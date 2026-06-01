Jude Bellingham'ı kadro dışı bırakın! Alan Shearer, 2026 Dünya Kupası'nda Harry Kane'den en iyi performansı nasıl elde edileceğini açıklarken, İngiltere'nin Real Madrid'in süperstarını yedek kulübesine alacağı tahmin ediliyor
Shearer, Bellingham yerine Rogers'ı öneriyor
Birçok taraftarı şaşkına çeviren bir açıklamada Shearer, Bellingham'ın İngiltere'nin Dünya Kupası açılış maçında ilk on birde yer almaması gerektiğini savundu.
Bellingham'ın dünya futbolunun en iyi oyuncularından biri olmasına rağmen, Shearer, Aston Villa'dan Morgan Rogers'ın şu anda takımın taktiksel dengesi için daha uygun olduğunu savunuyor.
Betfair'in Dünya Kupası kampanyasının lansmanında konuşan Shearer, "Bana göre Jude ilk maçta ilk 11'de yer almamalı. Thomas'ın İngiltere maçlarında kendisine iyi gelen kadroyu tercih edeceğini düşünüyorum: (Elliot) Anderson ve Declan Rice [orta sahanın gerisinde], ve onların önünde Morgan Rogers. Onun bu üçlüyü tercih edeceğini beklerim. Ben olsam öyle yapardım." dedi.
Kane'in golcü formunu ortaya çıkarmak
Shearer’ın tartışmalı seçiminin başlıca nedeni, kaptan Kane’in verimini en üst düzeye çıkarma gerekliliğidir. Newcastle’ın efsane ismi, İngiltere’nin önceki turnuvalarda zorlanmasının nedeninin, forvetin gerisine koşmaya istekli oyuncuların eksikliğinden kaynaklandığına inanıyor; Shearer, Rogers’ın bu konuda mevcut yaratıcı orta saha oyuncularından daha başarılı olduğunu düşünüyor.
Shearer, bu değişikliğin taktiksel gerekliliğini şöyle açıkladı: "Birkaç yıl önceki son turnuvada Kane'in en iyi halini göremedik ve bence Harry'den en iyi verimi almak için, bu sezon Bayern Münih takımında gördüğümüz gibi, onun yanından koşup onu geride bırakan oyunculara ihtiyacınız var."
Shearer sözlerine şöyle devam etti: "Topu almak için derinlere inip o pasları kendisi atmakta çok başarılı, ancak onun ötesine geçen oyunculara ihtiyacınız var ve bizde bu tam olarak yoktu. İngiltere bu turnuvada iyi bir performans sergilemek istiyorsa, Harry'den en iyi şekilde yararlanmak zorunda."
Elliot ve Rogers'ın yükselişi
Shearer'ın önerdiği orta saha üçlüsünde, St James' Park'tan ayrıldığından beri değeri önemli ölçüde artan Elliot Anderson da yer alıyor. Eski Newcastle kaptanı için genç oyuncunun çocukluk kulübünden ayrılması zor bir durum olsa da, bu transferin orta saha oyuncusunu olgunlaştırdığını kabul ediyor; Anderson artık en büyük sahnede Rice'ın partneri olmaya hazır görünüyor.
Nottingham Forest oyuncusu hakkında konuşan Shearer, "Anderson, Newcastle'dan ayrıldığından bu yana üç dört seviye daha yükseldi. Ne kadar acı verici ve zor olsa da, Newcastle'dan ayrılması ona o takımda gerçekten önemli bir rol oynadığını hissetmesine kesinlikle yardımcı oldu. O harika bir yetenek ve giderek daha da iyiye gidecek." dedi.
"10 numara" sorunu ve Foden'ın kadroya alınmaması
Dikkatler hâlâ Bellingham’da olsa da, Shearer Tuchel’in 10 numara pozisyonundaki yetenek bolluğu nedeniyle karşı karşıya kaldığı zorluğa da değindi. Phil Foden ve Cole Palmer’ın da forma şansı için rekabet etmesi nedeniyle, rekabet her zamankinden daha şiddetli.
Rekabet konusunda şunları söyledi: "10 numarada çok, çok iyi bir konumdayız. Kesinlikle bir, belki de iki gerçekten yetenekli oyuncu kadro dışında kalmak zorunda. Phil Foden düzenli olarak oynamıyor, bu yüzden iyi performans gösteremiyor. Hepimiz onun yeteneğini biliyoruz. Kendi çok yüksek standartlarına göre sadece kötü bir sezon geçirdi. İnanılmaz yetenekli ama bu sezon bunu yeterince göremedik."