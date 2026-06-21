Jude Bellingham'ın “içinde bir öfke barındırması”, İngiltere'nin Dünya Kupası rakipleri için kötü haber

Yine de Tuchel, Bellingham’ı ilk 11’de sahaya sürmeyi tercih etti; ancak o ve İngiltere orta sahasının geri kalanı, ilk 45 dakika boyunca oyunu rayına oturtmakta zorlandı. Hırvatistan’dan daha fazla şut denemesine rağmen, İngiltere ilk yarıda daha az top hakimiyetine sahipti ve Luka Modrić ve arkadaşlarına kıyasla çok daha isabetsiz paslar attı.

Tuchel, devre arasında takıma ilham vermeye çalıştığını söyledi ve soyunma odasındaki konuşmasını “sakin” olarak nitelendirdi. Ancak bu, özellikle yardımcı antrenör Anthony Barry’nin Three Lions’ın “karmaşık ve kafa karıştırıcı” ilk yarısını eleştirip, bu süre zarfında oyuncuların “korkak” hale geldiğini iddia ettiği göz önüne alındığında, pek olası bir senaryo gibi görünmüyor. Eğer mesaj buysa, Tuchel’in bunu sakin bir şekilde ilettiği pek olası değildir.

Tuchel ne demiş olursa olsun, sözleri kesinlikle karşılık bulmuş görünüyordu — özellikle de Bellingham nezdinde. İngiltere’nin üçüncü golü, Tuchel’in oynamak istediği futbolun mükemmel bir örneğiydi ve ilk yarıda verimsiz kalan orta saha oyuncusu için güçlü bir reklam niteliğindeydi. Declan Rice, oyunu genişleterek Anderson için alan yarattı; Anderson da çizgi boyunca Bellingham’a bir pas attı; Bellingham koşarak ilerledi ve gerisini halletti.

O andan itibaren İngiltere maçı domine etti ve Bellingham sahneye çıktı. Dribblinglerinin %100’ünü tamamladı ve rakip ceza sahası içine üç pas attı.

Belki de daha da önemlisi, “kirli işleri” halletmesiydi. Bellingham durmaksızın geriye koştu ve bir noktada, İngiltere’nin ivmesini biraz kaybettiği sırada, titreyen stadyumu yeniden canlandıran sert bir müdahale yaptı.