Pazar akşamı Barça'nın ezeli rakibini 2-0 mağlup ettiği maç henüz bitmeden, şu anda sakat olan Yamal Instagram'da ilgili videoyu paylaştı. Videoda skor tahtasındaki skor görünüyordu ve 18 yaşındaki oyuncu buna anlamlı bir şekilde şöyle yazdı: "Talk is cheap" (serbest çevirisi: "Herkes büyük laflar edebilir.")
Jude Bellingham'a net bir mesaj! Barcelona'dan Lamine Yamal, Clásico zaferinde Real Madrid'in yıldızına sataştı
Yamal'ın bu sözlerle büyük olasılıkla Bellingham'a seslenmek istediği neden? Real Madrid'in orta saha yıldızı, Ekim ayında Barcelona'ya karşı oynanan ilk maçta 2-1 galibiyetin ardından Instagram'da paylaştığı bir kutlama fotoğrafına aynı sözleri yazmıştı. Yamal, bu kez Bellingham'a aynı şekilde karşılık vererek tatminini açıkça gösterdi.
Çünkü İngiliz oyuncu, o zaman yaptığı paylaşımı dolaylı olarak Barça'nın İspanyol hücum yıldızına yöneltmişti. Bu sezonun toplam üç Clasico maçından ilki öncesinde, Real Madrid taraftarlarının önünde çekilmiş bir fotoğrafıyla Madridlileri kışkırtan kişi Yamal olmuştu.
FC Barcelona, Real Madrid'i yenerek İspanya şampiyonu oldu
Real için daha da acı, Yamal içinse daha da tatlı: Barça, rövanş maçında Real’i evinde mağlup ederek üst üste ikinci İspanya şampiyonluğunu garantiledi. Başkentten gelen rakibine karşı artık 14 puan farkla önde olan Katalanlar, LaLiga’da birincilik koltuğundan artık indirilemez.
Marcus Rashford, Camp Nou'da 9. dakikada muhteşem bir serbest vuruş golüyle Barcelona'yı öne geçirdi. Yaklaşık 20 dakika sonra Ferran Torres skoru 2-0'a taşıdı ve maç bu skorla sona erdi.
Yamal, maçı tribünden izledi. Yeni İspanya şampiyonu takımda, kas sakatlığı nedeniyle Nisan sonundan beri forma giyemiyor. Yamal, sezonun geri kalan maçlarında da teknik direktör Hansi Flick'in emrinde olmayacak, ancak İspanyol milli oyuncunun Dünya Kupası'na katılımının tehlikeye girmediği belirtiliyor.
Real Madrid artık Barça'yı yakalayamaz: LaLiga'da ilk 4
Sıra
Takım
Maç
Puan
1
FC Barcelona
35
91
2
Real Madrid
35
77
3
FC Villarreal
35
69
4
Atletico Madrid
35
63