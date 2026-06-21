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"Jude 12 yaşında falan" - İngiltere milli takım arkadaşı, Real Madrid'in süperstarı Bellingham'ın neden kaptan Harry Kane'in yanında bir "lider" haline geldiğini açıklarken, onun yaşıyla ilgili şaka yaptı
Seçkin kesimin liderliği
İngiltere, en etkili iki oyuncusunun golleriyle güçlenen 4-2’lik Hırvatistan galibiyetiyle 2026 Dünya Kupası serüvenine etkileyici bir başlangıç yaptı. Kansas City’de düzenlenen basın toplantısında konuşan Burn, Kane ve Bellingham gibi kalibrede oyuncuların uluslararası sahnede en yüksek performanslarını sergilemelerinin takım için ne kadar hayati önem taşıdığını vurguladı.
"Bence ikisi de kariyerlerinin zirvesinde olan ve en iyi kulüplerde oynayan takımın liderleri," dedi uzun boylu Newcastle savunma oyuncusu gazetecilere. "Jude'un 12 yaşında ya da her neyse, ama o hala orada! Yani önünde hâlâ uzun bir yol var, ama bizim için çok önemli bir oyuncu gibi görünüyor. Bu önemli. Bence dünya çapında oyunculara sahip her takım için, bu oyuncuları formda tutmak, performanslarını yüksek seviyede tutmak ve gol attırmak, turnuvanın son aşamalarını geçebilmek için biraz da şansa ihtiyaç duyar."
- Getty Images Sport
Saha içinde havayı belirlemek
Bellingham’ın sezon açılış maçındaki performansı, teknik zarafeti ve azimli çalışma ahlakını bir araya getiren modern orta saha oyununa dair bir ustalık dersi niteliğindeydi. Burn, 22 yaşındaki oyuncunun maçın ilk dakikalarındaki hareketleriyle takım arkadaşlarını ilham verme konusunda eşsiz bir yeteneğe sahip olduğunu ve diğer herkesin kendi yoğunluğuna ayak uydurmak için performanslarını yükseltmelerini etkili bir şekilde talep ettiğini belirtti.
"Ama bence Harry’nin attığı gollerde ve Jude’un performansında da önemli bir rol oynadı; Jude sahanın her yerindeydi," diye ekledi Burn. "Jude, formda olduğunu gerçekten hissedebileceğiniz oyunculardan biri. Bazen takımın havasını belirleyen kişi o oluyor. Maçın üçüncü dakikasında bir top kapma mücadelesine tüm gücüyle girerse, bu size gerçekten enerji veriyor. ‘Vay canına, Jude bugün formunda, ben de seviyemi biraz yükseltmeliyim’ gibi. Onda böyle bir özellik var. Bu yüzden turnuvaya iyi bir başlangıç yaptığını görmek beni onun adına gerçekten çok memnun etti."
Eleştirilere yanıt
Dünyanın en iyilerinden biri olmasına rağmen, Bellingham turnuva öncesinde eleştirilerden kaçınamadı. Eski Borussia Dortmund oyuncusu, milli takımdaki rolüyle ilgili sık sık yoğun tartışmaların odağında yer aldı; ancak Hırvatistan karşısında maçı kazandıran katkısı, Thomas Tuchel’in sistemindeki muazzam değerini bir kez daha güçlü bir şekilde ortaya koydu.
Orta saha oyuncusu, kamp dışından gelen baskı konusunda şaşırtıcı derecede dürüst davrandı. "Bunun futbolcu olmanın bir parçası olduğunu biliyorum; hakkımda kötü şeyler söyleyenlere kin beslemiyorum çünkü bazen bunu hak ediyorum," dedi. "Bugün insanlara kim olduğumu göstermeye ve hatırlatmaya çalışmak güzeldi." Real Madrid'de oynayan tanınmış bir oyuncunun peşini bırakmayan "gürültü" hakkında endişelenmek yerine, tüm dikkatini ülkesinin başarısına yardımcı olmaya verdiğini vurguladı.
- Getty Images Sport
Özel bir Dünya Kupası atmosferi
Oyunun taktiksel yönünün ötesinde Burn, takım ile deplasmana gelen taraftarlar arasında gelişen duygusal bağa da değindi. Açılış maçının son düdüğünün ardından oyuncular, taraftarlarla birlikte Oasis’in “Wonderwall” şarkısını seslendirdi; savunma oyuncusu, bu anın Kuzey Amerika’daki turnuvanın geri kalanı için havayı oluşturmaya yardımcı olduğuna inanıyor.
"Wonderwall muhteşem bir andı, çok özel bir andı," diye hatırladı Burn. "Her maç böyle geçerse harika olacak. Benim için çok özel bir andı, tüm ailem oradaydı. Bu, yolumuzu belirledi ve umarım bu ivmeyi sürdürebiliriz." İngiltere, 23 Haziran'da grup aşamasının ikinci maçında Gana ile karşılaşacak ve bu maçta ivmesini sürdürerek eleme turlarına yükselmeyi hedefleyecek.