapı da tamamen erozyona uğradı.

    O, hücumda etkili bir oyuncu olmaktan çok, top taşıyan bir orta saha oyuncusu haline geldi ve hücumda kendine güven eksikliği, İngiltere milli takımındaki performanslarında da kendini gösterdi. Bellingham, 10 Ekim 2024'ten bu yana İngiltere milli takımında gol atamadı - ancak o tarihten bu yana sadece dokuz kez forma giydi.

  • Morgan Rogers England 2026Getty

    Şiddetli rekabet

    İngiltere milli takımının başına geçtiğinden beri Tuchel, kadroya girmek için rekabetin açık olduğunu açıkça belirtmiştir. Bellingham sakatlığı nedeniyle (ya da sakatlığından yeni kurtulduğu için) kamplara katılamazken, Morgan Rogers bu fırsatı iyi değerlendirmiştir.

    Aston Villa'nın hücum orta saha oyuncusu, kulüpteki muhteşem formunu milli takım sahnesine de taşıdı ve Tuchel'in eleme maçlarında yaptığı denemelerde değerli bir yaratıcı unsur olduğunu kanıtladı. Gol sayısı çok fazla olmasa da, Rogers Bellingham'dan daha çok tam bir 10 numara ve Tuchel, onun bu fırsatı hak ettiğini açıkça belirtti.

    "En iyi oyunculara sadece sahada yerleştirmek için bir pozisyon bulmak yerine, belki de herkesi en iyi pozisyonuna koyup bir rekabet ortamı yaratmak daha iyidir. Şu anda rekabet ikisi arasında" dedi Alman teknik adam, Kasım ayında Harry Kane'in arkasında başlayacak Rogers ve Bellingham arasındaki rekabet hakkında.

    Rogers, geçtiğimiz yıl hem Villa hem de İngiltere formasıyla gösterdiği performans göz önüne alındığında bu yeri hak ediyor ve Bellingham, bu rekabeti kazanmak istiyorsa Tuchel'e daha fazlasını sunabileceğini kanıtlaması gerekecek.

  • Jude Bellingham England 2025Getty

    'İğrenç'

    Bellingham'ın durumuna, tavırlarına odaklanan soruların pek de yararı olmadı. O her zaman cesur bir tavırla oynadı ve bu tavır zaman zaman sınırları aşabiliyor; geçen Haziran ayında Senegal'e karşı 3-1 yenildikleri maçta olduğu gibi. O maçta, İngiltere aleyhine verilen bir VAR kararına Bellingham'ın öfkeli tepkisi dikkatleri üzerine çekmişti.

    Tuchel, City Ground'da oynanan bu hazırlık maçının ardından TalkSport'a verdiği röportajda bu olayla ilgili sorulara yanıt verdi ve Bellingham'ın duygularının faydalı olabileceğini vurguladı.

    "Bence o bir avantaj sağlıyor, bunu memnuniyetle karşılıyoruz ve büyük başarılara ulaşmak istiyorsak buna ihtiyacımız var," dedi. "Bunun doğru yönlendirilmesi gerekiyor. Bu avantaj rakibe ve hedefimize doğru yönlendirilmeli, takım arkadaşlarını sindirmek veya takım arkadaşlarına ya da hakemlere aşırı agresif davranmak için kullanılmamalı."

    Tuchel, bu noktada, İngiltere'nin en önemli oyuncusu hakkında annesinin düşüncelerini tartışırken, görev süresindeki belki de en tartışmalı yorumunu yaptı.

    "Bunun karışık duygular yaratabileceğini görüyorum. Bunu ailemde, annemde görüyorum; annem bazen benim gördüğüm o nazik, iyi eğitimli ve iyi huylu çocuğu göremiyor... Gülümsediğinde herkesi kendine hayran bırakıyor, ama bazen öfke, açlık ve ateş görüyoruz ve bu biraz itici bir şekilde ortaya çıkıyor. Örneğin, annem televizyonun karşısına oturduğunda bunu görüyorum, ama genel olarak onun aramızda olmasından çok mutluyuz, o özel bir çocuk."

    Bellingham, ameliyatından sonra iyileşmesi nedeniyle Kasım ayına kadar İngiltere kadrosuna dönmedi ve Tuchel ile ilişkisi hemen mercek altına alındı.

    O ara dönemin açılış maçı olan Sırbistan karşılaşmasında yedek kulübesinde kaldı, ancak üç gün sonra Arnavutluk maçında ilk on birde yer aldı, ancak İngiltere'nin son eleme maçının bitimine altı dakika kala oyundan alındığında öfkeli bir hareket yaptığı görüldü.

    Tuchel, olayla ilgili olarak "Karar bu ve o da bu kararı kabul etmek zorunda" dedi. "Arkadaşı kenarda bekliyor, bu yüzden bunu kabul etmeli, saygı duymalı ve yoluna devam etmelisin."

    Öte yandan eski İngiltere forveti Ian Wright, Bellingham'ı savundu ve orta saha oyuncusuna yöneltilen bazı eleştirilerin daha kötü niyetli olduğunu ima etti.

    "Jude gibi hareket edebilen siyahi bir süperstara hazır olduklarını sanmıyorum. Ona dokunamıyorlar," dedi Wright, İngiliz medyası ve taraftar kitlesinin bir kısmı hakkında. "Oraya çıkıyor, performansını sergiliyor, yapması gerekeni yapıyor. Bu insanlar için bu çok küstahça.

    Hepsi N'Golo Kante'yi seviyor. O alçakgönüllü bir siyahi adam, işine bakıyor. Jude gibi biri, yeteneği ve verebileceği ilham nedeniyle bu insanları korkutuyor. Çünkü açık sözlü, siyahi ve o seviyede oynayan ve umursamayan biri olmak, bazı insanları korkutur. Bu konu hakkında konuşmak yorucu bir iş."

  • Jude Bellingham England 2025Getty

    Dallas'ta Bir İkilem

    Tüm bunlara rağmen, Bellingham'ın en iyi performansını sergilemesi İngiltere'yi daha iyi bir takım haline getirdiği açıktır. Ancak son zamanlarda bu tür performanslar giderek azaldı ve seyrekleşti.

    Bu nedenle Tuchel, Dallas'ta oynanacak ilk maç öncesinde bir ikilemle karşı karşıya: Duygularının onu ele geçirmesine izin verebilecek dünyanın en yetenekli orta saha oyuncularından birini mi seçecek, yoksa turnuva tecrübesi olmamasına rağmen formda olan Rogers'ı mı seçecek?

    Tuchel, Bellingham'ı motive etmeye çalıştı, ancak bu konudaki söylentiler ve Tuchel'in kendi beceriksiz yorumları, Bellingham'ın performans seviyesi hakkındaki ciddi analizleri gölgede bıraktı. Bellingham bu yaz 10 numaralı formayı giyecek, ancak Hırvatistan maçında 10 numara olarak ilk 11'de başlayacağının garantisi yok.

    Tuchel'in vereceği karar ne olursa olsun, Bellingham bu Dünya Kupası'nda ya maç kazandıran performanslarıyla ya da huysuzluklarıyla manşetlere çıkacak. Bu madalyonun hangi yüzünün yukarı geleceği, İngiltere'nin kaderini belirleyebilir.

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