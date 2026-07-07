Getty Images Sport
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Jude Bellingham, Declan Rice ve Norveç maçı öncesinde sarı kart aldıkları için Dünya Kupası yarı finalinde oynama yasağı riskiyle karşı karşıya olan beş İngiltere oyuncusu
Bellingham ve Rice baskı altında
Bellingham ve Rice, Cumartesi günü Norveç ile karşılaşacakları maçta en iyi davranışlarını sergilemeleri gereken İngiltere’nin yıldızları arasında yer alıyor. Üç Aslanlar, Azteca Stadyumu’nda Meksika’ya karşı 3-2’lik dramatik bir galibiyetin ardından çeyrek finale yükselmeyi garantiledi; ancak maçın ardından yaşanan gelişmeler, takımın yeni cezalarla karşı karşıya kalma riskini artırdı.
2026 Dünya Kupası’nın 48 takıma genişletilmesi nedeniyle FIFA, oyuncuların final maçını kaçırmalarını önlemek amacıyla sarı kartların silineceği belirli dönemler belirledi. Sarı kartlar grup aşamasından sonra silindi ve çeyrek finallerden sonra da silinecek, ancak son 32 veya son 16 turunda sarı kart gören herhangi bir oyuncu, olası bir yarı final maçını kaçırma riskiyle karşı karşıya kalacak.
- Getty Images Sport
Disiplin açısından kritik bir noktada bulunan üç Three Lions yıldızı
Rice, Meksika maçının ilk dakikasında turnuvadaki ikinci sarı kartını görmesine rağmen Norveç maçında forma giyebilecek. Bunun nedeni, Gana ile oynanan golsüz berabere biten maçta aldığı önceki sarı kartın, grup aşamasının sona ermesinin ardından silinmiş olmasıdır. Ancak Cumartesi günü bir sarı kart daha alırsa, bir sonraki turda otomatik olarak bir maçlık cezaya çarptırılacaktır.
Bellingham da tam olarak aynı durumda. Real Madrid'in süperstarı, son 32 turunda DR Kongo'ya karşı 2-1 kazanılan maçta sarı kart görmüştü. Miami'de sarı kart görürse, İngiltere turu geçerse maçı kenardan izlemek zorunda kalacak. Manchester City'nin savunma oyuncuları Marc Guehi ve Nico O’Reilly de yarı finalde oynamak için bir karttan uzaktalar ve bu durum Tuchel'in kadro seçimi konusundaki endişesini artırıyor.
Henderson ve Quansah kadro dışı kaldı
Jarell Quansah’ın kesin olarak forma giyemeyeceği haberiyle disiplin durumu daha da karmaşık hale geldi. Bu savunma oyuncusu, Meksika’ya karşı alınan dramatik galibiyet sırasında kırmızı kart görmüş ve Norveç maçını kesinlikle kaçıracak.
İngiltere, deneyimli Jordan Henderson'dan da yoksun olacak. Henderson, Meksika'ya karşı kazanılan maçta saha kenarından itiraz ederken sarı kart gördüğü için teknik olarak da sarı kartlı durumda. Ancak Brentford'lu orta saha oyuncusu, Meksika galibiyetinin ardından yapılan kutlamalar sırasında meydana gelen talihsiz bir kazada ciddi bir bilek sakatlığı geçirdiği için çeyrek final maçında forma giyemeyecek. Henderson, daha ileri tedavi için sağlık ekibiyle birlikte Meksiko'da kalarak takımın Kansas City'deki kampına gitmedi; bu durum, İngiltere'nin orta sahada oyuncu sıkıntısı çekmesine neden oluyor.
- Getty Images Sport
Tuchel, hakemlerden tutarlılık bekliyor
İngiltere milli takım teknik direktörü, turnuvadaki hakemlik uygulamaları ve ABD Milli Takımı’ndan Folarin Balogun’un cezasının kaldırılmasına yol açan tuhaf idari müdahalenin ardından itirazlarla ilgili belirsizlik konusunda duyduğu hayal kırıklığını açıkça dile getirdi. Meksika maçında Declan Rice’a erken verilen sarı kartı kastederek Tuchel şöyle konuştu: “Sadece kararların tutarlı olmasını istiyoruz. Peki, Declan Rice’a ilk dakikadan sonra verilen sarı kart… Bence bu sarı kartlık bir hareket değildi. Bu kart geri alınacak mı? Fransa’nın [Paraguay maçında] [Michael] Olise’ye gösterilen ve sarı kartlık olmayan kart da geri alınacak mı?”
Teknik direktörün endişeleri, üç turnuvada ikinci kez Dünya Kupası yarı finaline ulaşmayı hedefleyen takım içindeki gerginliği ortaya koyuyor. Beş oyuncusu bir sarı kart daha alması halinde cezalı duruma düşecek olan İngiltere, turnuvanın kritik aşamalarında en önemli yıldızlarını kaybetmemek için agresif oyunuyla aşırı tedbiri dengelemek zorunda.
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