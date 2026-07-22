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Joshua Zirkzee, Manchester United’dan ayrılmasına yeşil ışık yaktı
Bianconeri, Hollandalı forvetle anlaşmaya yaklaşıyor
2024 yılında Bologna’dan 36,5 milyon sterlinlik bir transfer ücreti karşılığında Old Trafford’a gelen Zirkzee’nin, Premier Lig’de geçirdiği zorlu bir dönemin ardından İtalya’ya geri dönme ihtimalinden heyecan duyduğu söyleniyor. Gazzetta dello Sport’a göre, Serie A’nın dev kulübü, Zirkzee’nin bu transfer konusundaki ilgisini değerlendirdikten sonra oyuncunun çevresinden “ilk etapta olumlu yanıt” aldı. 25 yaşındaki forvetin Manchester'daki performansı beklentilerin altında kaldı; oyuncu son iki sezonda Premier Lig'de sadece beş gol atabildi.
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United satışa açık
Zirkzee’nin transferi için Juve’nin yeni futbol direktörü Ricky Massara öncülük ediyor. Massara’nın bu oyuncuya olan ilgisi yeni bir gelişme değil; zira kış transfer döneminde Zirkzee’nin temsilcileriyle “saatlerce telefonda” görüştüğü iddia ediliyor. Old Trafford yönetimi, Michael Carrick’in kalıcı rehberliği altında kadronun gelişimini kolaylaştırmak amacıyla bu satışa açık olduğu bildiriliyor.
İtalya’dan gelen haberlere göre, United forvetin 35 milyon ila 40 milyon avro civarında bir bedel karşılığında takımdan ayrılmasına izin vermeye hazır. Alternatif olarak, kalıcı bir transferin hemen sonuçlandırılması zorlaşırsa, satın alma opsiyonu veya zorunluluğu içeren bir kiralama anlaşması da masaya yatırılabilir.
Juventus, iki forvet transferini hedefliyor
Bianconeri, Zirkzee ile yetinmiyor; haberlere göre onu Randal Kolo Muani ile birlikte kadroya katmak istiyor. Juventus, hücum hattında büyük bir yenilenme planlıyor ve Zirkzee ile Muani’yi ikili olarak oynatmayı umuyor. Fransa milli takım oyuncusu, 2024-25 sezonunun ikinci yarısında kulüpte geçirdiği kiralık dönem boyunca etkileyici bir performans sergilemişti ve Torino’ya kalıcı olarak dönmeyi sabırsızlıkla bekliyor.
Massara’nın yoğun çabaları ve Paris Saint-Germain yıldızının da onay vermesiyle, iki kulüp arasındaki görüşmelerin hız kazanması bekleniyor.
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Gullit’in tahmini gerçek oldu
Zirkzee’nin olası ayrılışı, Hollandalı efsane Ruud Gullit’in daha önceki uyarılarının doğruluğunu ortaya koyuyor. Gullit, forvetin İngiltere’ye transferi konusunda uzun süredir çekinceleri vardı ve onun İtalyan futbolunun teknik gerekliliklerine daha uygun olduğunu öne sürmüştü.
Gullit, daha önceki bir röportajda şüphelerini açıkça dile getirmişti: “Bana göre Manchester United’a gitmesinin doğru bir karar olup olmadığı konusunda her zaman bir şüphem vardı. Bence Serie A’da kalmalıydı. Bologna’da iyi bir performans sergiliyordu ve bence İtalya’da daha iyi bir takıma gitmeliydi.”
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