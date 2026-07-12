Jude Bellingham’a Spidercam yardımı mı yapıldı? FIFA, İngiltere’nin Dünya Kupası maçındaki tartışmalı olayı ele aldı – Norveç ise ‘saçma’ karara öfkeleniyor

Tekrar görüntülerinde, Norveç kalecisi Orjan Nyland’ın kale vuruşunun, oyun sahasının üzerinde asılı duran spidercam kablosunun yanından geçtiği görüldü. Top daha sonra Elliot Anderson’ın önüne düştü; Anderson, Anthony Gordon’a pas verdi ve İngiltere’nin kanat oyuncusu da Bellingham’a pas attı; Bellingham topa doğru koşarak sakin bir şekilde golü attı.

Birkaç Norveçli oyuncu, golün geçerli sayılmaması gerektiğini savunarak hemen hakem Clement Turpin'in etrafını sardı. Teknik direktör Stale Solbakken'in devre arasında maç hakemiyle konuştuğu görüldü. Solbakken, bu kararla ilgili olarak şunları söyledi: "O [hakem], olayı kendisinin görmediğini ve bunun gerçekten yaşandığına dair herhangi bir mesaj almadığını söylüyor. Bu iyi bir açıklama ve FIFA'ya göre topa dokunulmadığı ve topun içindeki çipten herhangi bir sinyal gelmediği için hakem bu konuda bir şey yapamaz. Top, yedek kulübesinin hemen önüne dümdüz düştü, yani kulübeye değdi. Yedek kulübesindekilerin çoğu hemen tepki gösterdi. Ben onlardan biri değildim ama çoğu bunu gördü."

Solbakken şunları ekledi: "Bu konuda bir şey söyleyemem çünkü çipten ses gelmediyse ne diyebilirim ki? Herkes – kaleci de dahil, topu alacak olan oyuncu da dahil – topun gökten dümdüz düştüğünü söylüyor. Bence topun bankaya değdiği oldukça açıktı. Garip bir olaydı."