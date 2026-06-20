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Jude Bellingham, eleştirilerin ortasında Real Madrid efsanesi Toni Kroos’un desteğini aldı; Kroos, İngiltere’nin yıldızını savundu
Kroos eski takım arkadaşını savundu
Bellingham, son aylarda formunda bir düşüş yaşandığı algısı nedeniyle İspanyol medyasının ve taraftarların bir kısmının hedef tahtasına oturdu. İspanya’nın başkentindeki kariyerine sansasyonel bir başlangıç yapmasına rağmen, omuz ameliyatı ve ardından gelen kas sorunları da dahil olmak üzere yaşadığı sakatlıklar, Real Madrid’deki ilk sezonunda belirlediği çok yüksek standartları sürdürmesini engelledi.
Ancak, emekli olmadan önce 23 yaşındaki oyuncuyla aynı soyunma odasını paylaşan Kroos, bu olumsuzluklara hiç aldırış etmiyor. Rio Ferdinand ile birlikte bir podcast'te konuşan efsanevi orta saha oyuncusu, dinleyicilere Bellingham'ın muazzam kalitesini hemen hatırlattı. Eski Madridli oyuncu, birlikte geçirdikleri zamanları yad ederken, "Madrid'deki ilk yılı çılgınca geçti. Beni epey şaşırtmıştı," diye itiraf etti.
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Dünyanın en iyilerinden biri
Genç yıldıza yöneltilen eleştiriler oldukça sert oldu; hatta bazıları onun tartışmasız ilk 11 oyuncusu statüsünü sorguladı. Saha dışı hayatıyla ilgili söylentiler de dolaştı, ancak Alman tecrübeli oyuncu, bu oyuncunun profesyonel yeteneklerine ilişkin değerlendirmesinde kararlılığını koruyor ve İngiltere milli takım oyuncusunun şu anda aktif olan en iyi oyuncular arasında yer aldığına inanıyor.
Kroos, övgülerinde oldukça net konuştu ve şöyle dedi: "O, dünyanın en eksiksiz orta saha oyuncularından biri." Alman tecrübeli oyuncu, Bellingham'ın sahaya kattığı özelliklerin nadir olduğunu açıkladı ve onun eşsiz bir ışıltıya sahip olduğunu belirtti. Kroos, "Onda çok, çok özel şeyler görüyorum," diye ekledi.
Ferdinand, uydurma anlatıları sert bir dille eleştirdi
Madridli yıldızın savunmasına katılan eski Manchester United kaptanı, yanlış haberler yoluyla oyuncunun itibarını kasıtlı olarak lekelemeye yönelik bir girişim olduğunu öne sürdü. Yorumcu, genç orta saha oyuncusu etrafında yaratılan kamuoyu algısının, karakterinin gerçek yönüyle ya da spora olan bağlılığıyla uyuşmadığını savundu.
Ferdinand, tartışma sırasında “Onlar, onunla ilgili gerçeklerle uyuşmayan bir imaj yaratmaya çalıştılar” dedi. Bellingham’ın zor dönemlerinde ortaya çıkan belirli haberlere de değinen Ferdinand, “Onlar hikayeler uydurmaya çalıştılar” diyerek konuyu net bir şekilde ifade etti.
Ferdinand’a göre, genç yıldızın etrafındaki bu gürültü, onun küresel şöhrete hızlı yükselişinin talihsiz bir yan ürünüdür.
- Getty Images Sport
Dünyaya yeteneğini hatırlatmak
Madridli yıldız, son günlerde dışarıdan gelen eleştirilere kendi yanıtını verdi ve 2026 Dünya Kupası’nda İngiltere’nin Hırvatistan’ı 4-2 mağlup ettiği maçta başrol oynadıktan sonra kendisine yöneltilen eleştirilerin bazen “haklı” olduğunu kabul etti. Üç Aslanlar’ın grup aşamasına muhteşem bir başlangıç yapmasında gol atan isimlerden biri olan bu golcü orta saha oyuncusu, maçın bitiş düdüğünün ardından son aylarda maruz kaldığı yoğun eleştirilere değindi.
Genç orta saha oyuncusu gazetecilere, “Şahsen, tüm bu eleştirileri bir kenara bırakıp, ülkeme ve takım arkadaşlarıma maçları kazanmamıza yardımcı olmak için ne kadar kararlı olduğumu göstermek güzeldi,” dedi. Kendi statüsünün getirdiği baskıyı kabul eden oyuncu, “Bunun futbolcu olmanın bir parçası olduğunu biliyorum; hakkımda kötü şeyler söyleyenlere kin beslemiyorum çünkü bazen bunu hak ediyorum. Bugün insanlara kim olduğumu göstermeye ve hatırlatmaya çalışmak güzeldi."