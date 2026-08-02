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Josko Gvardiol'a göre Enzo Maresca, Manchester City'de Pep Guardiola'nın yerine geçecek "mükemmel" isim
Gvardiol, Maresca'nın başarı getireceğine inanıyor
Gvardiol, yeni teknik direktör Maresca hakkında son derece övgü dolu ifadeler kullanarak İtalyan çalıştırıcının Guardiola'nın ardından oluşan boşluğu doldurmak için ideal aday olduğunu söyledi. Maresca, Guardiola'nın tarihe geçen 10 yıllık görev süresinin sona ermesinin ardından bu yaz göreve geldi ve antrenman sahasından gelen ilk izlenimler, kadronun bu atamayı tamamen desteklediğini gösteriyor.
- Getty Images Sport
Etihad'da yeni dönem sabır gerektiriyor
Teknik direktör değişikliği ve Maresca'nın yarattığı etki hakkında konuşan Gvardiol, kulübün karar alma sürecine tam güven duyduğunu ifade etti. "Seviye o kadar yüksek ki Enzo da teknik direktör olarak bir sebepten dolayı seçildi" dedi. "Bence kalitesi var, bazı yeni fikirleri var ve ayrıca oyun stiliyle, oynayacağımız futbolla, taktiklerle ve her şeyle ilgili ne yapacağımızı da görmemiz gerekiyor. Bence o bu iş için mükemmel biri ama elbette zaman gerekiyor."
Olumlu havaya rağmen Hırvat milli oyuncu, önlerindeki görevin büyüklüğü konusunda gerçekçiydi ve kadronun farklı bir taktik anlayışına hızla uyum sağlaması gerektiğini kabul etti. City, şu anda Dünya Kupası sonrası izinler nedeniyle eksik bir kadroyla çalışıyor ancak taktik temeller şimdiden atılıyor. Gvardiol, oyuncuların, rekabetçi sezon başladığında yeni teknik direktörün işe hızlı başlamasını sağlama konusunda sorumluluk hissettiğini vurguladı.
Röportajında "Bu tamamen yeni bir şey, teknik direktörü değiştirmek kolay değil, bu yüzden zaman alacak" diye ekleyen savunmacı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ona mümkün olduğunca yardımcı olmak ve aynı zamanda dinleyip mümkün olduğunca çabuk uyum sağlamaya çalışmak bizim işimiz. Onunla tanıştım, sakatlığım hakkında da biraz konuştuk, ayrıca nasıl oynadığımızı, daha önce Pep'le nasıl oynadığımı da konuştuk ve hepsi bu, aşağı yukarı."
Maresca, "kopyala yapıştır" etiketini reddetti
Maresca, daha önce 2022-23 sezonunda üç kupa kazanılan dönemde Guardiola'nın yardımcılığını yapmış olsa da, akıl hocasının birebir kopyası olduğu düşüncesinden hızla uzaklaştı. 46 yaşındaki teknik direktör, statükoyu sürdürmektense Etihad Stadyumu'nda kendi felsefesini uygulamaya kararlı.
"Benzer bazı konseptler olabilir ama her teknik direktör farklıdır" diyen Maresca, resmi tanıtımında şöyle konuştu: "Diğer teknik direktörleri kopyala yapıştır yapabilecek teknik direktörler olduğunu düşünmüyorum; bu zor. Futbolu aynı şekilde görmüyorum ve bu yüzden kopyala yapıştır anlayışına inanmıyorum."
- Getty Images Sport
Uzun vadeli projeye bağlılık
Gvardiol’un Maresca’ya kamuoyu önünde verdiği destek, oyuncunun yakın zamanda en verimli yıllarını kulübe adamayı taahhüt etmiş olması nedeniyle önemli bir ağırlık taşıyor. Performanslarıyla taraftarların sevgilisi haline gelen çok yönlü savunmacı, kısa süre önce 2031’e kadar Etihad’da kalmasını sağlayan yeni uzun vadeli bir Man City sözleşmesi imzaladı . Yeni liderlik altında savunma hattına öncülük etme isteği, Guardiola döneminden uzaklaşılırken yönetimin aradığı istikrarı sağlıyor.
Gvardiol, yeni sözleşmesini değerlendirirken, "City’nin sözleşmemi yenilemek istediğini öğrenir öğrenmez bunun benim de istediğim şey olduğunu hemen hissettim" dedi. "City taraftarları ilk günden beri bana karşı inanılmazdı ve kulüp oyuncular için kesinlikle her şeyi sağlıyor. Bulunulabilecek en iyi kulüp bu."
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