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Joshua Zirkzee(C)Getty Images
Donny Afroni

Çeviri:

Joshua Zirkzee, Manchester United’dan ayrılmasına yeşil ışık yaktı

Transfers
J. Zirkzee
M. United
Premier Lig
Juventus
Serie A

Juventus’un bu forvet oyuncusu için çabalarını yoğunlaştırmasıyla birlikte, Joshua Zirkzee’nin bu yaz Manchester United’dan ayrılmaya yeşil ışık yaktığı bildiriliyor. Hollanda milli takım oyuncusu, Serie A’ya geri dönmek amacıyla Old Trafford’daki beklentileri karşılayamayan macerasını erken sonlandırmaya hazır.

  • Bianconeri, Hollandalı forvetle anlaşmaya yaklaşıyor

    2024 yılında Bologna’dan 36,5 milyon sterlinlik bir transfer ücreti karşılığında Old Trafford’a gelen Zirkzee’nin, Premier Lig’de geçirdiği zorlu bir dönemin ardından İtalya’ya geri dönme ihtimalinden heyecan duyduğu söyleniyor. Gazzetta dello Sport’a göre, Serie A’nın dev kulübü, Zirkzee’nin bu transfer konusundaki ilgisini değerlendirdikten sonra oyuncunun çevresinden “ilk etapta olumlu yanıt” aldı. 25 yaşındaki forvetin Manchester'daki performansı beklentilerin altında kaldı; oyuncu son iki sezonda Premier Lig'de sadece beş gol atabildi.



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  • Joshua Zirkzee Manchester United 2025-2026Getty Images

    United satışa açık

    Zirkzee’nin transferi için Juve’nin yeni futbol direktörü Ricky Massara öncülük ediyor. Massara’nın bu oyuncuya olan ilgisi yeni bir gelişme değil; zira kış transfer döneminde Zirkzee’nin temsilcileriyle “saatlerce telefonda” görüştüğü iddia ediliyor. Old Trafford yönetimi, Michael Carrick’in kalıcı rehberliği altında kadronun gelişimini kolaylaştırmak amacıyla bu satışa açık olduğu bildiriliyor.

    İtalya’dan gelen haberlere göre, United forvetin 35 milyon ila 40 milyon avro civarında bir bedel karşılığında takımdan ayrılmasına izin vermeye hazır. Alternatif olarak, kalıcı bir transferin hemen sonuçlandırılması zorlaşırsa, satın alma opsiyonu veya zorunluluğu içeren bir kiralama anlaşması da masaya yatırılabilir.

  • Juventus, iki forvet transferini hedefliyor

    Bianconeri, Zirkzee ile yetinmiyor; haberlere göre onu Randal Kolo Muani ile birlikte kadroya katmak istiyor. Juventus, hücum hattında büyük bir yenilenme planlıyor ve Zirkzee ile Muani’yi ikili olarak oynatmayı umuyor. Fransa milli takım oyuncusu, 2024-25 sezonunun ikinci yarısında kulüpte geçirdiği kiralık dönem boyunca etkileyici bir performans sergilemişti ve Torino’ya kalıcı olarak dönmeyi sabırsızlıkla bekliyor.

    Massara’nın yoğun çabaları ve Paris Saint-Germain yıldızının da onay vermesiyle, iki kulüp arasındaki görüşmelerin hız kazanması bekleniyor.

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  • Zirkzee Manchester UnitedGetty Images

    Gullit’in tahmini gerçek oldu

    Zirkzee’nin olası ayrılışı, Hollandalı efsane Ruud Gullit’in daha önceki uyarılarının doğruluğunu ortaya koyuyor. Gullit, forvetin İngiltere’ye transferi konusunda uzun süredir çekinceleri vardı ve onun İtalyan futbolunun teknik gerekliliklerine daha uygun olduğunu öne sürmüştü.

    Gullit, daha önceki bir röportajda şüphelerini açıkça dile getirmişti: “Bana göre Manchester United’a gitmesinin doğru bir karar olup olmadığı konusunda her zaman bir şüphem vardı. Bence Serie A’da kalmalıydı. Bologna’da iyi bir performans sergiliyordu ve bence İtalya’da daha iyi bir takıma gitmeliydi.”

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