England Japan W+Ls

Jude Bellingham, İngiltere milli takımında mutlaka ilk 11'de yer almalı – ancak Dünya Kupası umutları neredeyse tamamen Harry Kane'e bağlı: Thomas Tuchel'in yıldız oyuncularının yokluğunun ağırlığını hissettirdiği, sürpriz takım Japonya'ya karşı alınan dostluk maçı yenilgisinin ardından kazananlar ve kaybedenler

İngiltere erkek milli takımıyla işler hiçbir zaman kolay değildir. Kağıt üzerinde, dünyadaki çoğu takımı paramparça edecek kadar kaliteye, tecrübeye ve hücum gücüne sahip olmaları gerekir. Ama sonra oturup onları izlediğinizde, acaba bu takım, kendilerinden büyük umutlar besleyen taraftarları birazcık kızdırmak için sırf inat olsun diye bir araya getirilmiş, birbirini hiç tanımayan insanlardan mı oluşuyor diye merak ediyorsunuz. Mart ayındaki hazırlık maçlarına bakılırsa, böyle bir varsayımda bulunmak hiç de haksız sayılmaz.

Cuma günü Uruguay ile 1-1 berabere kalınmasının ardından Salı günü Japonya'ya karşı 1-0'lık daha da endişe verici bir mağlubiyet yaşandı. Thomas Tuchel, kadroyu fiilen ikiye bölmeye karar verdi; ilk maçta kilit oyuncularının çoğunu dinlendirerek, ikinci maçta dinç olmalarını umdu. Bu plan geri tepti; Tuchel'in normal düşünce yapısına girmeyi uman oyuncuların hiçbiri etkileyici bir performans sergileyemedi, ayrıca bazı düzenli oyuncular da takıma katıldıklarında garip bir şekilde yerlerinde durmuyor gibi görünüyorlardı.

Hala dikkate alınması gereken bazı küçük hususlar var. Arsenal'den Declan Rice ve Bukayo Saka başta olmak üzere birçok kilit oyuncu, sakatlık nedeniyle kamptan tamamen çekilmek zorunda kalırken, Harry Kane ve Jude Bellingham'ın her iki maça da katılmak için yeterince formda olmadığına karar verildi. Ancak gerçek şu ki, İngiltere bu yaz Dünya Kupası'nı kaldırma konusunda ciddi bir iddiası varsa, kazanması gereken iki iç saha maçında da sıfır puan aldı. Uluslararası futboldaki en geniş oyuncu kadrosuna sahip takımlardan biri, büyük bir turnuvaya üç ay kala bahanelerin arkasına saklanamaz.

GOAL, Wembley Stadyumu'ndaki ve St George's Park'ta geçen haftaki maçların kazananlarını ve kaybedenlerini analiz ediyor...

  England v Japan - International Friendly

    KAZANAN: Jude Bellingham

    Sonbahar kampı sırasında, Jude Bellingham'ın İngiltere kadrosundaki yeri hem kamuoyu hem de Tuchel'in kendisi tarafından sorgulanmaya başladı. Üç Aslanlar'ın teknik direktörü şu meşhur sözleri sarf etmişti: "En yetenekli oyuncuları bir araya getirmiyoruz, bir takım kurmaya çalışıyoruz. Kupaları takımlar kazanır, başka kimse değil."

    Tuchel daha sonra, Aston Villa'dan Morgan Rogers'ı 10 numara pozisyonunda tercih ettiği isim olarak belirledi ve bunun nedenini, Rogers'ın ana talisman olarak öne çıkmaktansa destekleyici bir rolü daha çok kabul ettiğini belirtti. Ancak Mart ayında oynanan bu iki maç, İngiltere'nin Bellingham'ın yıldız gücüne ve bunun getirdiği her şeye ihtiyacı olduğunu kanıtladı.

    Bellingham, Üç Aslanlar'ı temsil ettiğinde, iyi ya da kötü, her zaman bir şekilde oyuna dahil olmaya çalışır. Kötü bir maç geçirirse bile, arka planda kaybolmak yerine, elinden gelenin en iyisini yapıp oyuna dahil olmaya çalışır. Uruguay ve Japonya maçlarında, son üçte bir alanda neredeyse hiç kimse öne çıkıp sorumluluk almak istemedi. Salı günü maçın bitiminde Wembley'deki hoparlörlerden çalan ilk şarkının "Hey Jude" olması çok uygun oldu.

    Dünya, Bellingham olmadan İngiltere'nin nasıl bir takım olduğunu gördüğü için, onu görmek için olan talep artık daha da artacak ve bu da gayet haklı bir durum.

  England v Japan - International Friendly

    MAĞLUP: Harry Kane

    Diğer uçta ise, Harry Kane formda olduğu sürece İngiltere kadrosunda ilk sırada yer alan isimdir. Ne yazık ki, bu iki maç sonucu, Üç Aslanlar’ın kaptanına ne kadar ihtiyaç duyduğunu daha da belirgin hale getirdi.

    Japonya maçında Tuchel, Phil Foden'ı sahte dokuz numara olarak sahaya sürdü ve koşan oyuncular için biraz daha alan yaratmak amacıyla onu geriye çekti. Ancak Rogers ve Anthony Gordon'un geleneksel kanat oyuncuları olarak oynadığı ve 10 numara Cole Palmer'ın da topu almak için orta sahaya çekilmek zorunda kaldığı düşünülürse, bu karar şaşırtıcıydı. Dominic Solanke, ikinci yarıda o alanda daha fazla fiziksel varlık sağlamak için oyuna girdi, ancak topa sadece yedi kez dokundu.

    Mağlubiyetin ardından Tuchel'e, İngiltere'nin gerçekten de işleri yoluna koymak için Kane'e çok fazla güvenip güvenmediği soruldu. "Peki, Arjantin neden [Lionel] Messi'ye, Portekiz neden Cristiano Ronaldo'ya güvenmesin ki? Bu tamamen normal. Bizim için önemli isimler kadrodan ayrıldı ve bunu biraz gördük. Etkili vuruşlarımız eksikti," dedi Tuchel, adil bir değerlendirmede bulunarak.

    KAZANAN: Trent Alexander-Arnold ve Ollie Watkins

    Bu kamp kadrosunda yer almayan iki önemli isim, Real Madrid'den Trent Alexander-Arnold ve Aston Villa'dan Ollie Watkins'ti. Her ikisi de evlerinden maçı izlerken haklı çıktıklarını hissetmiş olmalılar.

    İngiltere'deki sürgünden geri dönen Newcastle'dan Tino Livramento ve Arsenal'den Ben White, sağ bek pozisyonunda kendilerini gösterme şansı buldu. Tuchel, Alexander-Arnold'un takıma neler katabileceğinin tam olarak farkında olduğunu belirtti. Benzer şekilde, Solanke ve Dominic Calvert-Lewin iki maçta da doğal forvetler olarak sahaya çıktı, ancak ikisi birlikte sıfır gol ve sadece üç şut üretebildi.

    Belki de Tuchel'in ihtiyaç duyduğu çözümler, başından beri devraldığı kadroda vardı. Belki de Sir Gareth Southgate yönetiminde daha düzenli forma giyen bazı üst düzey yeteneklerin bu ay göz ardı edilmesine gerek yoktu. Alexander-Arnold ve Watkins ilk 11'de bile değil, daha çok sırasıyla Reece James ve Kane'in yedekleri konumundalar, ancak hiçbir şey yapmadan bu yaz kadrosuna girmek için şanslarını artırdılar.

  England v Japan - International Friendly

    MAĞLUP: İngiltere'nin Mancunianları

    Manchester şehrinden dört oyuncu, İngiltere'nin Japonya'ya karşı sahaya çıkan ilk on birinde yer aldı: Palmer, Foden, Nico O'Reilly ve Kobbie Mainoo. Bu oyuncular, her iki takımda da en kötü performans gösteren dört isim arasındaydı.

    Palmer ve Foden, kağıt üzerinde pek mantıklı olmayan, gerçekte ise daha da mantıksız bir forvet hattında maça başladı. İngiltere forması giyerken pek de iyi bir performans sergilemediler, ancak bu seferki durum tamamen onların suçu değildi, daha çok nasıl oynamaya zorlandıklarıyla ilgiliydi. Yine de, ikisi de taktiksel değişikliklerin üstesinden gelip maçı domine edecek güce sahip değildi.

    Bu arada, Carabao Kupası'nın kahramanı O'Reilly, Wembley'de aynı etkiyi yaratamadı ve sol bek pozisyonunda savunma yapma yeteneği konusunda şüpheler devam etti. Onun önünde, orta sahanın sol tarafında, Manchester United'ın transfer listesindeki Elliot Anderson ile birlikte oynayan Mainoo vardı. Ancak, Kırmızı Şeytanların kendi yetiştirdiği bu kahraman, orta sahadaki iki oyuncudan açıkça daha zayıftı ve bu kamp boyunca, Dünya Kupası kadrosunda yer alması gerektiğini kanıtlayacak pek bir şey gösteremedi.

  England v Japan - International Friendly

    KAZANAN: Japonya'nın sürpriz adaylığı

    Dünya Kupası her geldiğinde Japonya, genellikle ilgi çeken bir takım olur. Üç ya da dört kıtada kulüp futbolu oynayan oyunculardan oluşan en iyi takımlardan biri olarak, tanınmış isimleri daha az bilinen isimlerle harmanlayarak rekabet gücünü korur.

    İngiliz seyirciler, Kaoru Mitoma'yı ve onun oluşturduğu tehdidi çok iyi biliyor. Wembley'de Japonya adına gol atacak bir isim olacaksa, Brighton'ın kanat oyuncusu en olası aday gibi görünüyordu.

    Ancak Mitoma'nın ötesinde de Japonya, kendilerini gururlandırdı ve Wembley'de hak ettiği galibiyeti aldı; özellikle Stade Reims'in sol bek oyuncusu Keito Nakamura etkileyici bir performans sergiledi. Samuray Maviler, İngiltere'nin sahip olmadığı her şeye sahipti: savunmada kompakt, hücumda ise güçlüydü. Konuk takım, İngiltere'ye karşı ilk galibiyetini elde etmek için birbirleri için savaşmaya hazır bir şekilde Londra'ya geldi.

    Japonya, 2022'de büyük takımları şok etti, grup aşamasında hem Almanya'yı hem de İspanya'yı yendi ve Almanya'yı eledi. Hala bu tür sürprizler yaratabileceklerine inanmak için her türlü neden var.

  England v Japan - International Friendly

    MAĞLUP: Thomas Tuchel

    Tuchel'in kırdığı rekorlar arka arkaya geliyor. İngiltere'nin tarihindeki ilk Afrika (Senegal) ve şimdi de Asya takımlarına karşı aldığı yenilgileri o yönetti. Bu sadece biraz şakacı bir ifade, çünkü bunlar gerçek, somut istatistikler.

    Ciddi bir şekilde bakıldığında, Tuchel'in Three Lions'taki rekoru artık kesinlikle karışık görünüyor. Dokuz galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet, rakiplerinin Andorra (iki kez), Sırbistan (iki kez), Letonya (iki kez), Arnavutluk (iki kez), Galler, Senegal, Uruguay ve Japonya olduğunu düşünürsek, pek de şaşırtıcı değil. Futbol Federasyonu'nun, bu Dünya Kupası'nı bile hesaba katmadan sözleşmesini 2028'e kadar uzatma kararı, ilk başta düşünülenden daha da kafa karıştırıcı görünme tehlikesiyle karşı karşıya.

    Southgate'in İngiltere teknik direktörü olarak kusurları vardı, ancak oyuncuların gelişmesine ve 1966'dan beri görülmemiş bir uluslararası seviyede istikrarlı performans sergilemesine olanak tanıyan bir kültür yarattığı inkar edilemezdi. Ancak kaptan vekili Marc Guehi, ITV'ye "Bu formayı giymek kolay değil" diyerek eski baskının geri döndüğünü ima etmiş olabilir.

    Tuchel, dünya futbolunun en iyi taktikçilerinden biri ve bu ayki deneyimlerden ders çıkarabilmelidir. Dünya Kupası'nı kazanmak için zamanında bir plan uygulayabilecek mi, bu ise bambaşka ve çok daha karmaşık bir soru.