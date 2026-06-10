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Josko Gvardiol, Bayern Münih’te Harry Kane ile bir araya gelme olasılığını reddedip Manchester City ile yeni bir sözleşme imzalayacak
Kulüp, Gvardiol'un geleceğini güvence altına almak için harekete geçti
City, Gvardiol’un önümüzdeki yıllarda da savunmasının temel taşlarından biri olmaya devam etmesini sağlamak için yoğun çaba sarf ediyor. Etihad’daki mevcut sözleşmesi 2028’e kadar süren 24 yaşındaki oyuncu, kulübün geçiş döneminde ortaya çıkabilecek herhangi bir belirsizliği fırsat bilmek isteyen Avrupalı devlerin en önemli hedeflerinden biri haline geldi. Ancak kulüp, oyuncunun gösterdiği gelişmeyi daha da iyileştirilmiş şartlarla ödüllendirmek istiyor.
Savunma oyuncusunun, Manchester City'den gelen yeni sözleşme teklifini değerlendirirken seçeneklerini de gözden geçirdiği bildiriliyor. The Athletic'in haberine göre, kulüp içindeki genel hava güven dolu; Gvardiol, 2023 yazında RB Leipzig'den transfer edildiğinden bu yana ilk takımın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Sonuç olarak, kulüp yönetimi onu, Şampiyonlar Ligi'ndeki doğrudan bir rakibe kaptırmayı göze alamayacakları "dokunulmaz" bir varlık olarak görüyor.
- Getty Images Sport
Bayern Münih'in ilgisi Hırvat oyuncuyu ikna edemedi
Bayern Münih, kendi savunma hattını yenilemeyi hedeflediği için durumu yakından takip ediyordu. Transfer sorumlusu Max Eberl’in mali dengeyi sağlamak amacıyla birkaç önemli ismi “satış listesine” koyduğu bildirilirken, Bundesliga ekibi Gvardiol’u, kulüpte eski Tottenham oyuncusu Harry Kane’in yanına geçecek ve savunma hattını yönetecek ideal aday olarak belirlemişti. Almanya’ya dönme fırsatının başlangıçta karar verme sürecinde etkili bir faktör olduğu düşünülüyordu.
Almanya'nın en başarılı kulübünde oynamanın cazibesine rağmen, son gelişmeler Premier League'in ve mevcut ortamının cazibesinin galip geldiğini gösteriyor. Çok yönlü savunma oyuncusunun hem saha içinde hem de saha dışında Manchester'a yerleştiği anlaşılıyor, bu da mevcut transfer döneminde Bavyera'ya transfer olasılığını azaltıyor.
Etihad Stadyumu'ndaki değişim
Gvardiol’un sözleşme uzatması haberi, City’nin teknik direktörlük koltuğunda bir değişikliğe hazırlanırken kritik bir dönemde geldi. Pep Guardiola’nın halefi olarak Enzo Maresca’nın göreve gelmesi beklenirken, kulüp oyuncu kadrosunda istikrarı korumaya büyük önem veriyor. Hem stoper hem de sol bek pozisyonlarında oynayabilme yeteneği göz önüne alındığında, Gvardiol’un varlığı Maresca’nın uygulaması beklenen taktiksel esneklik açısından hayati öneme sahip görülüyor.
City, son 18 ayını kadrosunu yenilemekle geçirdi ve Guardiola döneminden kalma birkaç tecrübeli yıldızı, daha genç ve dinamik alternatifler lehine takımdan gönderdi. Gvardiol, bu stratejinin en önemli simgesi; 2025-26 sezonunun önemli bir bölümünde sahalardan uzak kalmasına neden olan tibia kırığı sakatlığına rağmen, tüm turnuvalarda 25 maça çıkmayı başardı, iki gol attı ve beş asist yaptı. Yeni bir sözleşme uzatmasıyla onun imzasını almak, teknik direktör değişikliğinden bağımsız olarak kulübün İngiliz futbolunun zirvesinde kalma niyetini gösterecektir.
- AFP
City'nin savunması bundan sonra ne olacak?
Gvardiol'un takımda kalacağı kesin gibi görünse de, City kadrosunda bu yaz yine de önemli değişiklikler yaşanabilir. Son transfer dönemlerinde kadroya katılmış ancak düzenli forma şansı bulmakta zorlanan bazı oyuncuların, yeni transferler için kaynak yaratmak amacıyla takımdan ayrılmasına izin verilebilir. Kulübün odak noktası, genç yeteneklerden oluşan çekirdek kadrosunu bir arada tutarken, yeni teknik ekibin vizyonuna uygun belirli profillerdeki oyuncuları kadroya katmak olmaya devam ediyor.