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Venezia FC v SSC Napoli - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Çeviri:

Juan Jesus'tan Napoli'ye gönderme: "De Laurentiis ve Manna'ya göre fazla 'yaşlı'ydım"

Venezia
J. Jesus
SSC Napoli

Venezia’nın Napoli’yi mağlup etmesinin ardından savunma oyuncusu bazı sitemlerini dile getiriyor.

"Bu formayla ilk üç puan! Önemli bir galibiyet, hep birlikte kazandık. Bu takımla gurur duyuyorum ve taraftarlarımıza sevinç yaşattığımız için mutluyum. Böyle devam! Napoli'ye ve taraftarlarına saygım ve sevgim her zamanki gibi sürüyor. Geçmişimiz unutulmaz."


Bunu Instagram hesabında, Venezia'nın savunma oyuncusu Juan Jesus, takımının eski takımı Napoli karşısındaki galibiyetini kutlamak için yazdı. Ardından, bir takipçisinin yorumuna yanıt verirken, kendisine "Sen de pekâlâ oynayabilirdin, her zaman bir Napoli oyuncusu olacaksın" diyen takipçisine 35 yaşındaki Brezilyalı savunma oyuncusu şöyle karşılık verdi: "De Laurentiis ve Manna'ya onlar için neden fazla 'yaşlı' olduğumu sor."


  • "Manna ve ADL'ye göre çok yaşlıydım"



  • Juan Jesus, Napoli'de iki Serie A şampiyonluğu

    Juan Jesus, 1991 doğumlu. 2021'den 2026'ya kadar Napoli'de forma giydi; iki Serie A şampiyonluğu ve bir İtalya Süper Kupası kazandı.

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