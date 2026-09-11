ZUMA Press Wire
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Juan Cuadrado, Millonarios'un eski Juventus ve Chelsea yıldızını kadrosuna kattığını doğrulamasıyla Kolombiya'ya duygusal dönüşünü tamamladı
Tecrübeli kanat oyuncusu yuvaya döndü
Kolombiya'nın köklü kulüplerinden Millonarios, Cuadrado'yu bonservissiz olarak kadrosuna kattığını perşembe günü resmen doğruladı. Bu transfer, kanat oyuncusunun Avrupa'daki 17 sezonluk kariyerini sona erdirirken, bu süreçte sekiz farklı kulüpte forma giydi. 38 yaşındaki oyuncu, profesyonel kariyerine Independiente Medellin'de başlamasının ardından şimdi ülkesine dönerek Kolombiya'nın en başarılı ikinci kulübünü temsil edecek.
- Getty Images Sport
Kulüp, ikonik transferi selamladı
Kulüp, oyuncuyu başkente karşılarken anlaşmanın mali detaylarını açıklamadı, ancak Transfermarktanlaşmasının Haziran 2027'ye kadar sürdüğünü bildiriyor. Milli takımın ikonik isminin ülkenin en üst ligine dönüşünü karşılayan Millonarios, yayımladığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Dünya futbolunun en önemli sahnelerinden bazılarında boy gösterdikten sonra Juan Guillermo Cuadrado, mavi formayı giymek ve kariyerinde Millonarios ile yeni bir sayfa açmak için Kolombiya'ya dönüyor."
Başarılarla dolu kariyer kıtaları kapsıyor
2009 yazında Udinese'ye katılmak için yurt dışına taşınmasından bu yana Cuadrado, Chelsea ile kazandığı Premier League şampiyonluğu ve Juventus'ta geçirdiği yedi yıla yayılan beş Serie A zaferiyle öne çıkan parlak bir kariyer yaşadı. Lecce, Fiorentina, Inter, Atalanta ve Pisa'daki dönemlerinin yanı sıra, 116 kez milli olup 11 gol atarak milli takımın değişmez isimlerinden biri haline geldi. İki Dünya Kupası ve beş Copa America turnuvasında forma giymesi, onun Kolombiya'nın en çok başarı kazanan futbolcularından biri olarak yerini sağlamlaştırıyor.
- ZUMA Press Wire
Yurt içi şampiyonluk yarışı başlıyor
Cuadrado, Millonarios yurt içi kupa arayışını hızlandırırken Categoria Primera A'da kısa sürede ritim bulmaya çalışacak. Tecrübeli oyuncunun Avrupa'nın üst düzeyindeki geniş kariyer birikimi, giderek yoğunlaşan maç takvimi içinde Bogota ekibine paha biçilmez bir soğukkanlılık sunuyor. Mavi formayla yapacağı ilk maç, önümüzdeki haftalarda Kolombiya futbolunun öne çıkan başlıklarından biri olmaya aday.
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