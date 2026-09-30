İspanya, Uluslar Ligi'nde Hırvatistan'ı ikna edici bir galibiyetle mağlup ederek dünya şampiyonu olarak sürdürdüğü dominant seriyi devam ettirdi. İspanya'nın takım olarak ortaya koyduğu performans etkileyici olsa da manşetleri bir kez daha çalan isim Yamal oldu. Barcelona'nın harika çocuğu iki gol attı ve kritik bir asist yaptı; bu da Gvardiol'un da aralarında bulunduğu Hırvat savunmasını Sevilla'da gece boyunca çaresiz bıraktı.

Genç kanat oyuncusuna karşı oynamanın zorluğunu değerlendiren Gvardiol, Yamal'ın en üst düzey savunmacılar için bile nasıl bir tehdit oluşturduğuna dair açık sözlü bir yorum yaptı. "Yamal'ın nasıl bir oyuncu olduğunu biliyoruz. Bire bir alan verildiğinde bunu değerlendirecektir. Her zaman en az iki kişiyle savunulmalı, bazen bunu başardık, bazen başaramadık. En kötü gününde bile en az 10 kez geçer," diye itiraf etti Gvardiol.