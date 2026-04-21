Jude Bellingham ile karşılaştırmalar ve Morgan Rogers'ın izinden gitme! Southampton, Arsenal'i deviren Shea Charles ile elinde bir süperstar daha mı tutuyor?

İngiltere milli takımıyla Dünya Kupası'na katılmaya hazır görünen Aston Villa'nın yıldızı Rogers, büyük futbola geri dönmek için bir basamak olarak Middlesbrough'u kullanmak üzere City'den ayrıldı. Charles, çok iyi tanıdığı bir ismi örnek alabilir.

Onun rahat oyun stili, şimdiden Real Madrid'in "Galactico"su Bellingham'ınkine benzetiliyor. Bununla birlikte, Arsenal'in efsanesi Patrick Vieira'nın da bir başka rol modeli olduğu söylenebilir. Charles ile Dünya Kupası şampiyonu Fransız oyuncu arasında fiziksel özellikler ve sahanın ortasından ilerleme yeteneği açısından benzerlikler bulunabilir.

Long şunları ekledi: “Onu, Premier Lig'de 20 yıldır bu işi yapan biriyle karşılaştırmak zor. Jude için de durum zor, ulaştığı seviye göz önüne alındığında.

“Shea'nin böyle düşünmeyeceğinden eminim. O sadece oyununu geliştirecek ve olabileceği en iyi oyuncu olmaya çalışacak. Onun da profesyonel bir adam olduğu belli. Kendine iyi bakıyor. Sıkı çalışıyor ve her şeyi yapıyor. İnsanlar bakmadığında, futbolda önemli olan budur - yalnızken, yemek yerken, spor salonundayken.

“O, sahaya çıktığında tamamen hazır ve iyi bir zihniyete sahip olmak için bu ekstra çalışmaları yapıyor. Geleceği parlak görünüyor, ama bu takımdaki birçok oyuncunun geleceği de parlak görünüyor.”

Romeo Lavia, City ve Southampton'da forma giymiş bir başka oyuncu. Belçikalı oyuncu, 2023'te 50 milyon sterlinin üzerinde (68 milyon dolar) bir transfer ücretiyle Chelsea'ye transfer oldu. Charles'ın orta sahada daha fazla yeteneği olup olmadığı sorulduğunda Long, “Bence var. Dediğim gibi, o kaliteli bir oyuncu. Bunu istemeye devam etmelisin. Yaptığı şeyleri sürdürmek için çalışmaya devam etmelisin.

“Southampton'dan yetişip daha büyük ve daha iyi yerlere giden birçok oyuncu var. Sadio Mane'ye, Virgil van Dijk'e, buradan yetişen herkese, Luke Shaw'a bakın; hepsine oynama ve yeteneklerini gösterme fırsatı verildi. Bu, yetişmekte olan genç oyuncular için harika bir okul.

“Hepsi daha büyük ve daha iyi yerlere ulaştı, umarım Shea için de yol yine böyle olur. Ama şu anda, Southampton'a ve City'yi yenmeye odaklanmalarını istiyorum.”