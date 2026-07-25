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Çeviri:
Jude Bellingham’a, Dünya Kupası’ndaki ‘öfkesini’ Real Madrid’de olumlu bir şekilde değerlendirip, Jose Mourinho yönetiminde Kylian Mbappé ile birlikte gerçek bir lider olarak öne çıkması söylendi
Petit, Bellingham’ın Dünya Kupası’ndaki coşkusunun devam etmesini istiyor
Bellingham’ın Dünya Kupası’ndaki performansı, Petit’in değerlendirmesini büyük ölçüde haklı çıkardı; orta saha oyuncusu, turnuvayı yedi golle en golcü orta saha oyuncusu olarak tamamladı — bu, daha önce hiçbir orta saha oyuncusunun tek bir Dünya Kupası’nda ulaşamadığı bir rakamdı. Bu gol, onun iki turnuva boyunca Dünya Kupası’ndaki toplam gol sayısını sekize çıkardı; bu rakamla, turnuva tarihindeki İngiliz oyuncular arasında sadece Harry Kane (14) ve Gary Lineker (10)’ın gerisinde kaldı.
Gamble ile konuşan Fransa ve Premier Lig efsanesi Petit, Bellingham’ın Dünya Kupası boyunca sergilediği yoğun performansı övdü ve turnuva öncesinde maruz kaldığı eleştirilerin ona ek bir motivasyon kaynağı olduğunu vurguladı. “Bellingham’ı sahada işte böyle görmek istiyorum; bu öfke ve hırsla. Bir aslan gibi oynadı; hem sahada hem de saha dışında harika bir liderlik sergiledi,” dedi Petit. “Bence baskı çok fazlaydı. Unutmayın ki birkaç ay önce bazıları, onun Dünya Kupası sırasında milli takımda yer almayı hak etmediğini söylüyordu. Yani onun da kendini kanıtlaması gereken bir şey vardı."
Petit, Bellingham’ın bu halinin tam da Real Madrid taraftarlarının bundan sonra görmek istediği şey olduğuna inanıyor; Mourinho’nun da bunu doğrudan talep etmesi bekleniyor. “Eğer bir Madrid taraftarı olsaydım, şöyle düşünürdüm: ‘Hey Bellingham, hey Mbappé, işte bizim için böyle oynamanızı istiyoruz.’ Gelecek sezon için çok büyük beklentileri var. Jose Mourinho, oyuncularla kurduğu bağ göz önüne alındığında, muhtemelen Bellingham ve Mbappé ile özel bir görüşme yapıp şöyle diyecektir: ‘Çocuklar, dinleyin, sizden beklediğim şey bu. Sahaya çıkın ve liderlerimiz olun.’"
- Getty Images Sport
Mbappé'nin Dünya Kupası performansı, Bernabéu'da beklentileri artırıyor
Petit, Mbappé’nin turnuva performansı hakkında da aynı derecede coşkulu konuştu ve Fransa kaptanının, kariyerinin ilk yıllarını tanımlayan alçakgönüllülüğü yeniden keşfettiğini belirtti. “Kylian Mbappé değişti. Sahada bir lider oldu. Dürüst olmak gerekirse, harika bir performans sergiledi. İletişimi bile harikaydı. Kariyerine başlayan o Mbappé’yi gördük: çok alçakgönüllü, takım arkadaşlarına ve teknik direktörüne yakın,” dedi.
Mbappé, turnuvayı 10 golle gol kralı olarak tamamlarken, Petit, Madrid'e döndüğünde üzerindeki baskının daha da artacağı konusunda uyarıda bulundu.
"Bence harika bir Dünya Kupası geçirdi. Üstelik 10 gol attı, ancak Madrid’e döndüğünde bu onun için ayrı bir baskı olacak çünkü oradaki taraftarlar milli takımda neler yaptığını gördü, dolayısıyla ondan bir lider gibi davranmasını bekliyorlar," diyen Petit, liderliği Real Madrid forması giymenin getirdiği bir sorumluluk olarak tanımladı. "Real Madrid’de hem saha içinde hem de saha dışında bu takımın liderliğini üstlenmek zorunda. Madrid tarihinin en büyük oyuncuları bunu yaptı; örneğin Cristiano Ronaldo, ama ondan önce de saha içinde ve dışında liderlik yapan pek çok oyuncu vardı. Ve bence Madrid taraftarları şu anda ondan bunu bekliyor."
Mourinho’dan bir takım kurması istendi
Kulüpteki genel duruma değinen Petit, Mourinho’nun önceliğinin, Real Madrid’i bireysel yeteneklere bağımlı bir takımdan ziyade gerçek bir kolektif birim haline getirmek olması gerektiğini savundu. “Madrid’de yeniden inşa edilmesi gereken şeyler var. Bu, soyunma odasındaki teknik direktörle başlıyor, ancak sahadaki oyuncularla da devam ediyor. Her zaman Mbappé ya da Vinícius’un yeteneklerine güvenemezsiniz; bunu bırakmaları gerekiyor,” dedi.
Petit, başarıyı sadece bireysel kaliteye değil, takım birliğine dayandırmanın nasıl bir şey olduğunu gösteren yakın zamandaki örnekler olarak İspanya ve PSG’yi gösterdi. “İspanya ve PSG, son iki sezonda takımın önemine dair güçlü mesajlar verdi. Bu, bireye dayalı değil; takımın birliği ile ilgili. Bazı pozisyonlarda en iyi oyunculara sahip olabilirsiniz, ancak bu, maçları ve turnuvayı kazanacağınız anlamına gelmez.”
- AFP
Petit, transferler konusunda Florentino Perez’e baskı uygulanmasını bekliyor
Petit, Mourinho’nun Madrid’in transfer stratejisini doğrudan etkilemeye çalışacağını ve takımın yeniden yapılanması için vazgeçilmez gördüğü takviyeleri hedef alacağını belirterek sözlerini tamamladı. “Mourinho, güçlü ve güvenilir oyuncular almak istiyor ve Florentino’ya parayı akıllıca harcaması için baskı uyguladığına oldukça eminim,” dedi.
Transfer dönemi hâlâ devam ederken, Petit, kulübün transfer piyasasında teknik direktörünü destekleme istekliliğinin, Real Madrid’in gelecek sezon ne kadar ileri gidebileceğini belirleyeceğine inanıyor. “Bazı büyük oyuncuların hedef listesinde olduğunu biliyorum. Eğer bunu başarabilirlerse, Mourinho ve Madrid için çok iyi bir sezon olabilir.”
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