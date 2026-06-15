BBC Sport'a göre, Manchester City en değerli oyuncularından birini kadrosunda tutmak için kararlı bir adım attı; Gvardiol, mevcut sözleşmesini üç yıl uzatan bir anlaşmaya imza atmaya hazırlanıyor. Önceki sözleşmesi 2028'de sona erecekti, ancak yeni anlaşma, 24 yaşındaki oyuncunun öngörülebilir gelecekte City savunmasının temel taşlarından biri olmaya devam etmesini garanti altına alıyor. Bu karar, defans oyuncusunu kadrosuna katmak isteyen Avrupa'nın birçok elit kulübü için önemli bir darbe oldu.

Defans oyuncusu, kariyerinin zor dönemlerinde şüpheleri olduğunu daha önce itiraf etmişti, ancak bu yeni anlaşma, onun dünya futbolunun en iyi defans oyuncularından biri olduğunu teyit ediyor.