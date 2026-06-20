Jude Bellingham, eleştirilerin ortasında Real Madrid efsanesi Toni Kroos’un desteğini aldı; Kroos, İngiltere’nin yıldızını savundu

Bellingham, son aylarda formunda bir düşüş yaşandığı algısı nedeniyle İspanyol medyasının ve taraftarların bir kısmının hedef tahtasına oturdu. İspanya’nın başkentindeki kariyerine sansasyonel bir başlangıç yapmasına rağmen, omuz ameliyatı ve ardından gelen kas sorunları da dahil olmak üzere yaşadığı sakatlıklar, Real Madrid’deki ilk sezonunda belirlediği çok yüksek standartları sürdürmesini engelledi.

Ancak, emekli olmadan önce 23 yaşındaki oyuncuyla aynı soyunma odasını paylaşan Kroos, bu olumsuzluklara hiç aldırış etmiyor. Rio Ferdinand ile birlikte bir podcast'te konuşan efsanevi orta saha oyuncusu, dinleyicilere Bellingham'ın muazzam kalitesini hemen hatırlattı. Eski Madridli oyuncu, birlikte geçirdikleri zamanları yad ederken, "Madrid'deki ilk yılı çılgınca geçti. Beni epey şaşırtmıştı," diye itiraf etti.