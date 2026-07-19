AFP
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Jude Bellingham için tarihi bir an! İngiltere’nin süperstarı, Harry Kane ve Gary Lineker’i geride bırakarak Dünya Kupası tarihinde bir ilke imza attı
Bellingham için rekor kıran bir final
Turnuva tarihinin en heyecanlı maçlarından biri olarak hatırlanacak bu karşılaşmada, Bellingham en iyi performansı sergileyerek İngiltere’nin efsaneleri arasına adını yazdırdı. 23 yaşındaki orta saha oyuncusu maça son dakikalarda oyuna girerek sahaya çıktı, ancak sahada kaldığı süreyi en iyi şekilde değerlendirdi ve ikinci yarının uzatma dakikalarında muhteşem bir solo gol atarak Les Bleus’a karşı 6-4’lük galibiyeti perçinledi.
Bellingham’ın rekora uzanan yolu kusursuzdu; grup aşamasında Panama ve Hırvatistan’a attığı gollerle başlayan yedi gol serisi, eleme turlarında Meksika ve Norveç’e attığı ikişer golle devam etti. Eski İngiltere milli futbolcusu Danny Murphy, genç oyuncunun soğukkanlılığını överek BBC’ye şunları söyledi: “Kendi yeteneğine büyük bir güveni var. Sabır, beceri, şut. İngiltere’nin en iyi oyuncusundan ne muhteşem bir gol.”
- AFP
Saka, 10 golün atıldığı unutulmaz maçta parladı
Bellingham bu önemli başarısıyla manşetlere taşınırken, yeniden formuna kavuşan Bukayo Saka da ona büyük destek verdi. Arsenal’in kanat oyuncusu kusursuz bir performans sergiledi, turnuvadaki ilk üç golünü atarak maç topunu kazandı.
Maçın sonlarında İngiltere'ye bir penaltı verildiğinde, iki genç yıldız arasında sportmenlik örneği sergilendi. Bellingham, rekoruna bir adım daha yaklaşmak için penaltıyı kullanmak üzereydi, ancak bu sorumluluğu Saka'ya devretti. Maçın bitiminden sonra konuşan Saka, durumu şöyle açıkladı: "Hayır, Jude asla penaltıyı kullanmayacaktı. Hat-trick yapmanı söyleyen ilk kişi oydu, bu yüzden hiçbiri dikkatimi dağıtmaya çalışmadı. Penaltıyı her halükarda ben atacaktım."
Lineker ve Kane’i geride bırakmak
Bellingham’ın başarısının önemi ne kadar vurgulanırsa vurgulanmaz azdır; zira o, İngiltere’nin bugüne kadar yetiştirdiği en golcü forvetlerden ikisini geride bıraktı. Gary Lineker’in 1986 Meksika Dünya Kupası’nda attığı altı gol, kaptan Harry Kane’in 2018 Rusya Dünya Kupası’nda ve bu turnuvada bu başarıyı eşitleyene kadar otuz yılı aşkın bir süre boyunca en yüksek standart olarak kabul edilmişti.
Bellingham artık Alan Shearer, Wayne Rooney ve Sir Geoff Hurst gibi isimlerin yer aldığı seçkin bir listenin zirvesinde bulunuyor. Orta sahadan gol atma yeteneği, onu futbol tarihinin en eksiksiz oyuncularıyla karşılaştırılmasını sağladı. Tek bir turnuvada attığı yedi golle, birçok efsanevi forvetin birden fazla turnuvada başaramadığını başardı.
Tek bir büyük turnuvada bir İngiltere oyuncusu tarafından atılan en fazla gol
- 7 gol – Jude Bellingham (2026 Dünya Kupası)
- 6 gol – Harry Kane (2026 Dünya Kupası)
- 6 gol – Harry Kane (2018 Dünya Kupası)
- 6 gol – Gary Lineker (1986 Dünya Kupası)
- 5 gol – Alan Shearer (1996 Avrupa Şampiyonası)
- 4 gol – Harry Kane (2020 Avrupa Şampiyonası), Gary Lineker (1990 Dünya Kupası), Wayne Rooney (2004 Avrupa Şampiyonası), Sir Geoff Hurst (1966 Dünya Kupası)
- 3 gol – Bukayo Saka (2026 Dünya Kupası, 2022 Dünya Kupası), Marcus Rashford (2022 Dünya Kupası), Raheem Sterling (Euro 2020), Harry Kane (Euro 2024), Nat Lofthouse (1954 Dünya Kupası), Roger Hunt (1966 Dünya Kupası), Sir Bobby Charlton (1966 Dünya Kupası), Frank Lampard (Euro 2004), David Platt (1990 Dünya Kupası)
- AFP
Şimdi ne olacak?
Maçın kendisi, Dünya Kupası tarihinde bir istisna oluşturdu ve şimdiye kadar kaydedilen en gol dolu üçüncülük maçı olarak tarihe geçti. İngiltere, Bellingham’ın bu dönüm noktasını kutlarken, Fransa’da Kylian Mbappé kendi adına inanılmaz bir rekor kırdı. Fransız kaptan, yenilgiye uğradıkları maçta iki gol atarak turnuva gol sayısını 22'ye çıkardı ve Lionel Messi'yi geride bırakarak Dünya Kupası'nın tüm zamanların en golcü oyuncusu oldu – ancak Arjantinli efsane, yarın İspanya ile oynanacak finalde bu unvanı geri alma şansını hala elinde tutuyor.
İngiltere oyuncuları bronz madalyalarını alırken, dikkatler orta sahadaki bu neslin yeteneğine odaklandı. Bellingham’ın rekoru, Tuchel’in liderliğinde milli takımın odak noktası olarak yükselişinin bir kanıtıdır. Henüz 23 yaşında böylesine ikonik isimleri geride bırakan Bellingham’ın, Üç Aslan formasıyla ulaşabileceği sınırın olmadığı görülüyor.
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