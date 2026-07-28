Josko Gvardiol, “dünyanın en iyi kulübü” açıklamasını yaparken Manchester City ile yeni uzun vadeli sözleşme imzaladı

2023'te RB Leipzig'ten 77 milyon sterlin karşılığında transfer edilen Gvardiol, kısa sürede takımın kilit isimlerinden biri haline geldi ve 2024-25 sezonunda kulübün Yılın Oyuncusu ödülünü kazandı.

Manchester'daki sözleşmesini yenilemesinin ardından çok yönlü savunmacı, kulübün resmi kanallarına yaptığı açıklamada memnuniyetini dile getirdi: "City'nin sözleşmemi yenilemek istediğini öğrenir öğrenmez, bunun benim de istediğim şey olduğunu hemen hissettim. City taraftarları ilk günden beri bana inanılmaz destek verdi ve kulüp oyuncular için kesinlikle her şeyi sağlıyor. Burada bulunmak için dünyanın en iyi kulübü.

"Buradaki üç yılım boyunca çok fazla sevgi ve saygı gördüm, bunu asla hafife almıyorum. Buradaki oyuncularımız harika. Bu, genç ve büyük potansiyel taşıyan dünya çapında bir kadro. Önümüzdeki yıllarda çok fazla başarı elde edeceğimize gerçekten inanıyorum."

City futbol direktörü Hugo Viana da savunmacının uzun vadeli bağlılığını güvence altına aldıktan sonra yönetimin gururunu yineledi: "Josko, bu kulübün gerçekten inandığı bir oyuncu. Genç, son derece profesyonel ve şimdiden dünyanın en iyi savunmacılarından biri. Manchester City, en iyi yeteneklerini takımda tutmaya kararlı, bu yüzden bu yeni sözleşmenin imzalanmış olmasından büyük mutluluk duyuyoruz.

"Josko, savunmacılarımızda görmek istediğimiz her şeyi yansıtıyor; birden fazla pozisyonda oynayabiliyor, hızlı, güçlü ve hücuma çıktığında bunu mükemmel yapıyor. Olağanüstü bir oyuncu. Ancak kendini taşıyış biçimi de gerçekten çok etkileyici. Bu, olabileceği en iyi oyuncu olmaya kararlı genç bir adam ve bu yaklaşım genel vizyonumuzla tamamen örtüşüyor. Josko'yu bu yeni anlaşmadan dolayı tebrik ediyorum ve City'deki herkes şimdi onun potansiyelini en üst düzeye çıkarmasını sağlamaya odaklanmış durumda."