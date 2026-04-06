Getty/GOAL
Çeviri:
Jude Bellingham'dan mı daha iyi? Max Dowman, Real Madrid ve İngiltere'nin yıldızının üzerinde gösteriliyor ama eski teknik direktörü, Arsenal'in genç yeteneğine "acı"ya hazırlıklı olmasını söylüyor
Dowman şimdiden üst düzeyde
Henüz 16 yaşında olan Dowman, Everton'a karşı attığı son dakika golünün ardından Premier Lig tarihinin en genç golcüsü olarak adını tarih kitaplarına yazdırdı; ayrıca Mikel Arteta'nın takımında Şampiyonlar Ligi'nde de forma giydiği için "neslinin en yetenekli oyuncusu" olarak anılıyor. Buna karşılık, Bellingham aynı yaşta Birmingham City ile Championship'te oynuyordu. Bellingham, Borussia Dortmund'a 25 milyon sterlinlik transferinden önce Blues formasıyla 41 maçta 4 gol ve 2 asist kaydetmişken, Dowman şimdiden kendini elitler arasında kanıtlamaya çalışıyor.
- Getty Images Sport
Pardew, Arsenal'in genç yeteneğini Real Madrid'in yıldızının üstünde görüyor
Pardew, Dowman'ın potansiyelinin sınırları konusunda cesur bir iddiada bulundu. Genç oyuncunun İngiltere U19 Milli Takımı'nda sergilediği üstün performansı ve Arteta'nın A takımında yarattığı önemli etkiyi izleyen eski Newcastle United teknik direktörü, orta saha oyuncusunun şu anki seviyesinin Bellingham'ın o aşamada gösterdiği performansı aştığına inanıyor.
TalkSPORT'ta konuşan Pardew, "Onu Jude Bellingham'ın üstünde görüyorum, çünkü bu yaş grubunda gördüğüm en iyi oyuncu o. Şöyle düşünün, ben Ronaldo'yu Le Tournoir'da (1997 Tournoi de France) görmüştüm. O, kendi yaş grubunda diğerlerinden bir mil öndeydi. Dowman da kendi yaş grubunda diğerlerinden bir mil önde." dedi.
Futboldaki aksiliklerle başa çıkmak ve zorluklardan ders alarak gelişmek
Bu coşkulu övgülere rağmen Pardew, genç oyuncuya zirveye giden yolun nadiren pürüzsüz olduğunu hemen hatırlattı. Dowman kısa süre önce Southampton’a karşı oynanan FA Cup çeyrek finalinde elenmenin hayal kırıklığını yaşadı; bu maçta 90 dakika boyunca sahada kaldı ve yedi şut çekti, ancak sonuçta mağlup olan tarafta yer aldı. Pardew, bu tür aksiliklerin çok önemli olduğuna inanıyor. Pardew, "Eğer gelişip büyüyebilirse, çünkü çeyrek finalde yaşadığı hayal kırıklığı, futbolcu olmanın özüdür. Her zaman zafer kazanmakla ilgili değildir. Çoğu zaman acı vericidir. Ve mantıklı geliyorsa, o acı içinde büyümeye devam etmesi gerekiyor," diye ekledi.
- Getty Images Sport
Dowman, Arsenal ile çifte kupayı hedefliyor
Genç oyuncu, Arsenal'in Southampton karşısında FA Cup'tan elenmesini engelleyemese de, Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi mücadelelerinde yine de kilit bir rol oynamayı umuyor. Gunners, bu hafta Avrupa kupasının çeyrek final ilk maçında Sporting CP ile karşı karşıya gelecek; hafta sonu ise Bournemouth ile oynayacakları maçta İngiltere'nin en üst ligindeki liderliklerini korumaya çalışacak.