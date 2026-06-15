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Josko Gvardiol ve Manchester City, Real Madrid ve Bayern Münih ile ilgili spekülasyonları sona erdirecek beş yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardı
Manchester City, savunmasının geleceğini güvence altına aldı
BBC Sport'a göre, Manchester City en değerli oyuncularından birini kadrosunda tutmak için kararlı bir adım attı; Gvardiol, mevcut sözleşmesini üç yıl uzatan bir anlaşmaya imza atmaya hazırlanıyor. Önceki sözleşmesi 2028'de sona erecekti, ancak yeni anlaşma, 24 yaşındaki oyuncunun öngörülebilir gelecekte City savunmasının temel taşlarından biri olmaya devam etmesini garanti altına alıyor. Bu karar, defans oyuncusunu kadrosuna katmak isteyen Avrupa'nın birçok elit kulübü için önemli bir darbe oldu.
Defans oyuncusu, kariyerinin zor dönemlerinde şüpheleri olduğunu daha önce itiraf etmişti, ancak bu yeni anlaşma, onun dünya futbolunun en iyi defans oyuncularından biri olduğunu teyit ediyor.
Gvardiol, Avrupa'nın dev kulüplerini geri çeviriyor
Gvardiol'un İngiltere'de kalma kararı, bu savunma oyuncusunu öncelikli transfer hedefi olarak belirlemiş olan Real Madrid ve Bayern Münih için büyük bir darbe oldu. Madrid başkanı Florentino Perez'in, savunmada yeni bir sayfa açmak amacıyla Hırvat oyuncuyu Bernabéu'ya getirmek istediği, Bayern'in ise oyuncunun Almanya'ya geri dönüşü konusunda resmi görüşmeler yaptığı bildirildi.
City, müzakerelerin başarılı bir sonuca ulaşacağından emin olduğu için süreç boyunca sakinliğini korudu. La Liga devlerinin cazibesine veya eski Bundesliga rakipleriyle yeniden bir araya gelme fırsatına rağmen, savunma oyuncusu, City'nin yeni bir döneme geçiş sürecinde teknik kadronun rehberliğinde gelişimine devam etmeyi tercih etti.
- AFP
Sakatlıkların getirdiği zorlukları aşarak City'nin savunmasını yönetiyor
Sözleşmenin uzatılması, fiziksel sorunların ciddi şekilde gölgelediği bir sezonun ardından önemli bir güven oyu niteliğinde. Gvardiol, 2024-25 sezonunda kulübün Sezonun En İyi Oyuncusu ödülünü kazandı; ancak ertesi yıl, Ocak ayında bacağından kırık geçirdikten sonra dört ay sahalardan uzak kaldı.
Hem stoper hem de sol bek olarak oynayabilen Gvardiol, taktiksel esnekliği sayesinde Pep Guardiola için vazgeçilmez bir oyuncu haline geldi. Mayıs ayında sahalara dönerek Crystal Palace ve Aston Villa ile oynanan son gün maçlarında forma giyen Gvardiol, fiziksel olarak hazır olduğunu kanıtladı. Kulüp, son birkaç hafta boyunca görüşmelerin başarılı bir sonuca doğru ilerlediğini hissederek, müzakereler boyunca olumlu bir tutum sergiledi.
- AFP
Sözleşme konusunda önemli bir ilerleme kaydedilirken uluslararası odak
Kulüpteki geleceğinin ayrıntıları netleşirken, Gvardiol şu anda Hırvatistan milli takımıyla ilgili görevlerine odaklanmış durumda. Yaklaşan Dünya Kupası’na hazırlanan milli takımının savunmasında hayati bir rol oynayan Gvardiol, bu turnuvada Manchester City’den tanıdık birçok isimle karşı karşıya gelebilir. Hırvatistan, Çarşamba günü İngiltere ile turnuvaya başlayacak; bu maçta savunma oyuncusu, Premier Lig’in en yetenekli oyuncularıyla karşı karşıya kalacak.