City, Gvardiol’un önümüzdeki yıllarda da savunmasının temel taşlarından biri olmaya devam etmesini sağlamak için yoğun çaba sarf ediyor. Etihad’daki mevcut sözleşmesi 2028’e kadar süren 24 yaşındaki oyuncu, kulübün geçiş döneminde ortaya çıkabilecek herhangi bir belirsizliği fırsat bilmek isteyen Avrupalı devlerin en önemli hedeflerinden biri haline geldi. Ancak kulüp, oyuncunun gösterdiği gelişmeyi daha da iyileştirilmiş şartlarla ödüllendirmek istiyor.

Savunma oyuncusunun, Manchester City'den gelen yeni sözleşme teklifini değerlendirirken seçeneklerini de gözden geçirdiği bildiriliyor. The Athletic'in haberine göre, kulüp içindeki genel hava güven dolu; Gvardiol, 2023 yazında RB Leipzig'den transfer edildiğinden bu yana ilk takımın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Sonuç olarak, kulüp yönetimi onu, Şampiyonlar Ligi'ndeki doğrudan bir rakibe kaptırmayı göze alamayacakları "dokunulmaz" bir varlık olarak görüyor.