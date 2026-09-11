AAP
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Juan Mata, yeni A-League sahiplik görevini üstlenirken Melbourne Victory'den ayrıldığını doğruladı ancak emekliliği ihtimal dışı bıraktı
Tecrübeli isim Avustralya'dan ayrılıyor
Victory, Mata'nın 2026-27 A-League Men sezonunda sahalara dönmeyeceğini resmen doğruladı. 38 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu, resmî olarak emekliliğini açıklamadan kariyerindeki bir sonraki adımları Avrupa'daki üssünden değerlendirmeyi seçti. İspanyol maestro'nun kulüple ilişkisi artık saha dışında, ortaklık hissesi ve yeni kurulan futbol komitesinin başkanı olarak üstleneceği rolle devam edecek.
- AAP
Mata, unutulmaz sezonu büyük bir değer olarak görüyor
Mata, duygusal bir açıklama yayımladı ve geçen sezon boyunca gördüğü sıcak karşılamadan dolayı tüm kulübe derin minnettarlığını dile getirdi.
Avustralya'daki unutulmaz dönemine değinen eski İspanya milli oyuncusu şöyle dedi: "Her anını sevdim ve geçen sezon başardığımız her şeyden büyük keyif aldım; böylesine özel bir yerde, harika bir şehirde futbola yeniden âşık oldum ve oraya evim deme ayrıcalığını yaşadım.
"Beni çok sıcak karşılayan, çok cömert şekilde destekleyen ve bu harika Kulüp ile desteğini hâlâ her gün hissettiğim muhteşem üyeler ve taraftarlar için elimden gelenin en iyisini vermeme imkân tanıyan takım arkadaşlarıma, personele ve Yönetim Kurulu'na teşekkür ederim.
"Şimdi ise bir sonraki bölümlerimiz için heyecanlıyım; birlikte Avustralya futbolunun geleceğine inanıyor, Melbourne Victory'nin yeni nesil oyuncularına ve taraftarlarına ilham veriyoruz."
Yönetici rolü mirasını perçinledi
Arthur Diles yönetiminde harika bir sezon geçiren Mata, beş gol ve 13 asistlik dikkat çekici performansının ardından prestijli Johnny Warren Madalyası'nı kazandı.
Yıldız oyuncunun yönetim kadrosuna geçişini memnuniyetle karşılayan Victory futbol direktörü John Didulica şunları ekledi: "Juan'ın 2025-26 sezonu, Victory taraftarlarının hafızasında uzun süre yaşayacak ve burada, Avustralya'da futbolun tüm destekçileri tarafından değer verilmelidir.
"Sahadaki performansı da kulüp içindeki duruşu da örnek niteliğindeydi. Kulüpteki herkes onun ortaklık grubumuzun bir parçası olmasından heyecan duyuyor ve gelecekte futbol zekâsıyla futbol komitemize liderlik etmesini sabırsızlıkla bekliyor."
- AAP
Kupa hedefi gündemin ilk sırasında
Artık yeni teknik direktör Giovanni Savarese tarafından yönetilen Victory, çarşamba gecesi Sydney FC'yi mağlup ettikten sonra Avustralya Kupası finaline hazırlanıyor. Savarese görev süresine yenilgisiz bir başlangıç yapmayı sürdürüyor ve finalde South Melbourne ile Lions FC arasındaki eşleşmenin galibini bekliyor. Bu arada kulüp yönetimi, Mata'nın ayrılmasıyla boşalan son yabancı oyuncu kontenjanını doldurmak ve yabancı bir forvet transfer etmek için transfer piyasasında aktif şekilde çalışma yürütüyor.
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