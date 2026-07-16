İngiliz oyuncu, Three Lions’ın Albiceleste’ye karşı (1-2) elenmesinin ardından ciddi bir hata yapmıştı. Televizyon görüntülerinde, maçın bitiş düdüğünün çalınmasının ardından Bellingham’ın sevinç gösterisi yapan Barco’nun ensesine bir yumruk attığı açıkça görülüyordu.
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Jude Bellingham gerçekten de ceza alacak mı? İşte bu yüzden İngiltere’nin yıldızı, Dünya Kupası yarı finalinde Arjantinli Valentin Barco’ya vurdu
Ardından Real Madrid’in orta saha oyuncusu Arjantinli oyuncuya birkaç söz daha söyledi. Barco, eski Dortmund oyuncusunu itti; bunun üzerine Nico Paz ve Nicolas Otamendi araya girerek kavga eden ikiliyi ayırdı. Özellikle hâlâ Barco’ya bağırmaya devam eden Bellingham’ın zapt edilmesi gerekti.
İlk başta ikisi arasında neden bir tartışma çıktığı belli değildi, ancak İngiliz basını, Barco’nun Enzo Fernandez’in beraberlik golü sırasında da uygunsuz davrandığını bildiriyor. Barco’nun, teknik direktör Thomas Tuchel’in bulunduğu İngiliz takımının yedek kulübesi önünde kışkırtıcı ve aşağılayıcı bir şekilde sevinç gösterisinde bulunduğu iddia ediliyor.
Ayrıca video kayıtları, Lautaro Martinez’in büyük coşkuyla karşılanan galibiyet golünün ardından Barco’nun Martinez’e doğru koştuğunu ve Bellingham’ın bulunduğu yöne doğru biraz yüksek sesle bir şeyler bağırdığını gösteriyor.
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Jude Bellingham, vurduğu darbe nedeniyle ceza alacak mı?
Buna rağmen, bu olay Bellingham için bazı sonuçlar doğurabilir. FIFA, söz konusu olayın soruşturulacağını çoktan duyurdu; en kötü senaryoda 23 yaşındaki oyuncuya ceza verilmesi söz konusu olabilir.
İngiliz oyuncu ise söz konusu olay hakkında yorum yapmak istemedi ve maçın bitiminden sonra, bir kez daha finale kalamamanın yarattığı büyük hayal kırıklığını dile getirdi.
"Bu çok yıkıcı. Sonunda başaran, sonunda zafere ulaşan İngiltere kadrosunun bir parçası olmak istiyordum. Üzgünüm. Yolculuk ne kadar güzel olursa, sonu o kadar yürek parçalayıcı olur," dedi Bellingham.
55. dakikada Anthony Gordon’un attığı golün ardından, uzun süre Three Lions’ın 1966’daki şampiyonluktan bu yana ilk kez finale çıkacağı izlenimi vardı. Ancak Fernandez’in (85.) ve Martinez’in (90.+2.) attığı iki geç gol, bu umutlara ani bir son verdi.
Özellikle teknik direktör Thomas Tuchel, oyuncu değişikliği politikası nedeniyle eleştirilerin hedef tahtasına oturdu.
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