Jude Bellingham için tarihi bir an! İngiltere’nin süperstarı, Harry Kane ve Gary Lineker’i geride bırakarak Dünya Kupası tarihinde bir ilke imza attı

Turnuva tarihinin en heyecanlı maçlarından biri olarak hatırlanacak bu karşılaşmada, Bellingham en iyi performansı sergileyerek İngiltere’nin efsaneleri arasına adını yazdırdı. 23 yaşındaki orta saha oyuncusu maça son dakikalarda oyuna girerek sahaya çıktı, ancak sahada kaldığı süreyi en iyi şekilde değerlendirdi ve ikinci yarının uzatma dakikalarında muhteşem bir solo gol atarak Les Bleus’a karşı 6-4’lük galibiyeti perçinledi.

Bellingham’ın rekora uzanan yolu kusursuzdu; grup aşamasında Panama ve Hırvatistan’a attığı gollerle başlayan yedi gol serisi, eleme turlarında Meksika ve Norveç’e attığı ikişer golle devam etti. Eski İngiltere milli futbolcusu Danny Murphy, genç oyuncunun soğukkanlılığını överek BBC’ye şunları söyledi: “Kendi yeteneğine büyük bir güveni var. Sabır, beceri, şut. İngiltere’nin en iyi oyuncusundan ne muhteşem bir gol.”











