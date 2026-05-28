Joshua Zirkzee'nin yerine kim geçecek? Scott McTominay'ın Manchester United'a dönüşü destekleniyor, ancak Napoli'den ancak "yüksek bir transfer ücreti" teklif edilirse ayrılacak
McTominay, İtalya'da Serie A şampiyonu ve en değerli oyuncu seçildi
Hollandalı forvet Zirkzee'nin 2026 yaz transfer döneminde takım değiştirebileceği öne sürülüyor. Oyuncu, 2024 yılında Bologna'dan 36,5 milyon sterlin (49 milyon dolar) karşılığında transfer olduktan sonra İngiliz futbolunda zor bir dönem geçirmiş ve 75 maçta sadece 9 gol kaydetmişti.
Manchester United, tekliflere açık ve Michael Carrick'in kadrosuna hücumda daha fazla canlılık katacak bir takviye bulabileceğine inanıyor. Manchester'ın kırmızı yarısında 2026-27 sezonunda Premier Lig şampiyonluğu için mücadele etme hayalleri şekillenmeye başladı.
McTominay, konfor alanından çıkarak Napoli'de olağanüstü bir başarı elde ettiği için, tanıdık bir yüz transfer planlarının bir parçası olabilir. Old Trafford akademisi mezunu, 2024-25 sezonunda Serie A şampiyonu ve ligin en değerli oyuncusu oldu.
Son birkaç sezonda gol sayısını 13'ten 14'e çıkararak kişisel rekorunu kırdı ve 2026 Dünya Kupası'nda İskoçya için önemli bir rol oynayacak.
McTominay'in önünde bir başka büyük hamle var mı?
29 yaşındaki McTominay’ın önünde bir transfer daha olup olmadığı sorulduğunda, eski İskoçya milli takım oyuncusu Snodgrass – Booker aracılığıyla GOAL’a yaptığı açıklamada – şunları söyledi: “Bence o Dünya Kupası sahnesinde başarılı olursa, bu durum kulüplerin o büyük parayı harcamaya daha istekli hale getirecektir; çünkü onun için yüksek bir transfer ücreti söz konusu olacaktır.
“Bence, Man United'dan uzak kaldığı bu süreyi göz önüne alırsak, Man United'ın onu geri getirmesi aslında kötü bir karar mı olur? Çünkü onlar, bu hücum pozisyonları için Joshua Zirkzee gibi oyunculardan bahsediyorlar.
“Bence o boşluğu doldurabilir çünkü kulübü tanıyor, uzakta kaldı, ‘burada olmayı hak ediyorum ve ben takımın temel taşlarından biriyim’ gibi büyük bir zihniyete sahip olmayı öğrendi. Bence buna ihtiyacınız var ve bence o buna sahip.”
Hücumda kalmak: McTominay'in en iyi pozisyonu hangisi?
Manchester United, McTominay’i kulüpte oynadığı 255 maçta daha çok defansif orta saha oyuncusu olarak sahaya sürdü, ancak sahada daha ileriye kaydırıldıktan sonra oyunundaki tam potansiyeli ortaya çıktı.
Kulüp ve milli takımda muhteşem goller atan McTominay'in şu anda en iyi pozisyonunun ne olduğu sorulduğunda Snodgrass şunları ekledi: "Bana göre Scott hem 8 hem de 10 numara. Onu daha ileri pozisyonda daha çok seviyorum çünkü arka alana koşular yapabiliyor ve bence bu 8 numara için hayati önem taşıyor.
“8 numara ile 10 numaranın aynı şey olduğunu söylemek için yazı tura atabilirsiniz, çünkü 10 numara, 8 numaranın geri koşması gerektiği kadar geri koşmak zorunda değildir. Birçok farklı yönü var ama o ikisine de sahip. O tür bir 10 numara olarak oynayabilir ve gol atabilir.
“Scott McTominay’in çok iyi yaptığı bir şey, kendini ceza sahasına sokabilmesidir. Kendisine her zaman gol atma şansı yaratır ve o tehlikeli bölgelerde topa çok iyi saldırır.
“Bence 8 veya 10 numara olarak harika bir seçenek. İskoçya’da stoper oynadı, bu da muhtemelen onu takıma sokan en önemli şeydi. Muhtemelen temelleri atması ve takımları için ne kadar önemli bir rol oynadığını fark etmesi gerekiyordu.
“Ben ilk kez takıma girdiğimde Scott kadroda değildi ama o, kesinlikle harika bir tavrı olan müthiş bir delikanlı ve bu yaz kendini göstermesi için harika bir fırsat.”
Manchester United, McTominay için bir teklifte bulunmaya cazip gelir mi?
McTominay’in Napoli ile 2028 yılına kadar süren bir sözleşmesi bulunuyor; bu da kulübün onu satma konusunda herhangi bir baskı altında olmadığı anlamına geliyor. Kulüp, bu güçlü oyun kurucuyu Manchester’dan transfer ederken 26 milyon sterlin (35 milyon dolar) harcamıştı.
Son haberlere göre, önümüzdeki haftalarda müzakerelere başlamak için 65 milyon sterlinlik (87 milyon dolar) bir teklif gerekecek. United'ın bu seçeneği değerlendireceği ve kendi altyapısından yetişen bir yıldıza, ruhani spor yuvasına geri dönme şansı sunacağı düşünülüyor.
Robert Snodgrass ile yapılan bu röportaj, İskoçya taraftarlarını "Spor Yazı" boyunca yerel mağazalardan alışveriş yapmaya teşvik etmek amacıyla İngiliz toptancı Booker adına gerçekleştirildi.