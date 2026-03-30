Jude Bellingham, Birmingham'a dönüşünün "gerçekleşebileceği" yaşı açıkladı; Real Madrid'den gelen "sürpriz" transferin duygusal bir eve dönüş olacağı tahmin ediliyor
Bellingham'ın Real Madrid'deki sözleşmesi ne zaman sona eriyor?
16 yaşında A takımda ilk kez forma giyen Bellingham’ın, memleketinin kulübü tarafından tutulamayacağı kısa sürede anlaşıldı. EFL ortamını geride bırakan oyuncu, 2020 yılında Borussia Dortmund’a transfer oldu; St Andrew’s’ta ise 22 numaralı forması emekliye ayrıldı.
Almanya'da geçirdiği üç yıl, İspanya'ya 103 milyon avro (89 milyon sterlin/118 milyon dolar) değerinde bir transfer için zemin hazırladı. Bellingham, Madrid'de La Liga ve Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları kazandı ve aynı zamanda Ballon d'Or adayı oldu.
Hala sadece 22 yaşında olan Bellingham'ın, İngiltere'nin 2026 Dünya Kupası yolunda önemli bir rol oynaması bekleniyor. Santiago Bernabeu'daki uzun vadeli sözleşmesi 2029'a kadar sürecek ve bu süre dolmadan çok önce bir uzatma anlaşması yapılması ihtimali yüksek.
Bellingham bir ara Birmingham'a geri dönebilir mi?
Ancak bir noktada, eve dönme fırsatı ortaya çıkabilir. Bellingham’ın Birmingham’a geri döneceği bir senaryo öngörüp öngörmediğini sorulan eski Blues yıldızı Morrison, Dünya Kupası bahis tekliflerinin adresi Freebets.com aracılığıyla GOAL’a özel olarak şunları söyledi: “Şey, belki. Asla bilemezsin. Ama şu anda dünyanın en büyük kulüplerinden biri olan Real Madrid'de oynuyor. Bence Jude Bellingham bir gün Birmingham'a geri dönecek - asla bilemezsin, çünkü Birmingham farklı bir seviyeye çıkmak için finansal hırsı var. Birmingham City taraftarları bunu çok ister.
“Ama şu anda değil. O, dev bir futbol kulübü olan Real Madrid'de oynuyor. Kariyerinin ilerleyen dönemlerinde, Jude Bellingham eski kulübüne dönmek isterse, Birmingham City'de her zaman hoş karşılanacaktır. O çocuk, daha genç yaşta bile kulüp için bir sansasyondu. Ama evet, bence bu bir gün olabilir, sadece şu anda değil.”
Bellingham 30'lu yaşlarına geldiğinde mi transfer gerçekleşecek?
Bellingham’ın 30’lu yaşlarına gelmesi durumunda bir transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği konusunda daha fazla ısrarla sorulduğunda – ki dünyanın en iyi oyuncularından biri için Premier Lig’deki rekabetten çok daha fazlası talep ediliyor – Morrison şunları ekledi: “Evet. Duruma bağlı, değil mi? Asla bilemezsiniz. Hala uygun bir yaşta. Birmingham'ın önce Premier Lig'e çıkması gerekiyor. Oraya ulaşmaları ve sonra Premier Lig'de kalmaları gerekiyor. Ve sonra, o zaman bile, konsolidasyon süreci var. Championship'ten çok farklı. Dünyadaki tüm paraya sahip olabilirsiniz, ancak oyuncular uyum sağlayamazsa veya doğru menajeriniz yoksa, zorlanacaksınız.
“Bu yüzden bence Jude'un odak noktası, mümkün olduğunca uzun süre Real Madrid'de kalmak olacak. Ve eğer 30, 31, 32 yaşına geldiğinde eve dönmek isterse, eminim Birmingham City Jude Bellingham'ı geri alacaktır.”
Transfer hamlesi: Brady ve Birmingham'ın yeniden transfer yapacağı tahmin ediliyor
Wayne Rooney ile yapılan başarısız teknik direktörlük denemesinin ardından kısa bir süreliğine League One'a düşen Birmingham, en kısa zamanda Premier League'e geri dönmeyi hedefliyor.
Bu sezon yükselme şansı kaçmış olabilir ve bu da Chris Davies'in teknik direktör olarak geleceği hakkında soruların sorulmasına neden olmuş olabilir, ancak NFL efsanesi Tom Brady'nin de dahil olduğu hırslı sahipler tarafından 2026 yaz transfer döneminde daha fazla para yatırılması bekleniyor.
Morrison, bir başka harcama çılgınlığı hakkında şunları söyledi: “Dinleyin, bence Amerikalı sahipler işin içinde, büyük paralar harcadılar ama sonuç alamadılar. Çok para harcadıkları için teknik direktör mercek altına alınacak. Orada yüksek maaşlı bazı oyuncular var. Sonuçta, başkanlar gelecek sezon nereye gideceklerine bakmak zorunda.
“Ancak gelecek sezon onlar için çok önemli bir sezon olacak; bence yaz aylarında yine büyük bir harcama yapacaklar ve yükseliş için favorilerden biri olacaklar. Sezona iyi başlamaları gerekiyor çünkü Championship affetmeyen bir lig.
“Birmingham City’nin büyük planları olan bir kulüp olduğunu düşünüyorum. Şehirdeki 60.000 kişilik yeni stadyumun harika olacağını düşünüyorum. Önümüzdeki sezon Premier League’e yükselme mücadelesinde yer alacaklarına inandığım bir kulüp.”
Birmingham City en son ne zaman Premier Lig'de oynadı?
Birmingham şu anda Championship tablosunda 11. sırada yer alıyor; ligin bitmesine yedi maç kala play-off potasından 10 puan geride. Takım, Lig Kupası’nı kazandığı 2011 yılından bu yana birinci ligin dışında kalmış durumda ve Bellingham’ın Blues’a geri dönmeyi düşünebilmesi için Şampiyonlar Ligi’ne katılma yolunda ilerlemesi gerekecek.