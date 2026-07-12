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Jude Bellingham’a Spidercam yardımı mı yapıldı? FIFA, İngiltere’nin Dünya Kupası maçındaki tartışmalı olayı ele aldı – Norveç ise ‘saçma’ karara öfkeleniyor
Norveç, ‘saçma’ örümcek kamera tartışmasını sert bir şekilde eleştirdi
Norveç’in turnuvadan elenmesi, Bellingham’ın attığı beraberlik golünün alışılmadık bir nedenden ötürü geçersiz sayılması gerektiği düşüncesiyle birlikte hayal kırıklığına yol açtı. Norveçliler, Miami’de atılan bu kritik golün hazırlık aşamasında topun “spidercam” kablolarından birine çarptığını iddia ettiler. Topun bir kabloya dokunduğu tespit edilseydi, gol geçersiz sayılacak ve oyun serbest vuruşla yeniden başlatılacaktı.
Maçın ardından Norveç ve Fulham'ın orta saha oyuncusu Sander Berge, "Bu tel olayı çok saçma" dedi. “[Sonuç] 2-1, her şeyi anlatıyor – fark çok azdı ve işlerin nasıl gittiğini biliyoruz.” Norveç kaptanı Martin Odegaard da çeyrek final maçındaki hakem kararlarını sorguladı. “Olayı kendim görmedim, ancak bugün bazı kararlarla şans bizim lehimize değildi,” dedi. “Belki de böyle maçlarda buna ihtiyaç vardır.”
- Getty Images Sport
"Top cennetten dümdüz aşağıya düştü"
Tekrar görüntülerinde, Norveç kalecisi Orjan Nyland’ın kale vuruşunun, oyun sahasının üzerinde asılı duran spidercam kablosunun yanından geçtiği görüldü. Top daha sonra Elliot Anderson’ın önüne düştü; Anderson, Anthony Gordon’a pas verdi ve İngiltere’nin kanat oyuncusu da Bellingham’a pas attı; Bellingham topa doğru koşarak sakin bir şekilde golü attı.
Birkaç Norveçli oyuncu, golün geçerli sayılmaması gerektiğini savunarak hemen hakem Clement Turpin'in etrafını sardı. Teknik direktör Stale Solbakken'in devre arasında maç hakemiyle konuştuğu görüldü. Solbakken, bu kararla ilgili olarak şunları söyledi: "O [hakem], olayı kendisinin görmediğini ve bunun gerçekten yaşandığına dair herhangi bir mesaj almadığını söylüyor. Bu iyi bir açıklama ve FIFA'ya göre topa dokunulmadığı ve topun içindeki çipten herhangi bir sinyal gelmediği için hakem bu konuda bir şey yapamaz. Top, yedek kulübesinin hemen önüne dümdüz düştü, yani kulübeye değdi. Yedek kulübesindekilerin çoğu hemen tepki gösterdi. Ben onlardan biri değildim ama çoğu bunu gördü."
Solbakken şunları ekledi: "Bu konuda bir şey söyleyemem çünkü çipten ses gelmediyse ne diyebilirim ki? Herkes – kaleci de dahil, topu alacak olan oyuncu da dahil – topun gökten dümdüz düştüğünü söylüyor. Bence topun bankaya değdiği oldukça açıktı. Garip bir olaydı."
FIFA, telefonla iletişim kurduğunu yalanladı
FIFA daha sonra topun bir kabloya değdiğine dair “hiçbir kanıt” olmadığını açıkladı. FIFA Medya, X platformunda şu paylaşımı yaptı: “İngiltere’nin Norveç’e karşı 45+2. dakikada attığı gol öncesinde, bağlantılı toptaki sensör, top havadayken ‘topun kalp atışında’ herhangi bir ani artış göstermedi; dolayısıyla topun üstten geçen kabloya değip hareketini değiştirdiğine dair hiçbir kanıt bulunmuyor.”
BBC Sport'a konuşan eski İngiltere forveti Wayne Rooney ise şunları ekledi: "Top yön değiştirip hızla yere düşüyor gibi görünüyor. Sanki topun yönünü saptırıyor."
- Getty Images Sport
Tuchel, Miami'de İngiltere'nin “şanslı” olduğunu kabul etti
Genellikle kriketle ilişkilendirilen Snickometer tarzı teknoloji, bu turnuvada Portekiz’in son 32 turunda Hırvatistan’a karşı aldığı dramatik 2-1’lik galibiyet sırasında zaten tartışmaların odağında yer almıştı. İngiltere baş antrenörü Thomas Tuchel şöyle konuştu: “Topun içinde bir çip var; Hırvatistan-Portekiz maçından beri bildiğimiz gibi, topa bir saç teli bile değerse bunu size söyleyebilir. Dolayısıyla [burada] böyle bir temas olup olmadığını da size söyleyebilmeleri gerekir. Ben [olayı] görmedim." Ancak Tuchel, takımının genel olarak kritik anlarda şanslı olduğunu kabul ederek şöyle konuştu: "Kazandığımız için şanslı olduğumuzu söylemiyorum, ama belirleyici anlarda şanslıyız."
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