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Bellingham's chip on shoulderGetty
Thomas Hindle

Çeviri:

Jude Bellingham'ın “içinde bir öfke barındırması”, İngiltere'nin Dünya Kupası rakipleri için kötü haber

Analysis
İngiltere
J. Bellingham
Dünya Kupası
FEATURES
İngiltere - Gana

Jude Bellingham, maçın bitiş düdüğü çaldıktan sonra her şeyi içselleştirdi. Tribünlere baktı; “okyanusu aşarak” Dallas’ın kaynayan metropolüne gelen İngiltere taraftarlarından oluşan etkileyici bir kalabalık vardı ve taraftarlar şarkı söylüyordu. Oasis’in “Wonderwall” şarkısı, kapalı Dallas Stadyumu’nun akustiğinin de yardımıyla havayı doldurdu ve Bellingham’ın dudaklarında kısa bir gülümseme belirdi. Hırvatistan karşısında farkı yaratan oyuna imza atmıştı ve bunun farkındaydı.

Elliot Anderson’ın mükemmel pasıyla hazırlanan, ancak Real Madrid orta saha oyuncusunun sağ kanattan yaptığı müthiş bir koşuyla tamamlanan Bellingham’ın ikinci yarıdaki golü, devre arasından kısa bir süre sonra İngiltere’ye 3-2’lik üstünlük sağladı. Bu golde adeta bir talisman niteliği vardı; Bellingham, rakiplerinden daha hızlı, daha güçlü ve daha azimli olduğunu gösterdi.

İşte Bellingham'ın bu İngiltere takımına kattığı şey budur. Üç Aslanlar, Ballon d'Or favorisi Harry Kane de dahil olmak üzere bir dizi harika oyuncuya sahiptir. Ancak Bellingham, her an maçı ele geçirebileceğini düşündüren bir özgüven ve cesaret katıyor. Geçen Çarşamba, 15 muhteşem dakika boyunca tam da bunu yaptı.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Yerini hak etmek

    Elbette, İngiltere’nin 2026 Dünya Kupası serüvenine başlamasına birkaç gün kalana kadar, Bellingham’ın ilk 11’de yer alıp almayacağı bile belirsizdi. Thomas Tuchel, Bellingham ile Morgan Rogers arasındaki rekabetin tamamen açık olduğunu açıkça belirtmiş ve hatta Kasım ayında Sırbistan karşısında Birmingham doğumlu Bellingham’ın yerine Aston Villa’lı oyuncuyu tercih etmişti.

    Tuchel’in kendi annesinin Bellingham’a karşı duyduğu “tiksinti” ile ilgili beceriksiz yorumları, teknik direktör ile süperstar orta saha oyuncusu arasındaki olası bir kopukluğun alevlerini daha da körüklemişti ve Dallas’taki maçın ardından Tuchel’in Rogers’a ne kadar düşkün olduğu açıkça ortaya çıkmıştı.

    "En zor, en zor karar, tüm Rogers ailesine onun ilk 11'de oynamayacağını söylemekti, çünkü o ilk 11'de oynamayı yüzde 100 hak ediyordu," dedi Tuchel basın toplantısında.


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  • FBL-WC-2026-MATCH22-ENG-CROAFP

    İki yarıdan oluşan maç

    Yine de Tuchel, Bellingham’ı ilk 11’de sahaya sürmeyi tercih etti; ancak o ve İngiltere orta sahasının geri kalanı, ilk 45 dakika boyunca oyunu rayına oturtmakta zorlandı. Hırvatistan’dan daha fazla şut denemesine rağmen, İngiltere ilk yarıda daha az top hakimiyetine sahipti ve Luka Modrić ve arkadaşlarına kıyasla çok daha isabetsiz paslar attı.

    Tuchel, devre arasında takıma ilham vermeye çalıştığını söyledi ve soyunma odasındaki konuşmasını “sakin” olarak nitelendirdi. Ancak bu, özellikle yardımcı antrenör Anthony Barry’nin Three Lions’ın “karmaşık ve kafa karıştırıcı” ilk yarısını eleştirip, bu süre zarfında oyuncuların “korkak” hale geldiğini iddia ettiği göz önüne alındığında, pek olası bir senaryo gibi görünmüyor. Eğer mesaj buysa, Tuchel’in bunu sakin bir şekilde ilettiği pek olası değildir.

    Tuchel ne demiş olursa olsun, sözleri kesinlikle karşılık bulmuş görünüyordu — özellikle de Bellingham nezdinde. İngiltere’nin üçüncü golü, Tuchel’in oynamak istediği futbolun mükemmel bir örneğiydi ve ilk yarıda verimsiz kalan orta saha oyuncusu için güçlü bir reklam niteliğindeydi. Declan Rice, oyunu genişleterek Anderson için alan yarattı; Anderson da çizgi boyunca Bellingham’a bir pas attı; Bellingham koşarak ilerledi ve gerisini halletti.

    O andan itibaren İngiltere maçı domine etti ve Bellingham sahneye çıktı. Dribblinglerinin %100’ünü tamamladı ve rakip ceza sahası içine üç pas attı.

    Belki de daha da önemlisi, “kirli işleri” halletmesiydi. Bellingham durmaksızın geriye koştu ve bir noktada, İngiltere’nin ivmesini biraz kaybettiği sırada, titreyen stadyumu yeniden canlandıran sert bir müdahale yaptı.

  • FBL-WC-2026-MATCH22-ENG-CROAFP

    Takım oyuncusu

    Ayrıca, Bellingham’ın ikinci yarıda birçok pozisyonda oynadığını da belirtmek gerekir. Rice, Tuchel’in “bir tür rahatsızlık” olarak tanımladığı durum nedeniyle oyundan çıkınca, Bellingham Anderson’ın yanında daha geriye çekilerek rol üstlenirken, Rogers oyuna girip 10 numara pozisyonunu devraldı.

    O andan itibaren maç biraz daha dağınık bir hal aldı, ancak Bellingham mücadeleye hazırdı ve atletik yetenekleri gerçekten göze çarpıyordu. Evet, Bellingham teknik açıdan mükemmel ve çoğu orta saha oyuncusundan daha yetenekli, ancak işler biraz kaotik hale geldiğinde İngiltere'yi ayakta tutan şey onun koşuları, fiziksel gücü ve top çalma becerisiydi.

    "Bu tür anlarda Jude’a güvenebilirsiniz," dedi Tuchel. "O bu baskı altındaki maçları seviyor, bu tür maçlar onda en iyi yanlarını ortaya çıkarıyor. Dolayısıyla onu sahaya sürmek ve ona güvenmek kolay bir karar. Ayrıca son 16-17 gün içinde takım ruhu ve kardeşlik fikrine ne kadar benimsediğini de göz önünde bulundurmalıyız."

    Bu son cümle, Tuchel’in Bellingham konusunda söylediği en anlamlı sözlerdi. Daha önce, 22 yaşındaki oyuncunun kibirli tavırları ve kazanma hırsının – ki bu, takım arkadaşlarına bağırmasına, seyircileri coşturmasına ve hakemleri eleştirmesine yol açabiliyor – İngiltere kadrosundaki bazı diğer oyuncular tarafından pek hoş karşılanmadığı ima edilmişti. Ancak Çarşamba günü Bellingham, Tuchel ve İngiltere’nin bu yaz ihtiyaç duyduğu türden, kontrollü bir hırs ve kendine güven sergiledi.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    "Kin tutma"

    Bellingham, son aylarda tutumu ve oyun tarzıyla ilgili eleştiriler konusunda gazetecilerin sorularını yanıtladı; eski Borussia Dortmund oyuncusunun, bu turnuvayı, 2024’te Ballon d’Or ödülüne aday olan oyuncunun hâlâ içinde olduğunu tüm dünyaya göstermek için kullanmak istediği açıkça görülüyor.

    "Sanırım biraz hırslıyım, değil mi? Ve insan böyle olduğunda en iyi şekilde oynar," diyen Bellingham, Tuchel'in kadrosunda yer almayacağına dair bazı haberlere atıfta bulundu. "Bunun, maçın başlarında konsantrasyonumu bulmama ve o yoğunluğu yakalamama çok yardımcı olduğunu düşünüyorum.

    "Bunun futbolcu olmanın bir parçası olduğunu biliyorum. Hakkımda kötü şeyler söyleyenlere kin beslemiyorum çünkü bazen bunu hak ediyorum. Bugün, insanlara kendimi göstermeye ve onlara kim olduğumu hatırlatmaya çalışmak güzeldi."

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Önümüzdeki zorluklar

    Eğer Bellingham, turnuvanın geri kalanında Dallas maçındaki performansını tekrarlayabilirse, İngiltere’nin turnuva öncesi beklentileri karşılama ve Tuchel yönetiminde turnuvada ilerleme şansı olacaktır. Kuşkusuz, hücum açısından üstlendiği rol, önümüzdeki dört hafta boyunca neler yaşanacağına dair heyecan uyandırdı; bu süreç, Salı günü Gana ile oynanacak maçla başlayacak ve Three Lions, Cumartesi günü Panama ile karşılaşarak grup aşamasını tamamlayacak.

    Tuchel’in alması gereken bazı önemli kadro kararları var ve Hırvatistan maçı öncesinde Bellingham-Rogers durumunun “50-50” olduğunu ima etmişti; bu da, Bellingham’ın performans seviyesinin düşmesine izin vermesi halinde turnuva boyunca yerini koruyacağının tam bir garantisi olmadığı anlamına geliyor.

    Teknik direktör, Hırvatistan maçının ardından Bellingham hakkında “Jude güvenilir bir oyuncuydu ve takımımız için en iyi şekilde elinden geleni yaptı” dedi; ancak bu güvenilirliğin, Boston’da Black Stars’a karşı oynanacak maçtan itibaren de devam etmesi gerekecek.

  • FBL-WC-2026-MATCH22-ENG-CROAFP

    Hâlâ kanıtlanması gereken bir nokta var

    Tuchel, Bellingham’ın fazla rahatlamasına izin vermeme yaklaşımını her zaman benimsemiştir. O, İngiltere’nin kurtarıcısı olabilir, ancak Tuchel, görünüşe göre, bunu ona hiçbir zaman tam olarak söylemeyecek gibi görünüyor — Bellingham’ın kritik bir Dünya Kupası maçının ikinci yarısında sahayı domine ettiğini izledikten sonra bile.

    Ve bu, Bellingham'dan en iyi verimi almanın yolu olabilir. Real Madrid'de, kanıtlaması gereken bir şey olduğunda her zaman en etkili olmuştur; bunun kanıtı olarak, kulüpteki verimli ilk birkaç ayına ya da önemli maçlardaki performanslarına bakmak yeterlidir.

    Bu, Bellingham’ın egosunun bir darbe alabileceği ya da işler tam olarak yolunda gitmezse bazı garip etkileşimler yaşanabileceği anlamına mı geliyor? Elbette. Ancak Bellingham işte bu ortamda parlıyor. Ve bu onun için işe yararsa, İngiltere için de işe yarayabilir. Çarşamba günü yüzündeki gülümseme her şeyi anlatıyordu.

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