Juan Jesus'tan Napoli'ye gönderme: "De Laurentiis ve Manna'ya göre fazla 'yaşlı'ydım"

"Bu formayla ilk üç puan! Önemli bir galibiyet, hep birlikte kazandık. Bu takımla gurur duyuyorum ve taraftarlarımıza sevinç yaşattığımız için mutluyum. Böyle devam! Napoli'ye ve taraftarlarına saygım ve sevgim her zamanki gibi sürüyor. Geçmişimiz unutulmaz."





Bunu Instagram hesabında, Venezia'nın savunma oyuncusu Juan Jesus, takımının eski takımı Napoli karşısındaki galibiyetini kutlamak için yazdı. Ardından, bir takipçisinin yorumuna yanıt verirken, kendisine "Sen de pekâlâ oynayabilirdin, her zaman bir Napoli oyuncusu olacaksın" diyen takipçisine 35 yaşındaki Brezilyalı savunma oyuncusu şöyle karşılık verdi: "De Laurentiis ve Manna'ya onlar için neden fazla 'yaşlı' olduğumu sor."



