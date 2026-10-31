Sol ayağının büyüsünden söz edilirken, Teavun Kulübü'nün 10 numaralı oyuncusu Luay el-Muhaymid'den bahsetmemek mümkün değil; kendisi bu sezonki Roshn Seçkinler Ligi'nin en dikkat çeken yıldızlarından biri.
El-Muhaymid, sezonun başından itibaren oyun kurma konusunda öne çıktı; öyle ki 3 asistle Roshn Seçkinler Ligi'nde gol katkısı anlamında en çok gole ön ayak olan ikinci oyuncu oldu.
Ne var ki genç oyuncu, geçtiğimiz haftada farklı bir yüzünü gösterdi ve gol atma konusundaki muazzam yeteneğini ortaya koyarak attığı iki golle Teavun'u Ettifak karşısında 5-1'lik galibiyete taşıdı.
El-Muhaymid, iki golü de birbirinden güzel şekilde kaydetti; ilki açık oyundan gelen sert bir şutla, ikincisi ise günümüz futbol sahalarında artık nadiren rastlanan bir yetenek olan serbest vuruştan geldi.
Teavun taraftarları, sol ayaklı sihirbazlarına güvenerek Vatan karşısında yeni bir olumlu sonuç almayı ve böylece takımın Roshn Seçkinler Ligi puan tablosundaki üçüncülük konumunu korumasını umuyor.