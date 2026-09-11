Mata, duygusal bir açıklama yayımladı ve geçen sezon boyunca gördüğü sıcak karşılamadan dolayı tüm kulübe derin minnettarlığını dile getirdi.

Avustralya'daki unutulmaz dönemine değinen eski İspanya milli oyuncusu şöyle dedi: "Her anını sevdim ve geçen sezon başardığımız her şeyden büyük keyif aldım; böylesine özel bir yerde, harika bir şehirde futbola yeniden âşık oldum ve oraya evim deme ayrıcalığını yaşadım.

"Beni çok sıcak karşılayan, çok cömert şekilde destekleyen ve bu harika Kulüp ile desteğini hâlâ her gün hissettiğim muhteşem üyeler ve taraftarlar için elimden gelenin en iyisini vermeme imkân tanıyan takım arkadaşlarıma, personele ve Yönetim Kurulu'na teşekkür ederim.

"Şimdi ise bir sonraki bölümlerimiz için heyecanlıyım; birlikte Avustralya futbolunun geleceğine inanıyor, Melbourne Victory'nin yeni nesil oyuncularına ve taraftarlarına ilham veriyoruz."