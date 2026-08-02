Teknik direktör değişikliği ve Maresca'nın yarattığı etki hakkında konuşan Gvardiol, kulübün karar alma sürecine tam güven duyduğunu ifade etti. "Seviye o kadar yüksek ki Enzo da teknik direktör olarak bir sebepten dolayı seçildi" dedi. "Bence kalitesi var, bazı yeni fikirleri var ve ayrıca oyun stiliyle, oynayacağımız futbolla, taktiklerle ve her şeyle ilgili ne yapacağımızı da görmemiz gerekiyor. Bence o bu iş için mükemmel biri ama elbette zaman gerekiyor."

Olumlu havaya rağmen Hırvat milli oyuncu, önlerindeki görevin büyüklüğü konusunda gerçekçiydi ve kadronun farklı bir taktik anlayışına hızla uyum sağlaması gerektiğini kabul etti. City, şu anda Dünya Kupası sonrası izinler nedeniyle eksik bir kadroyla çalışıyor ancak taktik temeller şimdiden atılıyor. Gvardiol, oyuncuların, rekabetçi sezon başladığında yeni teknik direktörün işe hızlı başlamasını sağlama konusunda sorumluluk hissettiğini vurguladı.

Röportajında "Bu tamamen yeni bir şey, teknik direktörü değiştirmek kolay değil, bu yüzden zaman alacak" diye ekleyen savunmacı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ona mümkün olduğunca yardımcı olmak ve aynı zamanda dinleyip mümkün olduğunca çabuk uyum sağlamaya çalışmak bizim işimiz. Onunla tanıştım, sakatlığım hakkında da biraz konuştuk, ayrıca nasıl oynadığımızı, daha önce Pep'le nasıl oynadığımı da konuştuk ve hepsi bu, aşağı yukarı."



