"Jude 12 yaşında falan" - İngiltere milli takım arkadaşı, Real Madrid'in süperstarı Bellingham'ın neden kaptan Harry Kane'in yanında bir "lider" haline geldiğini açıklarken, onun yaşıyla ilgili şaka yaptı

İngiltere, en etkili iki oyuncusunun golleriyle güçlenen 4-2’lik Hırvatistan galibiyetiyle 2026 Dünya Kupası serüvenine etkileyici bir başlangıç yaptı. Kansas City’de düzenlenen basın toplantısında konuşan Burn, Kane ve Bellingham gibi kalibrede oyuncuların uluslararası sahnede en yüksek performanslarını sergilemelerinin takım için ne kadar hayati önem taşıdığını vurguladı.

"Bence ikisi de kariyerlerinin zirvesinde olan ve en iyi kulüplerde oynayan takımın liderleri," dedi uzun boylu Newcastle savunma oyuncusu gazetecilere. "Jude'un 12 yaşında ya da her neyse, ama o hala orada! Yani önünde hâlâ uzun bir yol var, ama bizim için çok önemli bir oyuncu gibi görünüyor. Bu önemli. Bence dünya çapında oyunculara sahip her takım için, bu oyuncuları formda tutmak, performanslarını yüksek seviyede tutmak ve gol attırmak, turnuvanın son aşamalarını geçebilmek için biraz da şansa ihtiyaç duyar."