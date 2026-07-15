Geçen Cumartesi Three Lions’ın 2-1’lik galibiyetinin hemen ardından Tuchel mikrofonların karşısına çıkmış ve takımını inanılmaz zihniyetinden ötürü övmüştü. İngiltere teknik direktörü, İskandinav rakibe karşı attığı iki golle maçın kahramanı olan Jude Bellingham’ın performansından özellikle etkilenmişti.
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Jude Bellingham ile "kavga" mı? Thomas Tuchel, Arjantin ile oynanacak Dünya Kupası yarı finali öncesinde basına sert çıktı
Bununla birlikte Tuchel, özellikle ikinci yarıda rahat bir oyun sergileyen Norveç karşısında bariz sorunlar yaşayan İngilizlerin oyunundaki eksiklikleri ortaya koydu. Teknik direktörünün eleştirileri sorulduğunda ise Bellingham, maç sonrası röportajında sert bir tepki gösterdi ve bu sırada Tuchel’in sınırlı profesyonel kariyerine yönelik küçük bir iğneleme yapmaktan da kendini alamadı.
The Guardian gazetesi, “Thomas Tuchel ortalığa bir el bombası attı. Jude Bellingham onu yerden alıp geri attı” şeklinde yorumladı.
Çarşamba günü (21:00) Arjantin ile oynanacak Dünya Kupası yarı finali öncesinde Tuchel, her şeyin yolunda olduğunu ve Norveç maçının hemen ardından yapılan takım toplantısında olası atmosferik sorunların çoktan ortadan kaldırıldığını garanti etti.
"Maçtan sonra soyunma odasında tüm takımla konuştum ve Pazar akşamı da tekrar açıkladım: sadece ileriye bakmamız gerekiyor. Yeni bir rotaya girdik, yeni bir odak noktası belirledik; o da yarı final ve Arjantin," dedi Alman teknik adam.
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Thomas Tuchel, Jude Bellingham ile yaşadığı “kavga”nın ardından ortalığı yatıştırıyor
Bellingham’ın sözlerini hiçbir şekilde kişisel almadığını belirten Tuchel, bunun yerine “bizim açıklamalarımızın da aynı amaca, yani rekabetçi olmaya yönelik olduğunu” vurguladı. İngiliz takımında olumsuz bir atmosfer ve hatta yer yer “kavga” yaşandığına dair haberler çıkması konusunda ise medyayı sorumlu tuttu.
"Bu hikayeleri kim abartıyor acaba? Abartılacak hiçbir şey yok ve eğer bir şey abartılıyorsa, bu elbette medyada oluyor," dedi Tuchel, Talksport'ta. “120 dakika boyunca oynamış ve kelimenin tam anlamıyla her şeyini vermiş bir oyuncudan ne beklenir ki; koçunun sözleri kısaltılırsa, ona ‘dünya klasında oynadın’ denmezse, ‘dünya klasında hareketler sergiledin’ denmezse? Tüm bunları bir kenara bırakıp ona ‘Ah, antrenörün senin dikkatsiz olduğunu söyledi’ derseniz – o zaman ne beklenir ki?”
52 yaşındaki oyuncu, “Birçok kesimden, hiç çatlak olmadığı yerlerde ‘yanlış anlamalar ve çatlaklar’ uyduruluyor” diye haykırdı. Bellingham’a, röportajındaki olumlu noktalar, uygun bir tepki yaratmak amacıyla kasten gizlenmişti. “Belki ben de 120 dakika oynayıp, iki gol atıp, kelimenin tam anlamıyla elimden gelen her şeyi vermiş olsaydım karşılık verirdim. Bu, onun zihniyetine sahip bir oyuncu için gayet normal bir tepki,” dedi Tuchel.
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