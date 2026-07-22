Joshua Zirkzee, Manchester United’dan ayrılmasına yeşil ışık yaktı

Zirkzee’nin transferi için Juve’nin yeni futbol direktörü Ricky Massara öncülük ediyor. Massara’nın bu oyuncuya olan ilgisi yeni bir gelişme değil; zira kış transfer döneminde Zirkzee’nin temsilcileriyle “saatlerce telefonda” görüştüğü iddia ediliyor. Old Trafford yönetimi, Michael Carrick’in kalıcı rehberliği altında kadronun gelişimini kolaylaştırmak amacıyla bu satışa açık olduğu bildiriliyor.

İtalya’dan gelen haberlere göre, United forvetin 35 milyon ila 40 milyon avro civarında bir bedel karşılığında takımdan ayrılmasına izin vermeye hazır. Alternatif olarak, kalıcı bir transferin hemen sonuçlandırılması zorlaşırsa, satın alma opsiyonu veya zorunluluğu içeren bir kiralama anlaşması da masaya yatırılabilir.