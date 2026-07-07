Jude Bellingham, Declan Rice ve Norveç maçı öncesinde Dünya Kupası yarı finalinde oynama yasağı riskiyle karşı karşıya olan beş İngiltere oyuncusu

Bellingham ve Rice, Cumartesi günü Norveç ile karşılaşacakları maçta en iyi davranışlarını sergilemeleri gereken İngiltere’nin yıldızları arasında yer alıyor. Üç Aslanlar, Azteca Stadyumu’nda Meksika’ya karşı 3-2’lik dramatik bir galibiyetin ardından çeyrek finale yükselmeyi garantiledi; ancak maçın ardından yaşanan gelişmeler, takımın yeni cezalarla karşı karşıya kalma riskini artırdı.

2026 Dünya Kupası’nın 48 takıma genişletilmesi nedeniyle FIFA, oyuncuların final maçını kaçırmalarını önlemek amacıyla sarı kartların silineceği belirli dönemler belirledi. Sarı kartlar grup aşamasından sonra silindi ve çeyrek finallerden sonra da silinecek; ancak son 16 turunda veya çeyrek finalde sarı kart gören herhangi bir oyuncu, olası bir yarı final maçını kaçırma riskiyle karşı karşıya kalacak.



