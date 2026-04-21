Jude Bellingham ile karşılaştırmalar ve Morgan Rogers'ın izinden gitme! Southampton, Arsenal'i deviren Shea Charles ile elinde bir süperstar daha mı tutuyor?
Manchester City'deki ilk maçı ve Sheffield Wednesday'e kiralanması: Charles'ın kariyer yolu
Hareketli orta saha oyuncusu Charles, Manchester City’nin altyapısından yetişen bir isimdir ve Mayıs 2023’te Brentford karşısında takımla bir kez Premier Lig’de forma giymiştir. Bu maçın üzerinden birkaç hafta geçtikten sonra, Kuzey Batı’dan Güney Kıyısı’na transfer olurken dört yıllık bir sözleşme imzalanmıştır.
Lancashire doğumlu oyuncu, ilk sezonunda Southampton'ın yükselmesine katkıda bulundu, ancak 2024-25 sezonu için kardeşi Pierce ile birlikte Sheffield Wednesday'e kiralandı. Orada daha önemli deneyimler kazandı ve Owls'un Yılın Oyuncusu ödülünü aldı, bu da Saints'in Championship'e geri döndüğünde kadroya yeniden katılmasını sağladı.
Bu sezon Southampton'ın ikinci ligdeki 43 maçının hepsinde forma giydi ve aynı zamanda takımın FA Cup yarı finallerine yükselmesine önemli katkı sağladı; çeyrek finalde Premier League lideri Arsenal'e karşı unutulmaz bir galibiyet golü attı.
Charles, Southampton'ı FA Kupası yarı finallerinde Wembley'e taşıdı
Charles, City ile yeniden karşılaşmaya hazırlanırken, Long ise bu maç öncesinde GOAL'a, şimdiden 32 kez A milli takım formasını giymiş olan 22 yaşındaki oyuncunun sahip olduğu potansiyel hakkında şunları söyledi: "Bazı golleri gerçekten inanılmazdı. İrlanda Kuzey'in milli takımında oynayan yakın arkadaşım Steven Davis, bana sürekli onun ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu ve ne kadar büyük bir potansiyeli olduğunu söylüyor.
“Bu oyuncuların büyük kulüplerden gelip, sıkı çalışmaya devam ederek hak ettiklerini kazanmalarını görmek güzel. Bence birçok oyuncu geldiğinde o seviyeden daha iyi olduğunu düşünür, ama o gerçekten çaba gösteriyor ve yeteneklerini sergiliyor. Eğer böyle devam ederse, onu elimizde tutmak için elimizden geleni yapacağız.
“Sanırım Saints takımında eski City oyuncusu olan birkaç oyuncu daha var. Sanırım [Samuel] Edozie de oradaydı. [Taylor] Harwood Bellis de oradaydı. Hepsinin kanıtlaması gereken bir şey var. Eskiden birlikte oynadığınız bazı süperstarlarla karşı karşıya gelmek güzel.”
Bellingham'ı andıran ve eski Saints yıldızı Lavia'yı gölgede bırakma potansiyeli
İngiltere milli takımıyla Dünya Kupası'na katılmaya hazır görünen Aston Villa'nın yıldızı Rogers, büyük futbola geri dönmek için bir basamak olarak Middlesbrough'u kullanmak üzere City'den ayrıldı. Charles, çok iyi tanıdığı bir ismi örnek alabilir.
Onun rahat oyun stili, şimdiden Real Madrid'in "Galactico"su Bellingham'ınkine benzetiliyor. Bununla birlikte, Arsenal'in efsanesi Patrick Vieira'nın da bir başka rol modeli olduğu söylenebilir. Charles ile Dünya Kupası şampiyonu Fransız oyuncu arasında fiziksel özellikler ve sahanın ortasından ilerleme yeteneği açısından benzerlikler bulunabilir.
Long şunları ekledi: “Onu, Premier Lig'de 20 yıldır bu işi yapan biriyle karşılaştırmak zor. Jude için de durum zor, ulaştığı seviye göz önüne alındığında.
“Shea'nin böyle düşünmeyeceğinden eminim. O sadece oyununu geliştirecek ve olabileceği en iyi oyuncu olmaya çalışacak. Onun da profesyonel bir adam olduğu belli. Kendine iyi bakıyor. Sıkı çalışıyor ve her şeyi yapıyor. İnsanlar bakmadığında, futbolda önemli olan budur - yalnızken, yemek yerken, spor salonundayken.
“O, sahaya çıktığında tamamen hazır ve iyi bir zihniyete sahip olmak için bu ekstra çalışmaları yapıyor. Geleceği parlak görünüyor, ama bu takımdaki birçok oyuncunun geleceği de parlak görünüyor.”
Romeo Lavia, City ve Southampton'da forma giymiş bir başka oyuncu. Belçikalı oyuncu, 2023'te 50 milyon sterlinin üzerinde (68 milyon dolar) bir transfer ücretiyle Chelsea'ye transfer oldu. Charles'ın orta sahada daha fazla yeteneği olup olmadığı sorulduğunda Long, “Bence var. Dediğim gibi, o kaliteli bir oyuncu. Bunu istemeye devam etmelisin. Yaptığı şeyleri sürdürmek için çalışmaya devam etmelisin.
“Southampton'dan yetişip daha büyük ve daha iyi yerlere giden birçok oyuncu var. Sadio Mane'ye, Virgil van Dijk'e, buradan yetişen herkese, Luke Shaw'a bakın; hepsine oynama ve yeteneklerini gösterme fırsatı verildi. Bu, yetişmekte olan genç oyuncular için harika bir okul.
“Hepsi daha büyük ve daha iyi yerlere ulaştı, umarım Shea için de yol yine böyle olur. Ama şu anda, Southampton'a ve City'yi yenmeye odaklanmalarını istiyorum.”
Neden şampiyonluk peşindeki Saints artık kendilerini zayıf taraf gibi görmüyor?
Bu hiç de kolay bir iş olmayacak; zira bu sezon Carabao Kupası’nı kazanan City, Wembley Stadyumu’nda Saints ile karşılaşmadan önce Premier Lig’de zirveyi hedefliyor.
Ancak Southampton da etkileyici bir formda. Şampiyonluk sıralamasında dördüncü sıraya yükselen ve otomatik yükselme şansı hala elinde olan takım, özgüven dolu bir şekilde maçlara hakim olmaya alıştı.
Her hafta beklentilerin ağırlığı altında oynamak, Tonda Eckert'in takımının yine underdog rolünü üstlenmeye hazırlanırken işine yarayacak mı diye sorulduğunda, sekiz yıllık futbol kariyeri boyunca Saints formasıyla 198 Premier Lig maçına çıkan Long şöyle dedi: “Championship'teki form inanılmaz. Sanırım 18 maçtır yenilmedik, belki hafta sonu Swansea maçından sonra 19 olacak.
“Futbolda bu çok önemli çünkü ben de tüm sezon boyunca uçan bir takımda bulundum ve sıralamaya baktığınızda karşılaştığınız hiçbir takımı korkutmuyordunuz. Ve aynı takım gelecek yıl küme düşme mücadelesinde ve bir sonraki galibiyetin nereden geleceğini göremiyorsunuz. Bu sadece bir zihniyet değişikliği.
“Tonda, takımın çok özgüvenli ve gerçekten çekici bir futbol oynamasını sağladı. Eminim Manchester City, onların oluşturacağı tehditten çekiniyordur.”
Şanslı taraftarlar, Manchester City maçı için şık bir şekilde Wembley'e götürülecek
Saints, Salı günü Bristol City’yi ağırlayarak Championship’te sahaya çıkacak. Bu karşılaşma sona erdiğinde, tüm dikkatler İngiliz futbolunun kalbi olan bir gün geçirmek üzere yönelecek.
Southampton taraftarlarının isteği üzerine, büyük ilgi gören Midnite Express, 25 Nisan Cumartesi günü Manchester City ile oynanacak FA Cup yarı final maçı için ücretsiz lüks otobüs seyahati ile geri dönüyor. Southampton'ın resmi antrenman forması ortağı olan Midnite, 2025-26 sezonu boyunca heyecan verici taraftar odaklı girişimler düzenledi. Bunların arasında, bu sezonun başlarında Saints'in Sheffield United ile oynadığı maçta düzenlenen ilk Midnite Express de yer alıyor.