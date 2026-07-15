Bununla birlikte Tuchel, özellikle ikinci yarıda rahat bir oyun sergileyen Norveç karşısında bariz sorunlar yaşayan İngilizlerin oyunundaki eksiklikleri ortaya koydu. Teknik direktörünün eleştirileri sorulduğunda ise Bellingham, maç sonrası röportajında sert bir tepki gösterdi ve bu sırada Tuchel’in sınırlı profesyonel kariyerine yönelik küçük bir iğneleme yapmaktan da kendini alamadı.

The Guardian gazetesi, “Thomas Tuchel ortalığa bir el bombası attı. Jude Bellingham onu yerden alıp geri attı” şeklinde yorumladı.

Çarşamba günü (21:00) Arjantin ile oynanacak Dünya Kupası yarı finali öncesinde Tuchel, her şeyin yolunda olduğunu ve Norveç maçının hemen ardından yapılan takım toplantısında olası atmosferik sorunların çoktan ortadan kaldırıldığını garanti etti.

"Maçtan sonra soyunma odasında tüm takımla konuştum ve Pazar akşamı da tekrar açıkladım: sadece ileriye bakmamız gerekiyor. Yeni bir rotaya girdik, yeni bir odak noktası belirledik; o da yarı final ve Arjantin," dedi Alman teknik adam.