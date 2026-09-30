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Spain v Croatia - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD2Getty Images Sport
Donny Afroni
Çeviri:

Josko Gvardiol, Hırvatistan'ın İspanya'ya ağır yenilgi almasının ardından Lamine Yamal hakkında samimi bir itirafta bulundu

L. Yamal
J. Gvardiol
Hırvatistan
İspanya
UEFA Nations League A

Josko Gvardiol, Hırvatistan'ın İspanya karşısında aldığı küçük düşürücü 4-1'lik yenilginin ardından Lamine Yamal'ın durdurulamaz yeteneği hakkında samimi bir değerlendirmede bulundu. Manchester City'nin savunmacısı, Barcelona'nın sansasyonel yıldızını, genç oyuncu mutlak zirvesinde oynamadığında bile durdurmanın neredeyse imkansız olduğunu kabul etti.

  • Yamal, Gvardiol'u hayran bıraktı

    İspanya, Uluslar Ligi'nde Hırvatistan'ı ikna edici bir galibiyetle mağlup ederek dünya şampiyonu olarak sürdürdüğü dominant seriyi devam ettirdi. İspanya'nın takım olarak ortaya koyduğu performans etkileyici olsa da manşetleri bir kez daha çalan isim Yamal oldu. Barcelona'nın harika çocuğu iki gol attı ve kritik bir asist yaptı; bu da Gvardiol'un da aralarında bulunduğu Hırvat savunmasını Sevilla'da gece boyunca çaresiz bıraktı.

    Genç kanat oyuncusuna karşı oynamanın zorluğunu değerlendiren Gvardiol, Yamal'ın en üst düzey savunmacılar için bile nasıl bir tehdit oluşturduğuna dair açık sözlü bir yorum yaptı. "Yamal'ın nasıl bir oyuncu olduğunu biliyoruz. Bire bir alan verildiğinde bunu değerlendirecektir. Her zaman en az iki kişiyle savunulmalı, bazen bunu başardık, bazen başaramadık. En kötü gününde bile en az 10 kez geçer," diye itiraf etti Gvardiol.

  • Spain v Croatia - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD2Getty Images Sport

    Hırvatistan'ın İspanya'ya duyduğu aşırı saygı

    Erken gelen golün ardından ritmini bulmakta zorlanan Slaven Bilic'in ekibi için bu yenilgi yutulması zor bir hap oldu. Gvardiol, takımın dünya şampiyonlarına karşı yaklaşımında fazla temkinli kalmış olabileceğini söyledi.

    "Zor bir maçtı, sonunda da ağır bir yenilgi oldu. Onları tebrik etmeliyiz, bir sebepten dünya şampiyonular. Ne olacağını biliyorduk, böyle bir takıma karşı deplasmanda oynamak elbette kolay değil ama bence aynı zamanda fazla saygı gösterdik. Erken bir gol yedik, bu bizi sarstı, geri dönmek kolay değil. Sonuç olarak ağır bir yenilgi oldu" dedi savunmacı.

  • Dünya şampiyonlarına karşı savunmadaki zaaflar

    Gvardiol'un duygularına, Hırvatistan'ın İspanya'nın bunun dışında tamamen üstün olduğu bir gecedeki tek golünü atan forvet Dion Drena Beljo da katıldı. Beljo, Hırvatistan'ın dünya şampiyonlarına karşı zorlu bir sınav beklediğini kabul etti, ancak İspanya'nın savunma hatlarını bu kadar kolay aşmasından büyük hayal kırıklığı duyduğunu dile getirdi. Genel performansın ağızda buruk bir tat bıraktığını söyleyen Beljo, son bölgede daha güçlü bir savunma disiplini gösterilmesi halinde çok daha iyi bir sonuç alınabileceğini vurguladı

    "Dünya şampiyonlarına karşı oynadık, ne beklememiz gerektiğini biliyorduk. Gerçekten üst düzey bir takım, ama bu ağızda buruk bir tat bırakıyor, çünkü bence daha iyisini yapabilirdik, özellikle de savunma aşamasında. Son bölgede üzerimize kolayca geldiler," diye açıkladı Beljo.

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  • Spain v Croatia - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD2Getty Images Sport

    İngiltere meydan okuması bekliyor

    Hırvatistan'ın yaralarını sarmak için fazla zamanı yok; çünkü ufukta İngiltere'ye karşı yüksek önem taşıyan bir maç görünüyor. Gvardiol ve kadronun geri kalanı için yaklaşan iç saha karşılaşması, Sevilla'daki hezimetin ardından özgüveni yeniden inşa etme fırsatı anlamına geliyor. Savunmacı, zorlu şartlara rağmen İngiltere karşısında puanlar alabilmeye odaklanmış durumda.

    Gvardiol, "Zorlu bir fikstür, birkaç gün içinde İngiltere maçı var. Ne yazık ki seyirci olmadan daha zor olacak ama evimizde oynuyoruz ve mümkün olduğunca çok puan almaya çalışacağız" diyerek sözlerini tamamladı.

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