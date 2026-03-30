Jude Bellingham, Birmingham'a dönüşünün "gerçekleşebileceği" yaşı açıkladı; Real Madrid'den gelen "sürpriz" transferin duygusal bir eve dönüş olacağı tahmin ediliyor

Wayne Rooney ile yapılan başarısız teknik direktörlük denemesinin ardından kısa bir süreliğine League One'a düşen Birmingham, en kısa zamanda Premier League'e geri dönmeyi hedefliyor.

Bu sezon yükselme şansı kaçmış olabilir ve bu da Chris Davies'in teknik direktör olarak geleceği hakkında soruların sorulmasına neden olmuş olabilir, ancak NFL efsanesi Tom Brady'nin de dahil olduğu hırslı sahipler tarafından 2026 yaz transfer döneminde daha fazla para yatırılması bekleniyor.

Morrison, bir başka harcama çılgınlığı hakkında şunları söyledi: “Dinleyin, bence Amerikalı sahipler işin içinde, büyük paralar harcadılar ama sonuç alamadılar. Çok para harcadıkları için teknik direktör mercek altına alınacak. Orada yüksek maaşlı bazı oyuncular var. Sonuçta, başkanlar gelecek sezon nereye gideceklerine bakmak zorunda.

“Ancak gelecek sezon onlar için çok önemli bir sezon olacak; bence yaz aylarında yine büyük bir harcama yapacaklar ve yükseliş için favorilerden biri olacaklar. Sezona iyi başlamaları gerekiyor çünkü Championship affetmeyen bir lig.

“Birmingham City’nin büyük planları olan bir kulüp olduğunu düşünüyorum. Şehirdeki 60.000 kişilik yeni stadyumun harika olacağını düşünüyorum. Önümüzdeki sezon Premier League’e yükselme mücadelesinde yer alacaklarına inandığım bir kulüp.”