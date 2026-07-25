Bellingham’ın Dünya Kupası’ndaki performansı, Petit’in değerlendirmesini büyük ölçüde haklı çıkardı; orta saha oyuncusu, turnuvayı yedi golle en golcü orta saha oyuncusu olarak tamamladı — bu, daha önce hiçbir orta saha oyuncusunun tek bir Dünya Kupası’nda ulaşamadığı bir rakamdı. Bu gol, onun iki turnuva boyunca Dünya Kupası’ndaki toplam gol sayısını sekize çıkardı; bu rakamla, turnuva tarihindeki İngiliz oyuncular arasında sadece Harry Kane (14) ve Gary Lineker (10)’ın gerisinde kaldı.

Gamble ile konuşan Fransa ve Premier Lig efsanesi Petit, Bellingham’ın Dünya Kupası boyunca sergilediği yoğun performansı övdü ve turnuva öncesinde maruz kaldığı eleştirilerin ona ek bir motivasyon kaynağı olduğunu vurguladı. “Bellingham’ı sahada işte böyle görmek istiyorum; bu öfke ve hırsla. Bir aslan gibi oynadı; hem sahada hem de saha dışında harika bir liderlik sergiledi,” dedi Petit. “Bence baskı çok fazlaydı. Unutmayın ki birkaç ay önce bazıları, onun Dünya Kupası sırasında milli takımda yer almayı hak etmediğini söylüyordu. Yani onun da kendini kanıtlaması gereken bir şey vardı."

Petit, Bellingham’ın bu halinin tam da Real Madrid taraftarlarının bundan sonra görmek istediği şey olduğuna inanıyor; Mourinho’nun da bunu doğrudan talep etmesi bekleniyor. “Eğer bir Madrid taraftarı olsaydım, şöyle düşünürdüm: ‘Hey Bellingham, hey Mbappé, işte bizim için böyle oynamanızı istiyoruz.’ Gelecek sezon için çok büyük beklentileri var. Jose Mourinho, oyuncularla kurduğu bağ göz önüne alındığında, muhtemelen Bellingham ve Mbappé ile özel bir görüşme yapıp şöyle diyecektir: ‘Çocuklar, dinleyin, sizden beklediğim şey bu. Sahaya çıkın ve liderlerimiz olun.’"