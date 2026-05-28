Manchester United, McTominay’i kulüpte oynadığı 255 maçta daha çok defansif orta saha oyuncusu olarak sahaya sürdü, ancak sahada daha ileriye kaydırıldıktan sonra oyunundaki tam potansiyeli ortaya çıktı.

Kulüp ve milli takımda muhteşem goller atan McTominay'in şu anda en iyi pozisyonunun ne olduğu sorulduğunda Snodgrass şunları ekledi: "Bana göre Scott hem 8 hem de 10 numara. Onu daha ileri pozisyonda daha çok seviyorum çünkü arka alana koşular yapabiliyor ve bence bu 8 numara için hayati önem taşıyor.

“8 numara ile 10 numaranın aynı şey olduğunu söylemek için yazı tura atabilirsiniz, çünkü 10 numara, 8 numaranın geri koşması gerektiği kadar geri koşmak zorunda değildir. Birçok farklı yönü var ama o ikisine de sahip. O tür bir 10 numara olarak oynayabilir ve gol atabilir.

“Scott McTominay’in çok iyi yaptığı bir şey, kendini ceza sahasına sokabilmesidir. Kendisine her zaman gol atma şansı yaratır ve o tehlikeli bölgelerde topa çok iyi saldırır.

“Bence 8 veya 10 numara olarak harika bir seçenek. İskoçya’da stoper oynadı, bu da muhtemelen onu takıma sokan en önemli şeydi. Muhtemelen temelleri atması ve takımları için ne kadar önemli bir rol oynadığını fark etmesi gerekiyordu.

“Ben ilk kez takıma girdiğimde Scott kadroda değildi ama o, kesinlikle harika bir tavrı olan müthiş bir delikanlı ve bu yaz kendini göstermesi için harika bir fırsat.”