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Al Hilal v Al Ittihad - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Joy Elit Ligi: Keşif Fiesing, Cidde derbisi turunda izlenmeye değer 5 yeteneğin başında geliyor

FEATURES
Jawwy Elite League U-21
J. Wissing
Al Ittihad U21 - Al Ahli U21
Al Ittihad U21
Al Ahli U21
Al Khaleej U21 - Al Nassr U21
Al Khaleej U21
Al Nassr U21
Al Watan U21 - Al Taawoun U21
Al Watan U21
Al Taawoun U21
Suudi Arabistan
Almanya

İttihad'ın genç yeteneği muhteşem bir sezon geçiriyor

Futbolseverler, Joy Elit Ligi'nin (Suudi Arabistan 21 Yaş Altı Ligi) dokuzuncu haftasında büyüleyici karşılaşmalara tanıklık edecek.

Joy Elit Ligi'nin dokuzuncu haftasında son derece çekişmeli maçlar oynanacak ve bunların başında kuşkusuz, önümüzdeki 1 Kasım Pazar günü "Kaplanlar"ın sahasında İttihad ile Ahli'yi karşı karşıya getirecek Cidde derbisi geliyor.

  • Suhaib Hosawi: Vicenzi'nin keşfi

    Bu derbide tüm gözler, İttihad'ın 21 yaş altı takımının kanat oyuncusu Suheyb Hüsavi'ye çevrilecek; özellikle de geçtiğimiz dönemde Joy Elit Ligi'nde en çok öne çıkan isimlerden biri olduğu düşünülürse.

    Hüsavi, sağ kanatta kullandığı büyüleyici bir sol ayağa sahip. Topa hâkimiyeti, çalımları ve keskin bir öngörüyle yaptığı isabetli paslarıyla öne çıkıyor; bu da onu her zaman dikkat çeken bir isim hâline getiriyor.

    Suheyb Hüsavi'nin yeteneğine dikkat kesilen son isim, İttihad Kulübü'nün ilk takım teknik direktörü Alman Jens Wissing oldu. Wissing, onu Suudi Roshn Ligi'ndeki Abha maçında ilk kez "Kaplanlar"ın kadrosuna dahil etti.

    Doğru, oyuncu sahaya çıkmadı; ancak bu çağrı, geleneksel komşu ve rakip Ahli'ye karşı oynanacak Cidde derbisinde forma giymesi hâlinde genç Suudi kanat oyuncusuna ekstra bir motivasyon sağlayacak. Zira bu, hem parlamak hem de ilk takımla çalışmayı sürdürmek için altın bir fırsat olacak.

  • Ziad Mella

    Saf yetenek ve sol ayakta saklı olan büyü sadece Al-Ittihad'a ya da onun yıldızı Suhaib Hawsawi'ye özgü değil. Al-Ahli de benzer kabiliyetlere sahip bir oyuncuya sahip: Parlak kanat oyuncusu Ziyad Molla.

    Molla, gol katkısı açısından Hawsawi'nin önünde yer alıyor. Bu sezon Roshn Suudi Pro Ligi'nin başından bu yana 4 gol kaydeden oyuncu, ilk haftalarda gol krallığı için yarışıyordu.

    Ancak Al-Ahli'nin kanat oyuncusu ilk iki haftanın ardından gol üretiminde büyük bir düşüş yaşadı. İlk haftada Al-Feiha'yı 3-1 yendikleri maçta hat-trick yapmış, ardından ikinci haftada Al-Fateh'i 2-1 yendikleri maçta bir gol daha kaydetmişti.

    O günden bu yana Ziyad Molla gol üretiminde geriledi ve son altı maçta hiç gol atamadı.

    Komşusu ve geleneksel ezeli rakibi Al-Ittihad'a karşı oynanacak Cidde derbisi, genç oyuncu için yeteneklerini sergileyip gerek gol kaydetme gerekse gol üretme anlamında yeniden parlaklığını geri kazanmasının mükemmel fırsatı olabilir.

  • Lüey El-Muhaymid

    Sol ayağının büyüsünden söz edilirken, Teavun Kulübü'nün 10 numaralı oyuncusu Luay el-Muhaymid'den bahsetmemek mümkün değil; kendisi bu sezonki Roshn Seçkinler Ligi'nin en dikkat çeken yıldızlarından biri.

    El-Muhaymid, sezonun başından itibaren oyun kurma konusunda öne çıktı; öyle ki 3 asistle Roshn Seçkinler Ligi'nde gol katkısı anlamında en çok gole ön ayak olan ikinci oyuncu oldu.

    Ne var ki genç oyuncu, geçtiğimiz haftada farklı bir yüzünü gösterdi ve gol atma konusundaki muazzam yeteneğini ortaya koyarak attığı iki golle Teavun'u Ettifak karşısında 5-1'lik galibiyete taşıdı.

    El-Muhaymid, iki golü de birbirinden güzel şekilde kaydetti; ilki açık oyundan gelen sert bir şutla, ikincisi ise günümüz futbol sahalarında artık nadiren rastlanan bir yetenek olan serbest vuruştan geldi.

    Teavun taraftarları, sol ayaklı sihirbazlarına güvenerek Vatan karşısında yeni bir olumlu sonuç almayı ve böylece takımın Roshn Seçkinler Ligi puan tablosundaki üçüncülük konumunu korumasını umuyor.

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  • Abdulrahman El-Enezi

    Gollerden bahsederken, Al Nassr kulübü bu sezon Joy Elit Ligi'nin en iyi golcülerinden birine sahip; özellikle son haftalarda öne çıkan Abdulrahman el-Enezi'ye.

    El-Enezi, özellikle gol katkısı açısından, geçen sezon Al Nassr 21 yaş altı takımının yıldızlarından biri olan Asım Muhammed'in önüne geçti ve bu sezonun ilk golcüsü haline geldi.

    El-Enezi, bu sezon Joy Elit Ligi'nde başkent takımıyla 3 gol kaydetti; bunların 2'si son iki maçta, sırasıyla Al Wehda ve Al Qadisiyah'a karşı geldi.

    Al Nassr, Al Khaleej'e konuk olduğunda genç forvet gol atmak için yeni bir fırsatla karşı karşıya olacak; özellikle de rakibin savunma açısından sıkıntı yaşadığı ve bu sezonun başından beri 15 gol yediği göz önüne alındığında.

  • Dayo Osho

    Bu sezon Joy Elit Ligi'nde dikkatleri üzerine çeken bir diğer golcü, Al-Faisaly forması giyen Nijeryalı forvet Dayo Osho oldu. Osho'yu, puan durumunda beşinci sırada yer alan Al-Fateh'e karşı zorlu bir maç bekliyor.

    Osho, Suudi Arabistan 21 Yaş Altı Ligi'nin bu sezonunda, özellikle gol yeteneğiyle dikkatleri fazlasıyla üzerine topladı ve bu sayede Al-Faisaly, Bölgeler Ligi'nden yükselen takımlar arasında en iyisi oldu.

    Osho, bu sezon kaydettiği 6 golle Joy Elit Ligi gol krallığı sıralamasında beşinci sırada yer alıyor; Muhammed el-İsa ve Musa Adam'ın yalnızca iki gol, Ammar el-Gamidi ile Jefferson Ramos'un ise bir gol gerisinde bulunuyor.

    Nijeryalı forvet, Al-Faisaly'nin Al-Riyadh ve Al-Khaleej'e karşı oynadığı son iki maçta ikişer gol kaydetti; bu da onu parlamaya devam etme ve gol krallığı yarışını sürdürecek yeni bir gol atma konusunda motive ediyor.