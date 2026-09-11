2009 yazında Udinese'ye katılmak için yurt dışına taşınmasından bu yana Cuadrado, Chelsea ile kazandığı Premier League şampiyonluğu ve Juventus'ta geçirdiği yedi yıla yayılan beş Serie A zaferiyle öne çıkan parlak bir kariyer yaşadı. Lecce, Fiorentina, Inter, Atalanta ve Pisa'daki dönemlerinin yanı sıra, 116 kez milli olup 11 gol atarak milli takımın değişmez isimlerinden biri haline geldi. İki Dünya Kupası ve beş Copa America turnuvasında forma giymesi, onun Kolombiya'nın en çok başarı kazanan futbolcularından biri olarak yerini sağlamlaştırıyor.