İngiltere, Çarşamba günü Hırvatistan ile oynayacağı L Grubu açılış maçı için hazırlıklarını sürdürürken, Aston Villa’dan Morgan Rogers’ın rekabetine rağmen Bellingham’ın 10 numara olarak ilk 11’de yer alması bekleniyor. Bu, henüz 22 yaşındaki Bellingham için dördüncü büyük turnuva olacak; Henderson, bu deneyim seviyesinin ABD, Meksika ve Kanada’da Tuchel’in takımı için hayati önem taşıyacağına inanıyor.

"Kariyerinde önemli anlar yaşadı, büyük maçların adamı," diye devam etti Henderson. "Turnuvalarda tecrübesi var, bu yüzden bu turnuvada bizim için çok, çok önemli bir oyuncu. Bence gruptaki herhangi bir oyuncuya sorarsanız, size ne kadar iyi bir takım arkadaşı olduğunu, ne kadar iyi antrenman yaptığını söyleyecektir. Dürüst olmak gerekirse, medyada yazılanların çoğunun doğru olmadığını, hatta çoğunun aslında tamamen yanlış olduğunu düşünüyorum. Ama bizler, onun neler yapabileceğini ve kamp içinde onu ne kadar sevdiğimizi biliyoruz ve sanırım asıl önemli olan da bu.”