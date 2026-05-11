Jude Bellingham'a net bir mesaj! Barcelona'dan Lamine Yamal, Clásico zaferinde Real Madrid'in yıldızına sataştı

Real için daha da acı, Yamal içinse daha da tatlı: Barça, rövanş maçında Real’i evinde mağlup ederek üst üste ikinci İspanya şampiyonluğunu garantiledi. Başkentten gelen rakibine karşı artık 14 puan farkla önde olan Katalanlar, LaLiga’da birincilik koltuğundan artık indirilemez.

Marcus Rashford, Camp Nou'da 9. dakikada muhteşem bir serbest vuruş golüyle Barcelona'yı öne geçirdi. Yaklaşık 20 dakika sonra Ferran Torres skoru 2-0'a taşıdı ve maç bu skorla sona erdi.

Yamal, maçı tribünden izledi. Yeni İspanya şampiyonu takımda, kas sakatlığı nedeniyle Nisan sonundan beri forma giyemiyor. Yamal, sezonun geri kalan maçlarında da teknik direktör Hansi Flick'in emrinde olmayacak, ancak İspanyol milli oyuncunun Dünya Kupası'na katılımının tehlikeye girmediği belirtiliyor.