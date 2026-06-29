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Juan Mata, A-League takımı Melbourne Victory’nin azınlık hisselerini satın aldı; ancak eski Manchester United yıldızı henüz emeklilik kararını vermedi
İspanyol efsaneye yönetim kurulu üyeliği verildi
Melbourne Victory, Pazartesi öğleden sonra Mata’nın kulüpte önemli ve uzun vadeli bir azınlık hissesi almayı kabul ettiğini resmen duyurdu. Anlaşma, Dünya Kupası şampiyonu Mata’nın, futbol kariyeri sona erdiğinde kulüp yönetimine danışmanlık yapmakla görevlendirilecek olan yeni kurulan futbol komitesinin başkanlığı görevini üstlenmesini de içeriyor.
Finansal ayrıntılar ve hisse oranının tam boyutu henüz açıklanmamış olsa da, bu hamle Mata’nın Avustralya futboluyla olan bağlarını daha da sağlamlaştırıyor. Bu girişimle ilgili olarak Mata şunları söyledi: “Artık Avustralya futbolunu içeriden gördüm ve A-League’in potansiyeline inanıyorum. Bu yüzden, ülkedeki futbolun ilerlemesine katkıda bulunacağına inandığım bu sürece dahil olmak istiyorum. Her yatırımın benim için kişisel bir anlamı olmalı; Victory’de forma giydim ve kulübe ve insanlarına duyduğum takdir ortada. Bu taraftarların önünde oynadım ve topluluk programlarını yakından gördüm. Bu benim için doğal bir adım gibi geliyor.”
- Getty Images Sport
Oyuncunun geleceği hâlâ belirsizliğini koruyor
Ortak statüsüne rağmen, 38 yaşındaki oyuncu henüz futbolu bırakmaya hazır değil. Kulüp, yatırım anlaşmasının “Mata’nın futbol kariyeriyle ilgili düzenlemelerden ayrı” olduğunu vurgulayarak, yeni teknik direktör Giovanni Savarese yönetiminde sahalara geri dönme olasılığının kapısını açık bıraktı. İspanyol oyuncu geçen sezon muhteşem bir geri dönüş yaşadı ve ligin en iyi oyuncusuna verilen Johnny Warren Madalyası’nı kazandı.
Mata, futbol kariyeriyle ilgili olarak “Henüz karar vermedim” dedi. “Bu açıklamanın size verdiği mesaj şudur: Futbol kariyerim hakkında ne karar verirsem vereyim, bu kulüple olan uzun vadeli ilişkim değişmeyecek. Buraya futbolun tadını çıkarmak, oynamak ve sahada elimden geldiğince katkı sağlamak için geldim. Sezon boyunca kulüp yönetimi ile yaptığımız görüşmeler giderek daha iddialı bir hal aldı; bu ülkedeki futbolun geleceğine aynı gözle bakıyoruz ve kulüple uzun soluklu bir ilişki kurma olasılığı doğal bir adım gibi göründü."
Küresel iş portföyünü genişletmek
Melbourne Victory, Mata’nın giderek büyüyen iş imparatorluğuna en son eklenen isim oldu; bu, daha önce MLS takımı San Diego FC’ye yaptığı yatırım ve Alpine Formula 1 takımındaki hisselerinin ardından gerçekleşti. Sporun yönetim tarafına geçişi, AAMI Park’ta geçirdiği son derece başarılı bir dönemin ardından geldi; burada 21 maçta ilk 11’de forma giyerek 13 gol ve 5 asist kaydetmişti.
Mata, bu katılımının diğer tanınmış yıldızları da Avustralya'ya transfer olmayı düşünmeye teşvik edeceğini umuyor. Eski İspanya milli futbolcusu şunları söyledi: "Avrupa'daki oyuncular bana Avustralya hakkında soru sorduklarında, onlara kendi deneyimlerimi anlatıyorum: futbol rekabetçi, yaşam tarzı inanılmaz ve lig giderek büyüyecek ve gelişecek. Bu duyuru, aralarından birkaçının daha merakını uyandırırsa, bu daha da iyi olur."
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Brighton’dan Tony Bloom ile güçlerini birleştirerek
Mata’nın katılımı, halihazırda Brighton & Hove Albion’un sahibi Tony Bloom’un da yer aldığı Victory yönetim kuruluna bir başka ağır toplu destek daha ekliyor. Bloom, 2025 yılında kulübün yüzde 19,1 hissesini satın almış ve veri odaklı Jamestown Analytics yaklaşımını A-League takımına getirmişti. Mata, Premier League’in en saygın kulüp sahiplerinden biriyle birlikte çalışacak olmaktan duyduğu heyecanı dile getirdi.
Mata, “Tony’nin kurduğu yapıya büyük saygı duyuyorum ve onun çalışma tarzını daha yakından öğrenmeyi sabırsızlıkla bekliyorum,” dedi. Kulübün iflas eden 777 Partners ile olan eski bağlarından kopmasıyla birlikte, Bloom ve Mata’nın ikili etkisi, hem saha içinde hem de saha dışında hakimiyet kurmayı hedefleyen Melbourne’un bu güçlü takımı için istikrar ve hırs dolu yeni bir dönemin habercisi oluyor.