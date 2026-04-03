Jude Bellingham 'adım adım' ilerliyor; Real Madrid teknik direktörü, orta saha oyuncusunun İngiltere'nin hazırlık maçlarında kadroya alınmaması üzerine ortaya çıkan 'olağandışı' sakatlık durumuna değindi

Madrid'in Mallorca ile oynayacağı La Liga maçı öncesinde Valdebebas basın odasında konuşan Arbeloa, koşulların alışılagelenden farklı olduğunu kabul etmekle birlikte, oyuncuyu korumaya yönelik kararı saygıyla karşıladığını belirtti. Teknik direktör, uzun süren sakatlık döneminin ardından Bellingham'ı en üst düzey maç formuna kavuşturmanın hâlâ öncelikli hedef olduğunu vurguladı.

Arbeloa şunları söyledi: "Jude'un durumu biraz sıra dışıydı, çünkü Atletico maçında birkaç dakika oynamıştı, ancak Tuchel şimdi buna karşı karar verdi. Herhangi bir risk almak istemediler. Jude, iyi antrenmanlar yapabilecek kadar akıllı bir oyuncu. Ve yarın takıma yardımcı olmaya hazır. Maç formuna kavuşması gerekiyor. Benim bir planım yoktu, planı İngiliz teknik direktörün vardı. Benim için oynamaması sorun değil. Benim için o kilit bir oyuncu olacak ve en iyi formuna kavuşması gerekiyor, bunu da oynayarak başarabilir. Uzun süredir sahalardan uzak kaldı ve adım adım ilerlememiz gerekecek."