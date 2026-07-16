Ardından Real Madrid’in orta saha oyuncusu Arjantinli oyuncuya birkaç söz daha söyledi. Barco, eski Dortmund oyuncusunu itti; bunun üzerine Nico Paz ve Nicolas Otamendi araya girerek kavga eden ikiliyi ayırdı. Özellikle hâlâ Barco’ya bağırmaya devam eden Bellingham’ın zapt edilmesi gerekti.

İlk başta ikisi arasında neden bir tartışma çıktığı belli değildi, ancak İngiliz basını, Barco’nun Enzo Fernandez’in beraberlik golü sırasında da uygunsuz davrandığını bildiriyor. Barco’nun, teknik direktör Thomas Tuchel’in bulunduğu İngiliz takımının yedek kulübesi önünde kışkırtıcı ve aşağılayıcı bir şekilde sevinç gösterisinde bulunduğu iddia ediliyor.

Ayrıca video kayıtları, Lautaro Martinez’in büyük coşkuyla karşılanan galibiyet golünün ardından Barco’nun Martinez’e doğru koştuğunu ve Bellingham’ın bulunduğu yöne doğru biraz yüksek sesle bir şeyler bağırdığını gösteriyor.