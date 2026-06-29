Ortak statüsüne rağmen, 38 yaşındaki oyuncu henüz futbolu bırakmaya hazır değil. Kulüp, yatırım anlaşmasının “Mata’nın futbol kariyeriyle ilgili düzenlemelerden ayrı” olduğunu vurgulayarak, yeni teknik direktör Giovanni Savarese yönetiminde sahalara geri dönme olasılığının kapısını açık bıraktı. İspanyol oyuncu geçen sezon muhteşem bir geri dönüş yaşadı ve ligin en iyi oyuncusuna verilen Johnny Warren Madalyası’nı kazandı.

Mata, futbol kariyeriyle ilgili olarak “Henüz karar vermedim” dedi. “Bu açıklamanın size verdiği mesaj şudur: Futbol kariyerim hakkında ne karar verirsem vereyim, bu kulüple olan uzun vadeli ilişkim değişmeyecek. Buraya futbolun tadını çıkarmak, oynamak ve sahada elimden geldiğince katkı sağlamak için geldim. Sezon boyunca kulüp yönetimi ile yaptığımız görüşmeler giderek daha iddialı bir hal aldı; bu ülkedeki futbolun geleceğine aynı gözle bakıyoruz ve kulüple uzun soluklu bir ilişki kurma olasılığı doğal bir adım gibi göründü."