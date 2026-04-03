Jude Bellingham 'adım adım' ilerliyor; Real Madrid teknik direktörü, orta saha oyuncusunun İngiltere'nin hazırlık maçlarında kadroya alınmaması üzerine ortaya çıkan 'olağandışı' sakatlık durumuna değindi
Bellingham, İngiltere'nin hazırlık maçlarında kadro dışı kaldı
Bellingham’ın Three Lions kadrosunda yer almaması, Tuchel’in 2026 Dünya Kupası hazırlıkları için açıkladığı son kadroda yer alması göz önüne alındığında sürpriz oldu. Orta saha oyuncusu, Uruguay ile 1-1 berabere biten maçın kadrosunda yer almadı ve Wembley'de Japonya'ya 1-0 yenildikleri maçta yedek kulübesinde kaldı. Aradan önce, eski Birmingham City yıldızı, 44 günlük aradan sonra geri dönüşünü 16 dakikalık kısa bir süreyle Atletico Madrid karşısında yapmıştı.
Arbeloa yaklaşımını açıklıyor
Madrid'in Mallorca ile oynayacağı La Liga maçı öncesinde Valdebebas basın odasında konuşan Arbeloa, koşulların alışılagelenden farklı olduğunu kabul etmekle birlikte, oyuncuyu korumaya yönelik kararı saygıyla karşıladığını belirtti. Teknik direktör, uzun süren sakatlık döneminin ardından Bellingham'ı en üst düzey maç formuna kavuşturmanın hâlâ öncelikli hedef olduğunu vurguladı.
Arbeloa şunları söyledi: "Jude'un durumu biraz sıra dışıydı, çünkü Atletico maçında birkaç dakika oynamıştı, ancak Tuchel şimdi buna karşı karar verdi. Herhangi bir risk almak istemediler. Jude, iyi antrenmanlar yapabilecek kadar akıllı bir oyuncu. Ve yarın takıma yardımcı olmaya hazır. Maç formuna kavuşması gerekiyor. Benim bir planım yoktu, planı İngiliz teknik direktörün vardı. Benim için oynamaması sorun değil. Benim için o kilit bir oyuncu olacak ve en iyi formuna kavuşması gerekiyor, bunu da oynayarak başarabilir. Uzun süredir sahalardan uzak kaldı ve adım adım ilerlememiz gerekecek."
A takıma kademeli entegrasyon
Yoğun bir maç programı yaklaşırken, Madrid yönetimi, sezonun son haftalarında yaşanabilecek olası aksilikleri önlemek için, takımın sembolü haline gelen orta saha oyuncusunu çok erken bir şekilde ilk 11'e geri döndürmekten çekiniyor. Arbeloa şunları ekledi: "Maçı kazanmak için en iyi kadroyu sahaya sürmeyi planlıyorum. Altı gün içinde son derece zorlu üç maçımız var; hata yapma lüksümüz yok. Yarın da mümkün olan en iyi kadroyu sahaya süreceğim. Her zaman söylediğim gibi, herkese ihtiyacımız olacak ve bu giderek daha da netleşiyor."
Los Blancos'un maç takvimi
La Liga'da lider Barcelona'nın dört puan gerisinde olan Madrid'in şampiyonluk yarışında Bellingham'ın takıma geri dönmesi hayati önem taşıyor. Yoğun bir Nisan programı, Bayern Münih ile oynanacak Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçının yanı sıra Girona, Deportivo Alaves ve Real Betis ile oynanacak lig maçlarını da içeriyor. Mayıs ayında Sevilla deplasmanı da dahil olmak üzere daha fazla kritik maçla karşı karşıya kalan Arbeloa, kupa yarışında geriye düşmemek için takımının artan yorgunluğunu yönetmek zorunda.