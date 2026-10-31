Bu derbide tüm gözler, İttihad'ın 21 yaş altı takımının kanat oyuncusu Suheyb Hüsavi'ye çevrilecek; özellikle de geçtiğimiz dönemde Joy Elit Ligi'nde en çok öne çıkan isimlerden biri olduğu düşünülürse.

Hüsavi, sağ kanatta kullandığı büyüleyici bir sol ayağa sahip. Topa hâkimiyeti, çalımları ve keskin bir öngörüyle yaptığı isabetli paslarıyla öne çıkıyor; bu da onu her zaman dikkat çeken bir isim hâline getiriyor.

Suheyb Hüsavi'nin yeteneğine dikkat kesilen son isim, İttihad Kulübü'nün ilk takım teknik direktörü Alman Jens Wissing oldu. Wissing, onu Suudi Roshn Ligi'ndeki Abha maçında ilk kez "Kaplanlar"ın kadrosuna dahil etti.

Doğru, oyuncu sahaya çıkmadı; ancak bu çağrı, geleneksel komşu ve rakip Ahli'ye karşı oynanacak Cidde derbisinde forma giymesi hâlinde genç Suudi kanat oyuncusuna ekstra bir motivasyon sağlayacak. Zira bu, hem parlamak hem de ilk takımla çalışmayı sürdürmek için altın bir fırsat olacak.