Pardew, Dowman'ın potansiyelinin sınırları konusunda cesur bir iddiada bulundu. Genç oyuncunun İngiltere U19 Milli Takımı'nda sergilediği üstün performansı ve Arteta'nın A takımında yarattığı önemli etkiyi izleyen eski Newcastle United teknik direktörü, orta saha oyuncusunun şu anki seviyesinin Bellingham'ın o aşamada gösterdiği performansı aştığına inanıyor.

TalkSPORT'ta konuşan Pardew, "Onu Jude Bellingham'ın üstünde görüyorum, çünkü bu yaş grubunda gördüğüm en iyi oyuncu o. Şöyle düşünün, ben Ronaldo'yu Le Tournoir'da (1997 Tournoi de France) görmüştüm. O, kendi yaş grubunda diğerlerinden bir mil öndeydi. Dowman da kendi yaş grubunda diğerlerinden bir mil önde." dedi.