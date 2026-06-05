Jude Bellingham, İngiltere'nin Dünya Kupası'nın simgesi olmalıydı; ancak Real Madrid'in yıldızı, Thomas Tuchel tarafından yedek kulübesine gönderilme riskiyle karşı karşıya

Ancak bu gol, en azından kritik anlarda beklentileri karşılama ve işini layıkıyla yapma açısından, Bellingham’ın kariyerinin bugüne kadarki en parlak anı olmaya devam ediyor.

O noktaya kadar hızlı bir yükseliş yaşamıştı; 2022 Dünya Kupası'nda 19 yaşında rahat bir performans sergiledikten sonra, Borussia Dortmund'u Bundesliga şampiyonluğunun eşiğine taşıdı (takımın lideri sakatlık geçirdiğinde bu şansı kaçırdılar) ve La Liga'daki ilk iki Clasico maçında son dakikada attığı gollerle Ballon d'Or'a layık bir ilk sezon geçirdi.

Ancak bir nedenden ötürü, Bellingham o zamandan beri aynı zirvelere ulaşamadı. Sakatlıklarla boğuştu; en önemlisi, acıya rağmen oynamaya çalıştıktan sonra geçen yaz sonunda ameliyat olduğu omuz sorunu. Madrid'in gözden düşmesi ise, bu süreçte yer alan hemen hemen herkesin değerini düşürdü.

Uluslararası düzeyde ise, Thomas Tuchel'in istediği gibi bir performans sergileyemedi; ancak 2026 Dünya Kupası'na takımın poster çocuğu olarak giriyor ve Timothée Chalamet ile birlikte adidas'ın efsanelerle dolu reklamının yıldızı.

Bu nedenle, Bellingham'ın 17 Haziran Çarşamba günü İngiltere'nin Hırvatistan ile oynayacağı açılış maçında ilk 11'de yer almama ihtimali artık oldukça yüksek.