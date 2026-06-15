AFP
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Jude Bellingham'a yönelik eleştiriler, Jordan Henderson için "kabullenmesi zor"; Henderson, "özel" Real Madrid yıldızının 2026 Dünya Kupası'nda İngiltere'ye "X faktörü" kattığını iddia ediyor
- AFP
'Özel' Real Madrid yıldızını savunmak
Bellingham, saha içindeki tavırları nedeniyle sık sık mercek altına alınsa da, Thomas Tuchel yönetimindeki İngiltere milli takımında önemli bir lider figürü haline gelen Henderson, 22 yaşındaki oyuncuya yönelik kamuoyundaki algının gerçeği yansıtmadığını vurguluyor. Brentford’un orta saha oyuncusu, eski Borussia Dortmund oyuncusunun İngiltere’nin başarısının arkasındaki itici güç olduğu konusunda ısrarcı.
Henderson, "Onu ne kadar övsem azdır" dedi. "Medyada pek çok şey yazıldığını biliyorum ve bazen bunları okumak bana zor geliyor, çünkü onun bu takım üzerinde ne kadar büyük bir etkisi olduğunu, saha dışında ne kadar iyi bir takım arkadaşı olduğunu biliyorum. Bize kattığı şey gerçekten çok özel. Bence o, takımımıza X faktörünü katıyor."
- Getty Images Sport
Büyük maç tecrübesi ve soyunma odasındaki etkisi
İngiltere, Çarşamba günü Hırvatistan ile oynayacağı L Grubu açılış maçı için hazırlıklarını sürdürürken, Aston Villa’dan Morgan Rogers’ın rekabetine rağmen Bellingham’ın 10 numara olarak ilk 11’de yer alması bekleniyor. Bu, henüz 22 yaşındaki Bellingham için dördüncü büyük turnuva olacak; Henderson, bu deneyim seviyesinin ABD, Meksika ve Kanada’da Tuchel’in takımı için hayati önem taşıyacağına inanıyor.
"Kariyerinde önemli anlar yaşadı, büyük maçların adamı," diye devam etti Henderson. "Turnuvalarda tecrübesi var, bu yüzden bu turnuvada bizim için çok, çok önemli bir oyuncu. Bence gruptaki herhangi bir oyuncuya sorarsanız, size ne kadar iyi bir takım arkadaşı olduğunu, ne kadar iyi antrenman yaptığını söyleyecektir. Dürüst olmak gerekirse, medyada yazılanların çoğunun doğru olmadığını, hatta çoğunun aslında tamamen yanlış olduğunu düşünüyorum. Ama bizler, onun neler yapabileceğini ve kamp içinde onu ne kadar sevdiğimizi biliyoruz ve sanırım asıl önemli olan da bu.”
Nesiller arası köprü
35 yaşında İngiltere'nin Dünya Kupası kadrosuna dahil edilen Henderson da eleştirilerin hedefi oldu, ancak Bellingham bu eleştirilere karşılık vererek tecrübeli oyuncunun rolünü savundu. Real Madrid yıldızı, eleştirenlerin "ne hakkında konuştuklarını bilmediklerini" iddia ederek Henderson'ı kadronun "tutkal"ı olarak nitelendirdi. Henderson ise Florida'daki sıcak hava kampında kurulan kimyaya odaklandı; burada Bellingham'ın Rio Ngumoha gibi genç oyunculara mentorluk yaptığını izledi.
Henderson, "Saha dışındaki kültür ve ortamın iyi olmasını sağlamak elbette önemli, ancak bunun tek bir kişiye bağlı olduğunu düşünmüyorum" dedi. "Bunun herkesin sorumluluğu olduğunu düşünüyorum. Herkesin üstleneceği bir rol var ve bu, özellikle bu turnuvaya giderken, oynayan, oyuna giren ya da oynamayan herkes için çok iyi bir takım arkadaşı olmak açısından bu takım için çok önemli bir şey oldu."
- Getty Images Sport
Tuchel yönetiminde galibiyet kültürü oluşturmak
Üç Aslanlar turnuvaya favorilerden biri olarak girerken, Henderson kamp içindeki atmosferin son yılların en güçlü hali olduğuna inanıyor. Tuchel’in teknik direktör olarak göreve gelmesi, yoğun turnuva öncesi hazırlıklar sırasında takımı daha da birleştirmiş görünüyor.
Henderson, "Önemli olan, birbirimizi ileriye taşımaya devam edecek ve doğru anlarda birbirimizi destekleyecek bir ortam ve kültür yaratmak" dedi. "Teknik direktörün gelmesinden bu yana bunu gerçekten çok iyi başardığımızı hissediyorum. Bu ortam büyüdü ve güçlendi. Şu anda bulunduğumuz noktadan oldukça memnunum, özellikle de hazırlık kampından sonra. Bence çocuklar son iki hafta boyunca mükemmeldi ve artık başlamak için sabırsızlanıyoruz."