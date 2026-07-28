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Josko Gvardiol Man CityGetty
Adhe Makayasa

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Josko Gvardiol, “dünyanın en iyi kulübü” açıklamasını yaparken Manchester City ile yeni uzun vadeli sözleşme imzaladı

J. Gvardiol
M.City
Premier Lig

Josko Gvardiol, Etihad Stadyumu’nda altıncı sezon opsiyonunu da içeren yeni beş yıllık sözleşmeye imza atarak uzun vadeli geleceğini Manchester City’ye bağladı. Hırvatistan milli oyuncusu, takımın savunma hattının temel isimlerinden biri olarak yerini sağlamlaştırmasının ardından Premier League ekibini “dünyanın en iyi kulübü” olarak nitelendirdi.

  • Gvardiol uzun vadeli geleceğini belirledi

    Manchester City, Gvardiol'un sözleşmesini 2031 yazına kadar, bir yıl daha uzatma opsiyonuyla birlikte resmen yeniledi. 24 yaşındaki Hırvatistan milli oyuncusu, bu hafta Etihad Stadyumu'nda Abdukodir Khusanov'un ardından yeni sözleşmeye imza atan ikinci savunmacı oldu. Bu stratejik hamle, kıdemli isimler John Stones ve Nathan Ake'nin ayrılıklarının ardından City'nin savunmadaki temel yapısını güçlendiriyor.




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  • JOSKO GVARDIOL CROATIA Getty Images

    Savunmacı, dünya çapındaki ortamı övdü

    2023'te RB Leipzig'ten 77 milyon sterlin karşılığında transfer edilen Gvardiol, kısa sürede takımın kilit isimlerinden biri haline geldi ve 2024-25 sezonunda kulübün Yılın Oyuncusu ödülünü kazandı.

    Manchester'daki sözleşmesini yenilemesinin ardından çok yönlü savunmacı, kulübün resmi kanallarına yaptığı açıklamada memnuniyetini dile getirdi: "City'nin sözleşmemi yenilemek istediğini öğrenir öğrenmez, bunun benim de istediğim şey olduğunu hemen hissettim. City taraftarları ilk günden beri bana inanılmaz destek verdi ve kulüp oyuncular için kesinlikle her şeyi sağlıyor. Burada bulunmak için dünyanın en iyi kulübü.

    "Buradaki üç yılım boyunca çok fazla sevgi ve saygı gördüm, bunu asla hafife almıyorum. Buradaki oyuncularımız harika. Bu, genç ve büyük potansiyel taşıyan dünya çapında bir kadro. Önümüzdeki yıllarda çok fazla başarı elde edeceğimize gerçekten inanıyorum."

    City futbol direktörü Hugo Viana da savunmacının uzun vadeli bağlılığını güvence altına aldıktan sonra yönetimin gururunu yineledi: "Josko, bu kulübün gerçekten inandığı bir oyuncu. Genç, son derece profesyonel ve şimdiden dünyanın en iyi savunmacılarından biri. Manchester City, en iyi yeteneklerini takımda tutmaya kararlı, bu yüzden bu yeni sözleşmenin imzalanmış olmasından büyük mutluluk duyuyoruz.

    "Josko, savunmacılarımızda görmek istediğimiz her şeyi yansıtıyor; birden fazla pozisyonda oynayabiliyor, hızlı, güçlü ve hücuma çıktığında bunu mükemmel yapıyor. Olağanüstü bir oyuncu. Ancak kendini taşıyış biçimi de gerçekten çok etkileyici. Bu, olabileceği en iyi oyuncu olmaya kararlı genç bir adam ve bu yaklaşım genel vizyonumuzla tamamen örtüşüyor. Josko'yu bu yeni anlaşmadan dolayı tebrik ediyorum ve City'deki herkes şimdi onun potansiyelini en üst düzeye çıkarmasını sağlamaya odaklanmış durumda."

  • Hırvatistan yıldızı etkileyici bir miras inşa ediyor

    Etihad Stadı'na geldiğinden bu yana Gvardiol, çoğu zaman sol bek olarak görev yapmasına rağmen 122 maça çıktı ve 13 gol attı. Son üç yılda City'nin Premier League, FA Cup, Lig Kupası, Kulüpler Dünya Kupası, UEFA Süper Kupa ve Community Shield'i kazanmasına yardımcı olurken yaptığı katkı büyük önem taşıdı. Uluslararası arenada ise 2026 Dünya Kupası katılımcısı, Hırvatistan'ın değişmez isimlerinden biri olarak rolünü pekiştirmeyi sürdürüyor ve şu ana kadar 52 kez milli oldu.

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  • Manchester City v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport

    City sezon öncesine odaklandı

    Geleceği artık güvence altına alınan Gvardiol, yaklaşan sezon öncesinde City savunmasında yeni bir dönemin temel taşlarından biri olmaya hazırlanıyor. Kulüp şu anda yeni teknik direktör Enzo Maresca yönetiminde sezon öncesi hazırlıklarını tamamlamaya odaklanmış durumda.

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