Jude Bellingham'ı kadro dışı bırakın! Alan Shearer, 2026 Dünya Kupası'nda Harry Kane'den en iyi performansı nasıl elde edileceğini açıklarken, İngiltere'nin Real Madrid'in süperstarını yedek kulübesine alacağı tahmin ediliyor

Birçok taraftarı şaşkına çeviren bir açıklamada Shearer, Bellingham'ın İngiltere'nin Dünya Kupası açılış maçında ilk on birde yer almaması gerektiğini savundu.

Bellingham'ın dünya futbolunun en iyi oyuncularından biri olmasına rağmen, Shearer, Aston Villa'dan Morgan Rogers'ın şu anda takımın taktiksel dengesi için daha uygun olduğunu savunuyor.

Betfair'in Dünya Kupası kampanyasının lansmanında konuşan Shearer, "Bana göre Jude ilk maçta ilk 11'de yer almamalı. Thomas'ın İngiltere maçlarında kendisine iyi gelen kadroyu tercih edeceğini düşünüyorum: (Elliot) Anderson ve Declan Rice [orta sahanın gerisinde], ve onların önünde Morgan Rogers. Onun bu üçlüyü tercih edeceğini beklerim. Ben olsam öyle yapardım." dedi.